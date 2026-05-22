Lịch thi đấu Roland Garros 2026: Sabalenka và Swiatek bắt đầu hành trình tại Paris Cập nhật chi tiết lịch thi đấu đơn nữ Roland Garros 2026. Những tay vợt hàng đầu thế giới như Sabalenka, Swiatek và Gauff sẵn sàng cho cuộc đua tại Paris, Pháp.

Giải quần vợt Roland Garros 2026, một trong bốn giải Grand Slam danh giá nhất trong năm, sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 24/05 đến ngày 07/06 tại Paris, Pháp. Tâm điểm của giới mộ điệu đang đổ dồn vào nội dung đơn nữ, nơi những ngôi sao hàng đầu thế giới như Aryna Sabalenka, Iga Swiatek và Coco Gauff chuẩn bị bước vào cuộc chinh phục cúp Suzanne Lenglen trên mặt sân đất nện đỏ đặc trưng.

Những trận đấu tâm điểm tại vòng 1

Vòng đấu chính thức đầu tiên sẽ bắt đầu vào Chủ nhật, ngày 24/05/2026. Theo lịch thi đấu vừa được công bố, hạt giống số 1 thế giới Aryna Sabalenka sẽ có trận ra quân đối đầu với Jessica Bouzas Maneiro. Trong khi đó, nhà vô địch Iga Swiatek sẽ chạm trán tay vợt trẻ Emerson Jones. Một trận đấu đáng chú ý khác là cuộc nội chiến Mỹ giữa Coco Gauff và Taylor Townsend.

Đáng chú ý, cựu số 1 thế giới Naomi Osaka sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ ngay từ vòng đầu tiên khi chạm trán Laura Siegemund, một tay vợt có lối chơi vô cùng khó chịu trên sân đất nện.

Lịch thi đấu chi tiết một số trận tiêu biểu vòng 1 (24/05/2026)

Thời gian Cặp đấu Trạng thái 19:00 Aryna Sabalenka - Jessica Bouzas Maneiro Chưa bắt đầu 19:00 Emerson Jones - Iga Swiatek Chưa bắt đầu 19:00 Coco Gauff - Taylor Townsend Chưa bắt đầu 19:00 Laura Siegemund - Naomi Osaka Chưa bắt đầu 19:00 Jasmine Paolini - Dayana Yastremska Chưa bắt đầu 19:00 Veronika Erjavec - Elena Rybakina Chưa bắt đầu

Cục diện bảng xếp hạng WTA trước thềm giải đấu

Bước vào Roland Garros 2026, Aryna Sabalenka đang vững vàng ở ngôi vị số 1 thế giới với 9.960 điểm. Bám đuổi ngay phía sau là Elena Rybakina và Iga Swiatek. Giải đấu tại Paris năm nay sẽ là cơ hội để các tay vợt tích lũy điểm số quan trọng, khi khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu đang có sự biến động lớn sau các giải tiền Grand Slam.

Bảng xếp hạng WTA đơn nữ mới nhất

Thứ hạng Tay vợt Quốc gia Điểm số 1 Aryna Sabalenka Belarus 9.960 2 Elena Rybakina Kazakhstan 8.705 3 Iga Swiatek Ba Lan 7.273

Bên cạnh các trận đấu tại vòng chính, vòng loại cuối cùng cũng đang diễn ra vô cùng quyết liệt để xác định những cái tên cuối cùng góp mặt vào vòng đấu chính thức. Những tay vợt như Aliaksandra Sasnovich hay Xiyu Wang đang nỗ lực để giành tấm vé quý giá tham dự ngày hội tennis lớn nhất tại Pháp.