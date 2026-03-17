Lịch thi đấu Miami Open 2026: Alcaraz và Sinner tranh ngôi vương tại Hard Rock Stadium Miami Open 2026 khởi tranh từ 17-29/3 với sự góp mặt của Carlos Alcaraz, Jannik Sinner và Daniil Medvedev trong cuộc đua giành danh hiệu Masters 1000 danh giá tại Mỹ.

Miami Open 2026, một trong những giải đấu Masters 1000 quan trọng nhất trong hệ thống ATP, sẽ chính thức diễn ra từ ngày 17/3 đến 29/3 tại sân vận động Hard Rock Stadium (Mỹ). Giải đấu năm nay quy tụ đầy đủ những gương mặt xuất sắc nhất của làng quần vợt đương đại, hứa hẹn tạo nên những cuộc đối đầu kịch tính và giàu cảm xúc.

Lộ trình chinh phục ngôi vương tại Miami Open 2026

Theo lịch trình dự kiến, giải đấu bắt đầu bằng các trận đấu vòng loại vào ngày 17/3 và 18/3. Đây là giai đoạn các tay vợt phải nỗ lực để giành tấm vé vào vòng đấu chính thức (Main Draw). Các tay vợt đáng chú ý như Yannick Hanfmann và Christopher O'Connell sẽ phải vượt qua những rào cản đầu tiên này để tiến sâu vào giải.

Vòng 1 của giải đấu đơn nam sẽ khởi tranh vào ngày 19/3. Đáng chú ý là sự xuất hiện của các cựu binh và những ngôi sao đang lên như Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini và Denis Shapovalov. Những cuộc chạm trán ở vòng này luôn tiềm ẩn bất ngờ, đặc biệt khi các tay vợt trẻ như Moise Kouame hay Joao Fonseca đang khao khát khẳng định bản thân.

Sự xuất hiện của các hạt giống hàng đầu

Bước sang vòng 2 (dự kiến từ ngày 21/3), các hạt giống hàng đầu sẽ chính thức lộ diện. Người hâm mộ đang đổ dồn sự chú ý vào Carlos Alcaraz, Jannik Sinner và Daniil Medvedev. Alcaraz và Sinner, hai kỳ phùng địch thủ lớn nhất hiện nay, được dự báo sẽ tạo nên một cuộc đua song mã đầy hấp dẫn đến chức vô địch.

Miami Open 2026 quy tụ dàn sao quần vợt hàng đầu thế giới.

Phân tích tương quan lực lượng

Dựa trên bảng xếp hạng ATP mới nhất, Carlos Alcaraz vẫn đang giữ vững vị trí số 1 thế giới với số điểm ấn tượng 13.550. Tuy nhiên, Jannik Sinner với 11.400 điểm đang cho thấy phong độ cực kỳ ổn định và sẵn sàng lật đổ ngôi vương của tay vợt người Tây Ban Nha. Daniil Medvedev, dù đứng thứ 4 nhưng luôn là một "ẩn số" nguy hiểm trên mặt sân cứng tại Miami.

Hạng Tay vợt Quốc gia Điểm số 1 Carlos Alcaraz Tây Ban Nha 13,550 2 Jannik Sinner Italy 11,400 3 Novak Djokovic Serbia 5,370

Bên cạnh đó, các vòng đấu quyết định như Tứ kết (25/3), Bán kết và Chung kết sẽ là những thời điểm bùng nổ của giải đấu. Miami Open không chỉ là nơi tranh tài về kỹ thuật mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh và thể lực dưới cái nóng đặc trưng của vùng Florida.

Người hâm mộ quần vợt toàn cầu đang kỳ vọng vào một trận chung kết trong mơ giữa Alcaraz và Sinner, tái hiện lại những màn so tài đỉnh cao đã làm nên thương hiệu của hai ngôi sao này trong thời gian qua. Giải đấu hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc thể thao khó quên tại Hard Rock Stadium.