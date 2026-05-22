Lịch thi đấu Roland Garros 2026: Sinner và Djokovic ra quân ngày 24/05 Giải Grand Slam đất nện danh giá nhất hành tinh Roland Garros 2026 sẽ khởi tranh tại Paris từ ngày 24/05. Những cái tên hàng đầu như Jannik Sinner, Carlos Alcaraz và Novak Djokovic đều sẵn sàng cho cuộc đua vô địch.

Roland Garros 2026 là giải Grand Slam thứ hai trong năm, diễn ra từ ngày 24/05 đến 07/06 tại Paris, Pháp. Đây là đấu trường khắc nghiệt nhất trên mặt sân đất nện, nơi các tay vợt phải thể hiện bản lĩnh và thể lực bền bỉ để chạm tay vào chiếc cúp bạc danh giá. Tâm điểm của ngày khai màn sẽ là sự xuất hiện của đương kim số 1 thế giới Jannik Sinner và huyền thoại Novak Djokovic.

Lịch thi đấu vòng mở màn: Những cuộc đối đầu kịch tính

Vòng 1 của nội dung đơn nam sẽ chính thức bắt đầu vào Chủ nhật, ngày 24/05/2026. Jannik Sinner, tay vợt đang giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP, sẽ đối đầu với đối thủ nước chủ nhà Clement Tabur. Trong khi đó, Novak Djokovic sẽ bắt đầu hành trình của mình bằng trận gặp Giovanni Mpetshi Perricard.

Đáng chú ý, Alexander Zverev – hạt giống số 3 thế giới – sẽ chạm trán Benjamin Bonzi. Các tay vợt trẻ tài năng như Carlos Alcaraz và Ben Shelton cũng sẽ xuất quân trong loạt trận này, hứa hẹn tạo nên những cú sốc ngay từ vòng đấu đầu tiên.

Chi tiết lịch thi đấu một số trận trọng điểm ngày 24/05:

19:00: Jannik Sinner vs Clement Tabur

19:00: Giovanni Mpetshi Perricard vs Novak Djokovic

19:00: Benjamin Bonzi vs Alexander Zverev

19:00: Daniil Medvedev vs Adam Walton

19:00: Alexandre Muller vs Stefanos Tsitsipas

Cục diện bảng xếp hạng trước thềm giải đấu

Trước khi bước vào Roland Garros 2026, thứ tự trên bảng xếp hạng ATP và WTA đang có sự phân hóa rõ rệt. Ở nội dung nam, Sinner và Alcaraz đang tạo ra cuộc đua song mã đầy hấp dẫn. Trong khi đó, ở nội dung nữ, Aryna Sabalenka đang tạm chiếm ưu thế so với Iga Swiatek.

Hạng Tay vợt Quốc gia Điểm số 1 Jannik Sinner Italy 14,700 2 Carlos Alcaraz Spain 11,960 3 Alexander Zverev Germany 5,705

Tại nội dung đơn nữ (WTA), Aryna Sabalenka dẫn đầu với 9,960 điểm, theo sau là Elena Rybakina và Iga Swiatek. Sự trở lại của những tay vợt kỳ cựu cùng sự vươn lên của các tài năng trẻ khiến Roland Garros 2026 trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Lộ trình tiến tới trận chung kết

Giải đấu sẽ trải qua 7 vòng đấu loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch. Sau vòng loại cuối cùng diễn ra vào ngày 22/05, các tay vợt sẽ bước vào vòng 1 (24/05), vòng 2 (27/05), vòng 3 (29/05) và vòng 4 (31/05). Các vòng tứ kết, bán kết và chung kết sẽ được tổ chức vào tuần thi đấu thứ hai.

Với việc Novak Djokovic vẫn duy trì phong độ đỉnh cao và sự trỗi dậy mạnh mẽ của thế hệ Gen Z, Roland Garros 2026 được kỳ vọng sẽ thiết lập những kỷ lục mới về lượt xem và những trận đấu kéo dài 5 set đầy cảm xúc trên sân Philippe Chatrier.