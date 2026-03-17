Về Báo Hà Tĩnh

Lịch thi đấu Miami Open 2026: Alcaraz và Sinner tranh ngôi vương tại Hard Rock Stadium

Văn Thể17/03/2026 15:34

Miami Open 2026 khởi tranh từ 17-29/3 với sự góp mặt của Carlos Alcaraz, Jannik Sinner và Daniil Medvedev trong cuộc đua giành danh hiệu Masters 1000 danh giá tại Mỹ.

Miami Open 2026, một trong những giải đấu Masters 1000 quan trọng nhất trong hệ thống ATP, sẽ chính thức diễn ra từ ngày 17/3 đến 29/3 tại sân vận động Hard Rock Stadium (Mỹ). Giải đấu năm nay quy tụ đầy đủ những gương mặt xuất sắc nhất của làng quần vợt đương đại, hứa hẹn tạo nên những cuộc đối đầu kịch tính và giàu cảm xúc.

Lộ trình chinh phục ngôi vương tại Miami Open 2026

Theo lịch trình dự kiến, giải đấu bắt đầu bằng các trận đấu vòng loại vào ngày 17/3 và 18/3. Đây là giai đoạn các tay vợt phải nỗ lực để giành tấm vé vào vòng đấu chính thức (Main Draw). Các tay vợt đáng chú ý như Yannick Hanfmann và Christopher O'Connell sẽ phải vượt qua những rào cản đầu tiên này để tiến sâu vào giải.

Vòng 1 của giải đấu đơn nam sẽ khởi tranh vào ngày 19/3. Đáng chú ý là sự xuất hiện của các cựu binh và những ngôi sao đang lên như Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini và Denis Shapovalov. Những cuộc chạm trán ở vòng này luôn tiềm ẩn bất ngờ, đặc biệt khi các tay vợt trẻ như Moise Kouame hay Joao Fonseca đang khao khát khẳng định bản thân.

Sự xuất hiện của các hạt giống hàng đầu

Bước sang vòng 2 (dự kiến từ ngày 21/3), các hạt giống hàng đầu sẽ chính thức lộ diện. Người hâm mộ đang đổ dồn sự chú ý vào Carlos Alcaraz, Jannik Sinner và Daniil Medvedev. Alcaraz và Sinner, hai kỳ phùng địch thủ lớn nhất hiện nay, được dự báo sẽ tạo nên một cuộc đua song mã đầy hấp dẫn đến chức vô địch.

Biểu tượng lịch thi đấu tennis Miami Open 2026
Miami Open 2026 quy tụ dàn sao quần vợt hàng đầu thế giới.

Phân tích tương quan lực lượng

Dựa trên bảng xếp hạng ATP mới nhất, Carlos Alcaraz vẫn đang giữ vững vị trí số 1 thế giới với số điểm ấn tượng 13.550. Tuy nhiên, Jannik Sinner với 11.400 điểm đang cho thấy phong độ cực kỳ ổn định và sẵn sàng lật đổ ngôi vương của tay vợt người Tây Ban Nha. Daniil Medvedev, dù đứng thứ 4 nhưng luôn là một "ẩn số" nguy hiểm trên mặt sân cứng tại Miami.

HạngTay vợtQuốc giaĐiểm số
1Carlos AlcarazTây Ban Nha13,550
2Jannik SinnerItaly11,400
3Novak DjokovicSerbia5,370

Bên cạnh đó, các vòng đấu quyết định như Tứ kết (25/3), Bán kết và Chung kết sẽ là những thời điểm bùng nổ của giải đấu. Miami Open không chỉ là nơi tranh tài về kỹ thuật mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh và thể lực dưới cái nóng đặc trưng của vùng Florida.

Người hâm mộ quần vợt toàn cầu đang kỳ vọng vào một trận chung kết trong mơ giữa Alcaraz và Sinner, tái hiện lại những màn so tài đỉnh cao đã làm nên thương hiệu của hai ngôi sao này trong thời gian qua. Giải đấu hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc thể thao khó quên tại Hard Rock Stadium.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thể thao
              Lịch thi đấu Miami Open 2026: Alcaraz và Sinner tranh ngôi vương tại Hard Rock Stadium
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO