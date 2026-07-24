Lịch thi đấu tennis Olympic Los Angeles 2028 gây tranh cãi lớn Môn quần vợt tại Olympic Los Angeles 2028 sẽ khởi tranh ngay sau Wimbledon, tạo nên thách thức cực lớn về thể lực và quá trình chuyển đổi mặt sân cho các ngôi sao.

Liên đoàn Quần vợt thế giới (ITF) vừa chính thức công bố lịch trình thi đấu môn quần vợt tại Kỳ Thế vận hội Mùa hè Los Angeles 2028. Tuy nhiên, phương án tổ chức ngay lập tức vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ do mật độ thi đấu quá dày đặc.

Thách thức bào mòn thể lực từ London đến Los Angeles

Theo kế hoạch, môn quần vợt tại Olympic 2028 sẽ diễn ra trong 10 ngày, từ 19/7 đến 28/7/2028. Điểm đáng nói là ngày thi đấu đầu tiên rơi vào thứ Tư, chỉ ít ngày sau khi giải Grand Slam Wimbledon trên mặt sân cỏ ở London kết thúc. Tình thế này buộc các tay vợt hàng đầu phải thực hiện chuyến bay vượt Đại Tây Dương từ Anh sang Mỹ, đồng thời ép cơ thể thích nghi cực nhanh từ mặt sân cỏ sang sân cứng trong khoảng thời gian vô cùng ngắn.

Novak Djokovic - ĐKVĐ tennis Olympic nội dung đơn nam.

Đặc biệt đối với những ngôi sao tiến sâu hay vào đến trận chung kết Wimbledon, thời gian nghỉ ngơi và hồi phục dường như bằng không. Bên cạnh lịch trình thi đấu liên tục, rào cản từ việc chênh lệch múi giờ cùng sự thay đổi đột ngột về điều kiện thời tiết lẫn mặt sân sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với sức bền của các VĐV.

Điều chỉnh thể thức và quy mô giải đấu

Để hạn chế tình trạng quá tải cho các vận động viên, ITF đã đưa ra một số điều chỉnh về thể thức. Đáng chú ý, nội dung đôi nam nữ sẽ được rút ngắn tối đa khi chỉ diễn ra trong vòng hai ngày. Hai vòng đầu tiên được xếp lịch vào ngày khai mạc, trong khi các trận bán kết và tranh huy chương sẽ diễn ra ngay ngày tiếp theo.

Các nội dung đơn nam và đơn nữ giữ nguyên quy mô 64 tay vợt, bắt đầu thi đấu từ ngày 20/7. Toàn bộ các trận đấu sẽ được tổ chức tại cụm sân Carson Courts - khu phức hợp thể thao sở hữu 11 sân cứng ngoài trời với sân trung tâm có sức chứa khoảng 10.000 khán giả.

Về tiêu chuẩn tham dự, Olympic 2028 tiếp tục duy trì hạn ngạch như các kỳ Thế vận hội trước. Mỗi quốc gia được đăng ký tối đa 4 tay vợt đánh đơn, 2 cặp đánh đôi và 1 cặp đôi nam nữ. Danh sách các tay vợt đủ điều kiện góp mặt sẽ được xác định căn cứ theo bảng xếp hạng ATP và WTA ngay sau khi giải Roland Garros 2028 khép lại.