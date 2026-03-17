Lịch thi đấu Miami Open 2026: Sabalenka và Swiatek tranh tài tại Florida

Văn Thể17/03/2026 16:36

Miami Open 2026 diễn ra từ ngày 17-29/3 tại Hard Rock Stadium (Mỹ), quy tụ dàn sao hàng đầu như Aryna Sabalenka, Iga Swiatek và Coco Gauff trong cuộc đua danh hiệu WTA 1000 danh giá.

Miami Open 2026 là giải quần vợt đẳng cấp WTA 1000 diễn ra từ ngày 17/3 đến 29/3 tại tổ hợp thể thao Hard Rock Stadium, bang Florida, Mỹ. Đây là chặng thứ hai của "Sunshine Double", quy tụ những tay vợt nữ xuất sắc nhất thế giới hiện nay như Aryna Sabalenka, Elena Rybakina và Iga Swiatek.

Lịch thi đấu vòng loại và vòng 1

Giải đấu khởi tranh với các trận đấu vòng loại và vòng mở màn từ ngày 17/3. Đáng chú ý, huyền thoại Venus Williams sẽ có cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Francesca Jones vào lúc 01:00 ngày 19/3. Đây được xem là một trong những tâm điểm của vòng 1 khi tay vợt kỳ cựu người Mỹ tiếp tục thể hiện tinh thần bền bỉ tại quê nhà.

Các trận đấu vòng 1 tiêu biểu khác bao gồm:

  • 00:30 ngày 18/3: Katie Boulter gặp Jessica Bouzas Maneiro
  • 02:00 ngày 18/3: Sofia Kenin đối đầu Anna Blinkova
  • 06:00 ngày 18/3: Zeynep Sonmez chạm trán Beatriz Haddad Maia
  • 01:00 ngày 19/3: Jennifer Brady gặp Sloane Stephens
Lịch thi đấu tennis đơn nữ Miami Open 2026 được cập nhật liên tục.

Các hạt giống hàng đầu xuất quân tại vòng 2

Theo lịch thi đấu, các hạt giống hàng đầu sẽ bắt đầu chiến dịch của mình từ vòng 2 vào ngày 20/3. Đương kim số 1 thế giới Aryna Sabalenka và đối thủ lớn nhất Iga Swiatek đều được xếp lịch thi đấu vào khung giờ 01:00 cùng ngày.

Người hâm mộ cũng sẽ được chứng kiến sự trở lại của Naomi Osaka tại vòng 2, nơi cô chờ đợi đối thủ từ vòng 1. Bên cạnh đó, các tay vợt trong top 10 như Elena Rybakina, Coco Gauff và Jasmine Paolini cũng sẽ đồng loạt ra quân để tìm kiếm tấm vé vào vòng 3.

Bảng xếp hạng WTA trước thềm giải đấu

Cuộc đua tại Miami Open 2026 không chỉ vì danh hiệu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí trên bảng xếp hạng thế giới. Hiện tại, Aryna Sabalenka đang dẫn đầu với khoảng cách khá an toàn so với nhóm bám đuổi.

TTTay vợtQuốc giaTuổiĐiểm
1Aryna SabalenkaBelarus2711,025
2Elena RybakinaKazakhstan267,783
3Iga SwiatekPoland247,413

Với sự góp mặt đầy đủ của các tay vợt mạnh nhất, Miami Open 2026 hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài kịch tính và đầy bất ngờ cho giới mộ điệu quần vợt toàn cầu.

