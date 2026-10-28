Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền VĐQG 2026 hôm nay 28/10: Tâm điểm Sanest Khánh Hòa Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2026 nội dung nam mở màn ngày 28/10 với 4 cặp đấu hấp dẫn, tâm điểm là màn đối đầu giữa Sanest Khánh Hòa và CLB Công an TP.HCM.

Ngày 28/10, Vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 nội dung nam chính thức khởi tranh. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi để các câu lạc bộ củng cố lực lượng và bổ sung những ngoại binh chất lượng, giải đấu quay trở lại với sự chờ đợi lớn từ giới chuyên môn cùng người hâm mộ trên cả nước.

Chi tiết lịch thi đấu và kênh trực tiếp ngày 28/10

Ngày khai mạc chứng kiến 4 cuộc so tài giữa các ứng cử viên vô địch và những đối thủ giàu duyên nợ. Các khung giờ thi đấu trải dài từ trưa đến tối muộn, trong đó Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp các trận đấu trọng điểm trên sóng truyền hình và nền tảng số.

Thời gian Cặp đấu Kênh phát sóng trực tiếp 12h00 Thể Công Tân Cảng - CLB Hà Nội VTV6, VTVgo 14h30 LPBank Ninh Bình - CLB Đà Nẵng Đang cập nhật 17h00 Biên Phòng MB - CLB TP. Hồ Chí Minh Đang cập nhật 19h30 Lễ khai mạc Vòng 2 VTV7, VTVgo 20h00 Sanest Khánh Hòa - CLB Công an TP.HCM VTV7, VTVgo

Các cuộc đối đầu đáng chú ý trong ngày mở màn

Trận mở màn ngày thi đấu lúc 12h00 là cuộc chạm trán giữa Thể Công Tân Cảng và CLB Hà Nội, phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 cùng ứng dụng VTVgo. Ngay sau đó, LPBank Ninh Bình chạm trán CLB Đà Nẵng lúc 14h30, trước khi Biên Phòng MB bước vào màn đọ sức với CLB TP. Hồ Chí Minh lúc 17h00.

Tâm điểm chú ý dồn về khung giờ buổi tối. Sau lễ khai mạc giải đấu diễn ra vào lúc 19h30, trận đại chiến muộn nhất lúc 20h00 giữa Sanest Khánh Hòa và CLB Công an TP.HCM sẽ diễn ra. Cả hai đơn vị đều sở hữu dàn vận động viên chất lượng và đặt tham vọng cạnh tranh danh hiệu cao nhất tại mùa giải năm nay. Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên VTV7 và VTVgo.