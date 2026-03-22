Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại giải Tứ hùng CFA Team China 2026: Đối đầu Thái Lan và Trung Quốc U23 Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan và Trung Quốc tại giải Tứ hùng CFA 2026 từ ngày 25/3, bước đệm quan trọng nhằm rà soát lực lượng hướng tới mục tiêu Asiad 2026.

U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 diễn ra tại Tây An (Trung Quốc) từ ngày 25/3 đến 31/3. Đây được xem là đợt tổng duyệt quan trọng cho mục tiêu Asiad 2026 với sự góp mặt của ba đối thủ mạnh: U23 Triều Tiên, U23 Thái Lan và chủ nhà U23 Trung Quốc.

U23 Việt Nam nhận được nhiều kỳ vọng ở giải giao hữu sắp tới.

Lịch thi đấu kịch tính với các đối thủ duyên nợ

Theo lịch trình, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ ra quân gặp U23 Triều Tiên vào lúc 14h ngày 25/3. Tâm điểm của giải đấu sẽ là cuộc đối đầu với "kình địch" khu vực U23 Thái Lan vào lúc 14h ngày 28/3. Đội tuyển sẽ khép lại hành trình bằng màn chạm trán chủ nhà U23 Trung Quốc vào tối 31/3.

Do huấn luyện viên Kim Sang-sik đang bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia, trợ lý Đinh Hồng Vinh được tin tưởng giao vai trò cầm quân trực tiếp. Ông Vinh là chiến lược gia có nhiều kinh nghiệm trong việc đồng hành và phát triển các lứa cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam.

Chiến lược trẻ hóa và sự xuất hiện của các cầu thủ Việt kiều

Mục tiêu trọng tâm của đợt tập trung lần này là xây dựng lực lượng kế cận cho chiến dịch Asiad 2026 diễn ra vào tháng 9 tới. Ban huấn luyện ưu tiên rà soát, đánh giá các cầu thủ thuộc lứa tuổi 2005-2007 để tìm kiếm những gương mặt triển vọng nhất.

Dù trẻ hóa mạnh mẽ, đội hình vẫn duy trì được bộ khung ổn định với những nhân tố từng chinh chiến tại đấu trường châu Á như Nguyễn Công Phương, Phạm Đình Hải hay Cao Văn Bình. Đặc biệt, danh sách triệu tập lần này gây chú ý với sự góp mặt của hai cầu thủ Việt kiều Nguyễn Vadim và Trần Thành Trung, hứa hẹn mang đến làn gió mới cho lối chơi của toàn đội.

Quá trình chuẩn bị và thanh lọc lực lượng

Bên cạnh các trụ cột, hàng loạt gương mặt mới từ những câu lạc bộ như Bắc Ninh, Quảng Ninh hay Hải Phòng cũng được trao cơ hội. Điều này tạo nên một cuộc cạnh tranh sòng phẳng và quyết liệt cho các suất đá chính trong đội hình U23 Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển bắt đầu tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17/3. Đến ngày 23/3, HLV Đinh Hồng Vinh và các cộng sự sẽ chính thức rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ trước khi toàn đội lên đường sang Trung Quốc tham dự giải đấu.