Lịch thi đấu Rome Open 2026: Swiatek và Sabalenka tranh vương tại Foro Italico Giải WTA 1000 Rome Open 2026 quy tụ dàn sao thượng thặng như Iga Swiatek, Aryna Sabalenka và Coco Gauff tranh tài tại Ý từ ngày 6/5 đến 17/5, tạo đà cho Roland Garros.

Rome Open 2026, một trong những giải đấu quan trọng nhất trên mặt sân đất nện, sẽ chính thức khởi tranh tại khu phức hợp Foro Italico, Ý. Đây không chỉ là cuộc đua cho danh hiệu WTA 1000 danh giá mà còn là phép thử quyết định cho các tay vợt trước thềm Grand Slam thứ hai trong năm. Với sự góp mặt của đầy đủ những cái tên trong Top 3 thế giới gồm Aryna Sabalenka, Iga Swiatek và Coco Gauff, người hâm mộ đang kỳ vọng vào những màn so tài đỉnh cao và giàu tính chiến thuật.

Cuộc đối đầu của những đế chế tennis nữ

Trên bảng xếp hạng WTA hiện tại, Aryna Sabalenka đang dẫn đầu với 10,110 điểm, theo sau sát sao là Elena Rybakina và Iga Swiatek. Sự thống trị của nhóm "Big Three" mới này sẽ bị thử thách thực sự bởi tính chất khắc nghiệt của mặt sân đất nện tại Rome. Trong khi Swiatek vốn được coi là "nữ hoàng sân đất nện" với khả năng trượt và điều phối bóng thượng thừa, thì Sabalenka lại mang đến sức mạnh hủy diệt trong những cú giao bóng và thuận tay.

Lịch thi đấu chi tiết các vòng đấu tại Rome Open 2026.

Lịch thi đấu chi tiết các vòng mở màn

Theo công bố mới nhất, giải đấu bắt đầu bằng các trận vòng loại và vòng 1/128 vào ngày 5/5. Đáng chú ý, các hạt giống hàng đầu sẽ bắt đầu chiến dịch của mình từ vòng 1/64 vào các ngày 7/5 và 8/5.

Vòng 1/128 (Ngày 05/05 - 06/05)

Thời gian Cặp đấu Trạng thái 16:00 05/05 Barbora Krejcikova vs Elsa Jacquemot Đang cập nhật 16:00 05/05 Anna Bondar vs Qinwen Zheng Đang cập nhật 17:30 05/05 Sofia Kenin vs Bianca Andreescu Đang cập nhật 19:00 06/05 Lucrezia Stefanini vs Jelena Ostapenko Đang cập nhật 19:00 06/05 Jaqueline Cristian vs Beatriz Haddad Maia Đang cập nhật

Lịch xuất quân của các hạt giống (Vòng 1/64)

Các tay vợt hàng đầu thế giới sẽ bắt đầu tranh tài từ ngày 7/5. Đây là giai đoạn mà các bất ngờ thường xuyên xảy ra khi các hạt giống phải thích nghi với điều kiện mặt sân và thời tiết tại Rome.

Ngày Tay vợt tiêu biểu Đối thủ 07/05 Aryna Sabalenka Chờ đối thủ từ vòng loại 07/05 Coco Gauff Chờ đối thủ từ vòng loại 07/05 Jasmine Paolini Chờ đối thủ từ vòng loại 08/05 Iga Swiatek Chờ đối thủ từ vòng loại 08/05 Elena Rybakina Chờ đối thủ từ vòng loại 08/05 Naomi Osaka Chờ đối thủ từ vòng loại

Phân tích cục diện bảng xếp hạng WTA

Bên cạnh cuộc đua danh hiệu, Rome Open 2026 còn là đấu trường tích lũy điểm số quan trọng để duy trì thứ hạng trên bản đồ tennis thế giới. Dưới đây là vị thế của các tay vợt hàng đầu trước giờ G:

Hạng Tay vợt Quốc gia Điểm số 1 Aryna Sabalenka Belarus 10,110 2 Elena Rybakina Kazakhstan 8,555 3 Iga Swiatek Poland 6,948

Với phong độ cao của Sabalenka và sự trở lại mạnh mẽ của Rybakina, giải đấu năm nay hứa hẹn sẽ có nhiều biến động ở những vị trí dẫn đầu. Lịch thi đấu dày đặc từ vòng 1/32 (9/5) đến các vòng tứ kết và bán kết sẽ yêu cầu các vận động viên phải có nền tảng thể lực cực tốt để trụ vững đến trận chung kết diễn ra vào ngày 17/5.