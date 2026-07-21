Lịch thi đấu tennis 21/7: Stan Wawrinka và vũ điệu cuối cùng tại Estoril Open Huyền thoại Stan Wawrinka bắt đầu hành trình chia tay Estoril Open trong cuộc đối đầu với Roman Andres Burruchaga. Bên cạnh đó, lịch thi đấu AFF Cup 2026 cũng ghi nhận những màn chạm trán nảy lửa của Đội tuyển Việt Nam.

Ngày thi đấu 21/7 chứng kiến sự trở lại của Stan Wawrinka tại Estoril Open, giải đấu mà tay vợt người Thụy Sĩ đã xác nhận sẽ là lần cuối cùng anh góp mặt. Ở tuổi 39, mỗi trận đấu của chủ nhân 3 danh hiệu Grand Slam hiện tại không chỉ là cuộc cạnh tranh về chuyên môn, mà còn là lời tri ân gửi tới người hâm mộ đã đồng hành cùng cú trái một tay huyền thoại của anh suốt hai thập kỷ qua.

Tâm điểm Estoril Open: Kinh nghiệm đối đầu sức trẻ

Đối thủ của Wawrinka trong trận ra quân tại Bồ Đào Nha là Roman Andres Burruchaga, một tay vợt trẻ đang lên người Argentina. Burruchaga không phải là cái tên xa lạ với giới mộ điệu thể thao, khi anh là con trai của huyền thoại bóng đá Jorge Burruchaga – người từng ghi bàn quyết định giúp Argentina vô địch World Cup 1986.

Về mặt chiến thuật, đây sẽ là bài kiểm tra thể lực gắt gao cho Wawrinka. Lối chơi của Burruchaga mang đậm phong cách đất nện Nam Mỹ: bền bỉ, di chuyển rộng và khả năng phòng ngự cuối sân cực tốt. Ngược lại, Wawrinka cần tối ưu hóa những cú giao bóng và kết thúc điểm nhanh để tránh bị kéo vào những loạt bóng bền bào mòn sức lực. Kinh nghiệm trận mạc dày dạn chính là điểm tựa lớn nhất để "The Stanimal" hy vọng vào một chiến thắng trong ngày mở màn.

Lịch thi đấu chi tiết các giải ATP và WTA

Ngoài tâm điểm tại Estoril, thế giới tennis hôm nay còn sôi động với các giải đấu tại Kitzbuhel, Hamburg và Prague. Đây là giai đoạn quan trọng để các tay vợt tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng ATP và WTA trước khi bước vào mùa giải sân cứng Bắc Mỹ.

Lịch thi đấu chi tiết vòng 1/16 giải ATP Estoril Open.

Các cặp đấu tại vòng 1/16 giải ATP Kitzbuhel.

Lịch thi đấu nội dung nữ tại giải WTA Hamburg.

Các trận đấu vòng 1/16 giải WTA Prague hôm nay.

Lộ trình của Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026

Bên cạnh sức nóng từ các sân quần vợt, người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á cũng đang hướng về AFF Cup 2026. Sau giai đoạn vòng loại kịch tính giữa Brunei và Đông Timor, giải đấu sẽ chính thức bước vào những vòng đấu bảng quan trọng từ cuối tháng 7.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Đông Timor vào ngày 24/07. Đây được xem là cơ hội để thầy trò HLV trưởng thử nghiệm đội hình trước khi bước vào trận đại chiến với Singapore và đặc biệt là chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Indonesia vào ngày 03/08. Trận đấu với Indonesia luôn mang ý nghĩa quyết định đến ngôi đầu bảng và quyền tự quyết tại vòng bán kết.

Ngày Trận đấu Giờ 24/07 Campuchia vs Singapore 19:00 24/07 Đông Timor vs Việt Nam 20:30 25/07 Myanmar vs Malaysia 17:00 25/07 Lào vs Thái Lan 20:00 27/07 Singapore vs Đông Timor 18:00 27/07 Indonesia vs Campuchia 20:30 31/07 Việt Nam vs Singapore 20:00 03/08 Indonesia vs Việt Nam 20:30

Với lịch thi đấu dày đặc, việc xoay tua đội hình và bảo toàn lực lượng sẽ là bài toán đau đầu cho các chiến lược gia. Sự trở lại của các trụ cột sau chấn thương được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam đòi lại vị thế quân vương tại khu vực.