Lịch thi đấu tennis Rome Open 2026: Sinner và Djokovic hội ngộ tại Foro Italico

Văn Thể05/05/2026 05:32

Giải ATP 1000 tại Rome diễn ra từ 6-17/5 quy tụ dàn sao Jannik Sinner, Carlos Alcaraz và Novak Djokovic, đánh dấu bước chạy đà quan trọng nhất trước thềm Roland Garros.

Rome Open 2026 (Italian Open) là điểm đến quan trọng nhất của mùa giải đất nện trước khi các tay vợt bước vào Roland Garros. Diễn ra từ ngày 6 đến 17/5 tại tổ hợp thể thao Foro Italico (Rome, Ý), giải đấu năm nay thu hút sự chú ý đặc biệt với sự hiện diện của tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner trên sân nhà, cùng sự trở lại của huyền thoại Novak Djokovic và "vua đất nện thế hệ mới" Carlos Alcaraz.

Lịch thi đấu vòng loại và những cuộc đối đầu sớm

Ngay từ ngày 5/5, các trận đấu vòng loại (Qualifying) đã diễn ra kịch tính để xác định những tấm vé cuối cùng vào vòng đấu chính. Đáng chú ý, những cái tên kỳ cựu như Stan Wawrinka hay Pablo Carreno Busta phải nỗ lực vượt qua vòng đấu này để duy trì vị thế tại một trong những giải ATP 1000 danh giá nhất trong năm.

Lịch thi đấu tennis Rome Open 2026

Tại vòng 1/128 (Round 1) bắt đầu từ ngày 6/5, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những màn so tài hấp dẫn. Tâm điểm là sự xuất hiện của các tay vợt chủ nhà Ý như Matteo Berrettini đối đầu với Alexei Popyrin, hay Lorenzo Sonego chạm trán Ignacio Buse. Đây là giai đoạn các tay vợt không xếp hạt giống phải chiến đấu để giành quyền đi tiếp vào vòng trong, nơi các hạt giống hàng đầu đang chờ sẵn.

Chi tiết lịch thi đấu vòng 1/128 tiêu biểu (06/05)

GiờCặp đấuTrạng thái
19:00Alexei Popyrin - Matteo BerrettiniĐang cập nhật
19:00Sebastian Ofner - Alex MichelsenĐang cập nhật
19:00Denis Shapovalov - Mariano NavoneĐang cập nhật
19:00Stefanos Tsitsipas - Tomas MachacĐang cập nhật
19:00Zhizhen Zhang - Daniel AltmaierĐang cập nhật

Sự xuất hiện của các hạt giống hàng đầu từ vòng 1/64

Theo nhánh đấu, các siêu sao như Jannik Sinner, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz sẽ bắt đầu chiến dịch của mình từ vòng 1/64 (vòng 2), dự kiến diễn ra vào ngày 9/5. Với vị thế là đương kim số 1 thế giới và thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, Sinner được kỳ vọng sẽ phá dớp tại Rome để lên ngôi vô địch.

Trong khi đó, Novak Djokovic sau những biến động về phong độ từ đầu mùa giải 2026 sẽ coi Rome Open là bài kiểm tra hạng nặng về thể lực và cảm giác bóng trên mặt sân đỏ. Carlos Alcaraz cũng không nằm ngoài cuộc đua khi anh đang duy trì hiệu suất cực cao trên mặt sân đất nện sở trường.

Bối cảnh bảng xếp hạng ATP trước thềm giải đấu

Cuộc chiến tại Rome không chỉ vì danh hiệu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng hạt giống tại Roland Garros. Jannik Sinner hiện đang bỏ xa các đối thủ trên bảng xếp hạng ATP, nhưng khoảng cách giữa Carlos Alcaraz và nhóm bám đuổi như Alexander Zverev đang có sự biến động lớn.

TTTay vợtQuốc giaĐiểm số
1Jannik SinnerItaly14,350
2Carlos AlcarazSpain12,960
3Alexander ZverevGermany5,805

Với tổng thời gian thi đấu kéo dài 12 ngày, Rome Open 2026 hứa hẹn sẽ mang đến những kịch bản khó lường. Liệu bản lĩnh của Djokovic sẽ lên tiếng, hay sức trẻ của Sinner và Alcaraz sẽ tiếp tục thống trị mặt sân đất nện tại Foro Italico? Câu trả lời sẽ dần lộ diện sau trận chung kết vào ngày 17/5.

              Lịch thi đấu tennis Rome Open 2026: Sinner và Djokovic hội ngộ tại Foro Italico
