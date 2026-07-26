Lịch thi đấu tennis ngày 23/7: Andrey Rublev xuất trận tại Estoril Open Vừa đăng quang tại Bastad, Andrey Rublev tiếp tục hành trình tại vòng 1/8 Estoril Open. Cập nhật chi tiết lịch thi đấu ATP Estoril, Kitzbuhel, WTA Hamburg và Prague.

Ngay sau khi bước lên búp đài chiến thắng tại Bastad, Andrey Rublev tiếp tục duy trì guồng quay thi đấu dồn dập khi bước vào giải ATP 250 Estoril Open. Tay vợt người Nga bước vào trận ra quân tại vòng 1/8 gặp Timofey Skatov, trong ngày thi đấu sôi động của làng quần vợt thế giới ở cả hệ thống ATP lẫn WTA.

Andrey Rublev và bài kiểm tra thể lực tại ATP Estoril

Việc di chuyển liên tục và thi đấu với mật độ dày đặc đang là thử thách lớn nhất dành cho Rublev. Sau chức vô địch thuyết phục ở Bastad, hạt giống hàng đầu người Nga lựa chọn Estoril làm điểm dừng chân tiếp theo nhằm duy trì cảm giác bóng và tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng ATP. Cuộc đối đầu với Timofey Skatov ở vòng 1/8 hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn khi đối thủ sở hữu lối chơi bền bỉ từ cuối sân.

Bên cạnh cuộc so tài của Rublev, các trận đấu còn lại ở vòng 1/8 ATP Estoril cũng chứng kiến sự tranh tài nảy lửa giữa những tay vợt đang nỗ lực tìm kiếm vị trí tốt trước giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Sức nóng tại ATP Kitzbuhel và hai giải WTA

Song song với các diễn biến tại Bồ Đào Nha, giải ATP Kitzbuhel cũng bước vào giai đoạn quyết định của vòng 1/8. Các tay vợt đất nịch thể hiện sự tập trung cao độ nhằm ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Ở nội dung của nữ, WTA Hamburg và WTA Prague mang đến những cuộc đối đầu gay kịch tính. Tại Hamburg, các tay vợt hạt giống đối mặt với những thử thách không hề dễ dàng từ các đối thủ ưa thích mặt sân đất nịch.

Trong khi đó, giải WTA Prague hứa hẹn chứng kiến những màn thể hiện bất ngờ từ các tay vợt chủ nhà cùng sự trỗi dậy của các gương mặt trẻ triển vọng.