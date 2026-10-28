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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền VĐQG 2026 hôm nay 28/10: Tâm điểm Sanest Khánh Hòa

Vũ Sơn28/10/2026 07:13

Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2026 nội dung nam mở màn ngày 28/10 với 4 cặp đấu hấp dẫn, tâm điểm là màn đối đầu giữa Sanest Khánh Hòa và CLB Công an TP.HCM.

Ngày 28/10, Vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 nội dung nam chính thức khởi tranh. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi để các câu lạc bộ củng cố lực lượng và bổ sung những ngoại binh chất lượng, giải đấu quay trở lại với sự chờ đợi lớn từ giới chuyên môn cùng người hâm mộ trên cả nước.

Lịch thi đấu vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2026 nội dung nam

Chi tiết lịch thi đấu và kênh trực tiếp ngày 28/10

Ngày khai mạc chứng kiến 4 cuộc so tài giữa các ứng cử viên vô địch và những đối thủ giàu duyên nợ. Các khung giờ thi đấu trải dài từ trưa đến tối muộn, trong đó Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp các trận đấu trọng điểm trên sóng truyền hình và nền tảng số.

Thời gianCặp đấuKênh phát sóng trực tiếp
12h00Thể Công Tân Cảng - CLB Hà NộiVTV6, VTVgo
14h30LPBank Ninh Bình - CLB Đà NẵngĐang cập nhật
17h00Biên Phòng MB - CLB TP. Hồ Chí MinhĐang cập nhật
19h30Lễ khai mạc Vòng 2VTV7, VTVgo
20h00Sanest Khánh Hòa - CLB Công an TP.HCMVTV7, VTVgo
Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 nội dung nam

Các cuộc đối đầu đáng chú ý trong ngày mở màn

Trận mở màn ngày thi đấu lúc 12h00 là cuộc chạm trán giữa Thể Công Tân Cảng và CLB Hà Nội, phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 cùng ứng dụng VTVgo. Ngay sau đó, LPBank Ninh Bình chạm trán CLB Đà Nẵng lúc 14h30, trước khi Biên Phòng MB bước vào màn đọ sức với CLB TP. Hồ Chí Minh lúc 17h00.

Tâm điểm chú ý dồn về khung giờ buổi tối. Sau lễ khai mạc giải đấu diễn ra vào lúc 19h30, trận đại chiến muộn nhất lúc 20h00 giữa Sanest Khánh Hòa và CLB Công an TP.HCM sẽ diễn ra. Cả hai đơn vị đều sở hữu dàn vận động viên chất lượng và đặt tham vọng cạnh tranh danh hiệu cao nhất tại mùa giải năm nay. Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên VTV7 và VTVgo.

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