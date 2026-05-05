Lịch thi đấu Rome Open 2026: Swiatek và Sabalenka tranh vương tại Foro Italico

Văn Thể05/05/2026 06:08

Giải WTA 1000 Rome Open 2026 quy tụ dàn sao thượng thặng như Iga Swiatek, Aryna Sabalenka và Coco Gauff tranh tài tại Ý từ ngày 6/5 đến 17/5, tạo đà cho Roland Garros.

Rome Open 2026, một trong những giải đấu quan trọng nhất trên mặt sân đất nện, sẽ chính thức khởi tranh tại khu phức hợp Foro Italico, Ý. Đây không chỉ là cuộc đua cho danh hiệu WTA 1000 danh giá mà còn là phép thử quyết định cho các tay vợt trước thềm Grand Slam thứ hai trong năm. Với sự góp mặt của đầy đủ những cái tên trong Top 3 thế giới gồm Aryna Sabalenka, Iga Swiatek và Coco Gauff, người hâm mộ đang kỳ vọng vào những màn so tài đỉnh cao và giàu tính chiến thuật.

Cuộc đối đầu của những đế chế tennis nữ

Trên bảng xếp hạng WTA hiện tại, Aryna Sabalenka đang dẫn đầu với 10,110 điểm, theo sau sát sao là Elena Rybakina và Iga Swiatek. Sự thống trị của nhóm "Big Three" mới này sẽ bị thử thách thực sự bởi tính chất khắc nghiệt của mặt sân đất nện tại Rome. Trong khi Swiatek vốn được coi là "nữ hoàng sân đất nện" với khả năng trượt và điều phối bóng thượng thừa, thì Sabalenka lại mang đến sức mạnh hủy diệt trong những cú giao bóng và thuận tay.

Biểu tượng lịch thi đấu tennis Rome Open 2026
Lịch thi đấu chi tiết các vòng đấu tại Rome Open 2026.

Lịch thi đấu chi tiết các vòng mở màn

Theo công bố mới nhất, giải đấu bắt đầu bằng các trận vòng loại và vòng 1/128 vào ngày 5/5. Đáng chú ý, các hạt giống hàng đầu sẽ bắt đầu chiến dịch của mình từ vòng 1/64 vào các ngày 7/5 và 8/5.

Vòng 1/128 (Ngày 05/05 - 06/05)

Thời gianCặp đấuTrạng thái
16:00 05/05Barbora Krejcikova vs Elsa JacquemotĐang cập nhật
16:00 05/05Anna Bondar vs Qinwen ZhengĐang cập nhật
17:30 05/05Sofia Kenin vs Bianca AndreescuĐang cập nhật
19:00 06/05Lucrezia Stefanini vs Jelena OstapenkoĐang cập nhật
19:00 06/05Jaqueline Cristian vs Beatriz Haddad MaiaĐang cập nhật

Lịch xuất quân của các hạt giống (Vòng 1/64)

Các tay vợt hàng đầu thế giới sẽ bắt đầu tranh tài từ ngày 7/5. Đây là giai đoạn mà các bất ngờ thường xuyên xảy ra khi các hạt giống phải thích nghi với điều kiện mặt sân và thời tiết tại Rome.

NgàyTay vợt tiêu biểuĐối thủ
07/05Aryna SabalenkaChờ đối thủ từ vòng loại
07/05Coco GauffChờ đối thủ từ vòng loại
07/05Jasmine PaoliniChờ đối thủ từ vòng loại
08/05Iga SwiatekChờ đối thủ từ vòng loại
08/05Elena RybakinaChờ đối thủ từ vòng loại
08/05Naomi OsakaChờ đối thủ từ vòng loại

Phân tích cục diện bảng xếp hạng WTA

Bên cạnh cuộc đua danh hiệu, Rome Open 2026 còn là đấu trường tích lũy điểm số quan trọng để duy trì thứ hạng trên bản đồ tennis thế giới. Dưới đây là vị thế của các tay vợt hàng đầu trước giờ G:

HạngTay vợtQuốc giaĐiểm số
1Aryna SabalenkaBelarus10,110
2Elena RybakinaKazakhstan8,555
3Iga SwiatekPoland6,948

Với phong độ cao của Sabalenka và sự trở lại mạnh mẽ của Rybakina, giải đấu năm nay hứa hẹn sẽ có nhiều biến động ở những vị trí dẫn đầu. Lịch thi đấu dày đặc từ vòng 1/32 (9/5) đến các vòng tứ kết và bán kết sẽ yêu cầu các vận động viên phải có nền tảng thể lực cực tốt để trụ vững đến trận chung kết diễn ra vào ngày 17/5.

