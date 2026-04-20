Lịch thi đấu Madrid Open 2026: Sinner và Alcaraz đại chiến trên mặt sân đất nện Cập nhật lịch thi đấu chi tiết đơn nam Madrid Open 2026 từ vòng loại đến chung kết. Sự kiện ATP Masters 1000 quy tụ Jannik Sinner, Carlos Alcaraz tranh tài từ 21/4.

Madrid Open 2026 (Mutua Madrid Open), một trong những giải ATP Masters 1000 quan trọng nhất trên mặt sân đất nện, sẽ chính thức diễn ra từ ngày 21/4 đến 3/5 tại khu phức hợp Caja Magica, Madrid. Đây là điểm dừng chân quan trọng để các tay vợt hàng đầu thế giới tích lũy điểm số và tinh chỉnh phong độ trước thềm Roland Garros.

Lộ trình chinh phục ngôi vương tại Madrid

Theo lịch trình dự kiến, giải đấu bắt đầu với các trận đấu vòng loại khốc liệt trước khi bước vào vòng đấu chính thức. Đặc biệt, Madrid Open được biết đến với điều kiện thi đấu đặc thù khi sân đấu nằm ở độ cao lớn so với mực nước biển, khiến bóng đi nhanh hơn và tạo ra những thử thách chiến thuật khác biệt so với các giải đất nện truyền thống.

Vòng loại: Diễn ra trong hai ngày 20/04 và 21/04/2026.

Vòng 1: Bắt đầu từ ngày 22/04/2026 với sự xuất hiện của các tay vợt như Roberto Bautista Agut và Jenson Brooksby.

Vòng 2: Khởi tranh từ 24/04/2026, thời điểm các hạt giống hàng đầu như Jannik Sinner và Daniil Medvedev chính thức xuất kích.

Vòng 3: Dự kiến diễn ra vào Chủ nhật, ngày 26/04/2026.

Cuộc đua quyền lực trên bảng xếp hạng ATP

Madrid Open 2026 chứng kiến sự cạnh tranh gắt gao giữa thế hệ kế cận (Next Gen). Jannik Sinner hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách điểm số sít sao so với "thần đồng" Tây Ban Nha Carlos Alcaraz. Kết quả tại Madrid có thể tạo ra bước ngoặt lớn cho vị trí số 1 thế giới.

Thứ hạng Tay vợt Quốc gia Điểm số 1 Jannik Sinner Italy 13,350 2 Carlos Alcaraz Tây Ban Nha 12,960 3 Alexander Zverev Đức 5,255

Các cặp đấu đáng chú ý vòng mở màn

Tại vòng 1 diễn ra vào ngày 22/4, người hâm mộ sẽ được chứng kiến sự trở lại của Matteo Berrettini đối đầu với Raphael Collignon. Trong khi đó, tài năng trẻ Alex Michelsen sẽ chạm trán Federico Cina. Các trận đấu vòng loại cuối cùng vào ngày 21/4 cũng hứa hẹn nhiều bất ngờ khi các tay vợt đang nỗ lực giành tấm vé vào vòng đấu chính thức (Main Draw).

Sự vắng mặt hay hiện diện của các huyền thoại và những ngôi sao đang lên tại sân đất nện Madrid luôn là tâm điểm của giới chuyên môn. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt thể lực và chiến thuật, Madrid Open 2026 hứa hẹn sẽ là một trong những giải đấu kịch tính nhất trong mùa giải sân đất nện năm nay.