Lịch thi đấu MU mùa giải 2026/27: Lộ trình đưa Michael Carrick tới chức vô địch Với lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 vừa công bố, Manchester United đối mặt với thử thách cực đại trong tháng Giêng nhưng sở hữu giai đoạn nước rút vô cùng thuận lợi.

Dù bầu không khí cuồng nhiệt của World Cup vẫn đang bao trùm, nhưng tại Manchester, một kế hoạch tác chiến mới đã chính thức được kích hoạt. Việc công bố lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2026, không chỉ là những con số vô hồn mà là bản lộ trình định hình tham vọng của triều đại Michael Carrick tại Old Trafford.

Carrick có thể giúp MU đua vô địch?

Khởi đầu trong mơ và lời nguyền từ thời Mourinho

Manchester United sẽ khai màn chiến dịch mới bằng chuyến làm khách đến sân của Hull City trước khi trở về sân nhà đón tiếp Ipswich Town. Trên lý thuyết, đây là một "món quà" từ ban tổ chức. Tuy nhiên, lịch sử đang đặt ra một thách thức không nhỏ cho Michael Carrick.

Kể từ năm 2017 dưới thời Jose Mourinho – thời điểm Romelu Lukaku tỏa sáng giúp đội bóng giành hai chiến thắng liên tiếp đầu mùa trước West Ham và Swansea – Quỷ đỏ vẫn chưa một lần tái lập được thành tích này. Việc giành trọn 6 điểm trước hai tân binh không chỉ giúp Carrick phá bỏ cái dớp kéo dài gần một thập kỷ, mà còn tạo ra đà tâm lý (momentum) cực lớn trước khi bước vào trận derby Manchester rực lửa.

"Tháng Giêng giông bão" và bài kiểm tra bản lĩnh

Nếu như giai đoạn đầu mùa được coi là bước chạy đà, thì tháng 10 và tháng 11 sẽ là lúc bản lĩnh của Quỷ đỏ bị thử thách dữ dội nhất. Sau kỳ nghỉ quốc tế kéo dài từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10, United sẽ phải đối mặt với một lịch thi đấu nghẹt thở với các đối thủ như Tottenham Hotspur, Chelsea, Aston Villa và đặc biệt là chuyến hành quân đến Anfield của Liverpool.

Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự của mùa giải sẽ nằm ở tháng 1 năm 2027. Tập đoàn INEOS tin rằng danh hiệu là mục tiêu khả thi, nhưng để đạt được điều đó, Carrick phải vượt qua "ngọn núi" mang tên Brighton, Newcastle, Villa và Liverpool chỉ trong vòng 31 ngày. Nếu Manchester United vẫn duy trì được khoảng cách hẹp với ngôi đầu sau chuỗi trận này, họ sẽ chính thức trở thành ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

Lịch thi đấu cuối mùa - Cánh cửa tiến tới ngôi vương

Điểm sáng lớn nhất trong bản danh sách thi đấu năm nay chính là giai đoạn nước rút. Trong 8 vòng đấu cuối cùng, Manchester United không phải đối đầu với bất kỳ đội bóng nào nằm trong top 5 (theo đánh giá hiện tại). Những đối thủ như Bournemouth hay Crystal Palace dù khó chịu nhưng khó có thể so bì về đẳng cấp nếu United đang ở trong trạng thái hưng phấn.

Việc gặp lại cả ba đội mới thăng hạng ở giai đoạn cuối mùa là một kịch bản không thể thuận lợi hơn. Nếu cuộc đua vô địch kéo dài đến những vòng đấu cuối, Michael Carrick đang nắm trong tay lợi thế về lịch thi đấu mà bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào cũng phải khao khát.

Áp lực chuyển nhượng lên vai INEOS

Lịch thi đấu dày đặc với sự bổ sung của 8 trận đấu tại Champions League theo thể thức mới buộc Man United phải có một đội hình cực dày. Dù thỏa thuận cho Ederson đã hoàn tất, nhưng các chuyên gia phân tích cho rằng bấy nhiêu là chưa đủ.

MU cần bổ sung chiều sâu đội hình.

Để có thể xoay tua và duy trì cường độ chơi bóng đỉnh cao mà Carrick yêu cầu, INEOS cần đẩy nhanh tiến độ để mang về ít nhất 4 đến 5 tân binh chất lượng nữa. Thời gian không còn chờ đợi Quỷ đỏ, khi tiếng còi khai cuộc của mùa giải 2026/27 đã cận kề.