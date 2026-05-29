Lịch thi đấu nghiệt ngã vòng 25: Hoàng Anh Gia Lai trước nguy cơ rớt hạng V-League Trong khi các đối thủ trực tiếp chỉ phải gặp những đội bóng không còn động lực, Hoàng Anh Gia Lai buộc phải tử chiến với một Hà Nội FC đang khát khao huy chương đồng.

Hoàng Anh Gia Lai đang rơi vào tình thế hiểm nghèo tại vòng 25 V-League 2025-2026 khi lịch thi đấu tạo ra sự chênh lệch lớn về độ khó so với các đối thủ trong nhóm đua trụ hạng. Trong khi những đội bóng khác chạm trán các đối thủ đã an bài về thứ hạng, đội bóng phố núi phải đối diện với thử thách mang tên Hà Nội FC – một tập thể sở hữu dàn sao đẳng cấp và đang nỗ lực bám đuổi vị trí trong top 3.

Hoàng Anh Gia Lai nỗ lực đua trự hạng V-League mùa này.

Sự tương phản về độ khó giữa các cặp đấu

Cục diện nhóm cuối bảng hiện tại đang vô cùng căng thẳng. Đội bóng đứng cuối bảng là PVF-CAND (18 điểm) sẽ đối đầu với Hải Phòng, một đội bóng đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng và không còn mục tiêu phấn đấu. Tương tự, Đà Nẵng (20 điểm) sẽ gặp Hà Tĩnh, một đội bóng cũng đã cán đích an toàn và thiếu động lực thi đấu đỉnh cao.

Đáng chú ý, Becamex TP.HCM (21 điểm) sẽ chạm trán nhà tân vô địch Công an Hà Nội. Mặc dù sở hữu sức mạnh vượt trội dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Alexandre Polking, nhưng việc đã sớm lên ngôi vương có thể khiến tinh thần của các cầu thủ Công an Hà Nội không còn duy trì ở mức cao nhất, minh chứng là trận hòa 1-1 trước Hà Tĩnh ở vòng đấu trước.

Thử thách cực đại mang tên Hà Nội FC

Trái ngược hoàn toàn với các đối thủ, Hà Nội FC lại là rào cản đáng sợ nhất đối với Hoàng Anh Gia Lai lúc này. Đội bóng thủ đô không chỉ có lợi thế sân bãi mà còn đang sở hữu mục tiêu rõ ràng là tấm huy chương đồng. Cuộc cạnh tranh gắt gao với Ninh Bình cho vị trí thứ ba sẽ là động lực khiến đoàn quân của huấn luyện viên Hà Nội FC ra sân với tinh thần cao nhất, không có chỗ cho sự khoan nhượng.

Bảng thống kê điểm số nhóm cuối bảng trước vòng 25:

Câu lạc bộ Điểm số Đối thủ vòng 25 Becamex TP.HCM 21 Công an Hà Nội Hoàng Anh Gia Lai 20* Hà Nội FC Đà Nẵng 20 Hà Tĩnh PVF-CAND 18 Hải Phòng

Bài toán tâm lý và bản lĩnh cầu thủ trẻ

Nguyên nhân dẫn đến tình cảnh ngặt nghèo hiện tại của đội chủ sân Pleiku bắt nguồn từ hai thất bại liên tiếp đầy tai hại trên sân nhà trước PVF-CAND (1-2) và Hà Tĩnh (0-2). Nếu tiếp tục sẩy chân trước Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai đứng trước nguy cơ bị Becamex TP.HCM nới rộng khoảng cách hoặc bị các đội phía dưới vượt mặt.

Lúc này, mọi hy vọng của người hâm mộ phố núi đang đổ dồn vào bản lĩnh của những gương mặt trẻ như thủ môn Trần Trung Kiên và trung vệ Đinh Quang Kiệt. Sự ổn định nơi hàng thủ cùng khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo Minh Tâm và Gia Bảo sẽ là yếu tố then chốt quyết định việc đội bóng có thể vượt qua cơn giông bão này hay không.