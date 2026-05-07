Lịch thi đấu tennis 2/7: Alexandra Eala và sứ mệnh lịch sử tại Wimbledon 2026 Tay vợt số 1 Đông Nam Á Alexandra Eala đối đầu Maya Joint tại vòng 2 Wimbledon, trong khi World Cup chứng kiến những cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính giữa các cường quốc bóng đá.

Tâm điểm của làng banh nỉ ngày 2/7 đổ dồn về All England Club, nơi niềm tự hào của tennis Đông Nam Á - Alexandra Eala - sẽ bước vào trận đấu quan trọng tại vòng 2 Wimbledon 2026. Đối thủ của cô là Maya Joint, một tay vợt đang có phong độ cao, hứa hẹn tạo nên một cuộc đối đầu đầy kịch tính và giàu tính chuyên môn.

Alexandra Eala và thử thách mang tên Maya Joint

Alexandra Eala bước vào giải đấu năm nay với tư cách là tay vợt xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á. Sau chiến thắng thuyết phục ở vòng mở màn, Eala đang cho thấy sự thích nghi tuyệt vời với mặt sân cỏ vốn đòi hỏi khả năng di chuyển linh hoạt và những cú quả sắc bén. Tuy nhiên, Maya Joint không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Lối chơi bền bỉ và khả năng giao bóng ổn định của Joint sẽ là bài kiểm tra hạng nặng cho bản lĩnh của tay vợt người Philippines.

Lịch thi đấu vòng 1/32 nội dung đơn nữ tại Wimbledon.

Bên cạnh trận đấu của Eala, nội dung đơn nam cũng chứng kiến những cuộc chạm trán nảy lửa tại vòng 1/32. Các hạt giống hàng đầu đang nỗ lực khẳng định vị thế trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của các tài năng trẻ.

Các cặp đấu đáng chú ý tại vòng 1/32 nội dung đơn nam.

Cập nhật World Cup: Bỉ và Mỹ khẳng định sức mạnh

Song song với những diễn biến tại Wimbledon, đấu trường World Cup cũng đang ở giai đoạn rực lửa nhất. Trong loạt trận vừa kết thúc, đội tuyển Bỉ đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Senegal. Đây là trận đấu mà hàng công của đại diện châu Âu đã tận dụng tốt các sai lầm của đối phương, dù Senegal đã vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối.

Trong khi đó, đội tuyển Mỹ tiếp tục cho thấy sự ổn định khi vượt qua Bosnia & Herzegovina với tỷ số 2-0. Lối chơi pressing tầm cao và sự thực dụng trong khâu dứt điểm đã giúp đội bóng xứ cờ hoa giành trọn 3 điểm.

Ngày Trận đấu Tỷ số 01/07 Pháp vs Thụy Điển 3 - 0 01/07 Anh vs D.R. Congo 2 - 1 02/07 Bỉ vs Senegal 3 - 2 02/07 Mỹ vs Bosnia & Herzegovina 2 - 0

Lịch thi đấu bóng đá đáng chú ý sắp tới

Người hâm mộ bóng đá sẽ tiếp tục được thưởng thức những bữa tiệc thể thao thịnh soạn vào rạng sáng ngày 3/7 và 4/7. Đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Áo, cùng màn so tài giữa Bồ Đào Nha và Croatia.

03/07 - 02:00: Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha vs Áo 03/07 - 06:00: Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha vs Croatia 03/07 - 10:00: Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ vs Algeria 04/07 - 01:00: Úc vs Ai Cập

Úc vs Ai Cập 04/07 - 05:00: Argentina vs Cape Verde

Với lịch trình dày đặc của cả tennis và bóng đá, ngày 2/7 và rạng sáng 3/7 hứa hẹn sẽ mang lại những cung bậc cảm xúc khó quên cho người hâm mộ thể thao toàn cầu.