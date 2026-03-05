Lịch thi đấu tennis Indian Wells 2026: Chờ đợi Swiatek và Sabalenka bùng nổ Giải WTA 1000 Indian Wells 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 5/3 đến 16/3 tại Mỹ. Sự kiện quy tụ 96 tay vợt hàng đầu, hứa hẹn những cuộc đối đầu kịch tính.

Giải quần vợt Indian Wells Open 2026 (BNP Paribas Open) sẽ diễn ra từ ngày 5/3 đến 16/3 tại Indian Wells Tennis Garden. Đây là giải đấu thuộc hệ thống WTA 1000 danh giá, quy tụ 96 tay vợt tranh tài với sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu như Iga Swiatek, Aryna Sabalenka và đương kim vô địch Mirra Andreeva.

Lộ trình chinh phục ngôi vương tại Indian Wells

Theo quy định của giải đấu, 32 tay vợt hạt giống hàng đầu sẽ được miễn thi đấu vòng đầu tiên. Nhánh đấu năm nay được đánh giá là vô cùng khốc liệt khi các ứng cử viên vô địch như Aryna Sabalenka (hạt giống số 1 thế giới theo BXH WTA hiện tại) và Iga Swiatek nằm ở những vị trí có thể tạo ra những trận "chung kết sớm".

Lịch thi đấu tâm điểm Vòng 1

Vòng đấu đầu tiên chứng kiến sự xuất hiện của các tay vợt giàu kinh nghiệm và những tài năng trẻ đang lên. Đáng chú ý là màn tái xuất của huyền thoại Venus Williams đối đầu với Diane Parry.

Thời gian (VN) Cặp đấu Trạng thái 04:00, 06/03 Diane Parry vs Venus Williams Chờ thi đấu 05:30, 06/03 Katerina Siniakova vs Sofia Kenin Chờ thi đấu 03:30, 06/03 Donna Vekic vs Tereza Valentova Chờ thi đấu 11:40, 05/03 Sloane Stephens vs Camila Osorio Đã diễn ra

Lịch thi đấu tennis Indian Wells luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ toàn cầu.

Vòng 2: Sự xuất hiện của các siêu sao

Bắt đầu từ ngày 7/3, các hạt giống hàng đầu sẽ chính thức xung trận. Đây là giai đoạn giải đấu bắt đầu tăng nhiệt với sự góp mặt của các nhà vô địch Grand Slam.

Aryna Sabalenka: Sẽ đối đầu với Himeno Sakatsume vào lúc 01:00 ngày 7/3.

Sẽ đối đầu với Himeno Sakatsume vào lúc 01:00 ngày 7/3. Iga Swiatek: Chờ đợi đối thủ thắng cuộc từ vòng 1 để bắt đầu hành trình lấy lại vị thế.

Chờ đợi đối thủ thắng cuộc từ vòng 1 để bắt đầu hành trình lấy lại vị thế. Coco Gauff: Đối đầu với Kamilla Rakhimova trong trận ra quân.

Đối đầu với Kamilla Rakhimova trong trận ra quân. Naomi Osaka: Sẽ có cuộc chạm trán hứa hẹn khó khăn với Victoria Jimenez Kasintseva.

Sẽ có cuộc chạm trán hứa hẹn khó khăn với Victoria Jimenez Kasintseva. Emma Raducanu: Đối thủ của cô tại vòng 2 là Anastasia Zakharova.

Phân tích tương quan lực lượng

Hiện tại, Aryna Sabalenka đang dẫn đầu bảng xếp hạng WTA với 10.675 điểm, bám sát phía sau là Iga Swiatek (7.588 điểm) và Elena Rybakina (7.253 điểm). Việc Mirra Andreeva đang là đương kim vô địch cũng tạo thêm áp lực không nhỏ cho nhóm hạt giống hàng đầu khi tay vợt trẻ này đang có phong độ rất ổn định tại các giải đấu lớn.

Tại nội dung đơn nam diễn ra song song, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner tiếp tục là hai ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch, tạo nên một bầu không khí lễ hội quần vợt thực sự tại Indian Wells Tennis Garden trong tháng 3 này.