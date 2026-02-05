Lịch thi đấu tennis 5/2: Tâm điểm đại chiến Auger-Aliassime vs Wawrinka và Raducanu Cập nhật lịch thi đấu tennis hôm nay: Màn so tài đỉnh cao giữa Auger-Aliassime và Stan Wawrinka tại ATP 250 cùng sự tái xuất của Emma Raducanu tại Transylvania Open.

Người hâm mộ quần vợt thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào loạt trận tứ kết và vòng 1/16 tại các giải ATP 250 và WTA 500 diễn ra trong ngày 5/2 và rạng sáng 6/2. Với sự góp mặt của những tên tuổi lớn như Felix Auger-Aliassime, Stan Wawrinka và Emma Raducanu, đây hứa hẹn là ngày thi đấu đầy kịch tính với những phân tích chuyên sâu về phong độ và chiến thuật.

Tiêu điểm ATP 250: Cuộc đụng độ giữa hai thế hệ tại Open Occitanie

Trận đấu đáng mong chờ nhất tại Open Occitanie chính là màn so tài giữa hạt giống Felix Auger-Aliassime và lão tướng Stan Wawrinka diễn ra vào lúc 00:30 ngày 6/2. Đây không chỉ là cuộc chiến giành vé đi tiếp mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh giữa sức trẻ của Auger-Aliassime và kinh nghiệm dày dạn của chủ nhân 3 danh hiệu Grand Slam - Wawrinka.

Bên cạnh đó, tay vợt nước chủ nhà Arthur Fils cũng sẽ có màn đối đầu đầy thử thách với Ugo Blanchet vào lúc 02:00. Tại mặt sân cứng trong nhà, khả năng giao bóng và điều phối bóng từ cuối sân sẽ là chìa khóa quyết định thắng bại.

Tiêu điểm các trận đấu đơn nam tại hệ thống ATP hôm nay.

WTA Tour: Emma Raducanu và sức nóng tại Abu Dhabi Open

Tại giải Transylvania Open, cựu vô địch US Open Emma Raducanu sẽ bước vào trận tứ kết gặp Maja Chwalinska lúc 21:00. Sau giai đoạn chấn thương, Raducanu đang dần lấy lại cảm giác bóng tốt nhất. Lối chơi tấn công chủ động của cô sẽ đối đầu với khả năng phòng ngự bền bỉ của đối thủ người Ba Lan.

Trong khi đó, giải WTA 500 tại Abu Dhabi cũng bước vào giai đoạn quyết liệt. Ekaterina Alexandrova và Liudmila Samsonova là những cái tên sáng giá nhất đang nỗ lực khẳng định vị thế trong top đầu bảng xếp hạng thế giới.

Các trận đấu tâm điểm đơn nữ tại WTA 500 và 250.

Chi tiết lịch thi đấu tennis ngày 5/2 và rạng sáng 6/2

Giải đấu Trận đấu Thời gian Vòng đấu ATP Open Occitanie Felix Auger-Aliassime - Stan Wawrinka 00:30 (06/02) Vòng 1/16 ATP Open Occitanie Tallon Griekspoor - Pablo Carreno Busta 20:30 (05/02) Vòng 1/16 WTA Transylvania Open Emma Raducanu - Maja Chwalinska 21:00 (05/02) Tứ kết WTA Abu Dhabi Open Alexandra Eala - Ekaterina Alexandrova 20:00 (05/02) Tứ kết WTA Abu Dhabi Open Liudmila Samsonova - Hailey Baptiste 21:30 (05/02) Tứ kết WTA Ostrava Open Linda Fruhvirtova - Katie Boulter 21:30 (05/02) Tứ kết

Thống kê thứ hạng ATP và WTA mới nhất

Trên bảng xếp hạng ATP, Carlos Alcaraz vẫn đang vững vàng ở ngôi vị số 1 thế giới với số điểm cách biệt. Trong khi đó ở nội dung nữ, Aryna Sabalenka duy trì phong độ thống trị sau những thành công vang dội tại các giải Grand Slam đầu năm.

Bảng xếp hạng ATP (Top 3)

1. Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha): 13,650 điểm

13,650 điểm 2. Jannik Sinner (Ý): 10,300 điểm

10,300 điểm 3. Novak Djokovic (Serbia): 5,280 điểm

Bảng xếp hạng WTA (Top 3)

1. Aryna Sabalenka (Belarus): 10,990 điểm

10,990 điểm 2. Iga Swiatek (Ba Lan): 7,978 điểm

7,978 điểm 3. Elena Rybakina (Kazakhstan): 7,610 điểm

Các diễn biến mới nhất về kết quả và tỉ số các trận đấu sẽ được cập nhật liên tục để gửi tới quý độc giả.