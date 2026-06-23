Lịch thi đấu Wimbledon 2026: Cuộc thanh lọc gắt gao tại London và cú sốc mang tên David Goffin Vòng loại đơn nam Wimbledon 2026 chính thức khởi tranh với những diễn biến đầy kịch tính. Trong khi các ngôi sao hàng đầu chuẩn bị lộ diện, những cuộc chiến giành vé vớt tại London đã chứng kiến nhiều hạt giống ngã ngựa.

Wimbledon luôn được xem là thánh đường của quần vợt thế giới, nơi những giấc mơ trên mặt sân cỏ bắt đầu từ những trận chiến không khoan nhượng tại vòng loại. Ngày thi đấu đầu tiên của vòng loại đơn nam Wimbledon 2026 đã diễn ra với cường độ cao, nơi ranh giới giữa vinh quang và cay đắng chỉ cách nhau một vài điểm số quan trọng.

Những cú sốc ngay từ vạch xuất phát

Bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu mở màn chính là thất bại của cựu số 7 thế giới David Goffin. Tay vợt dày dạn kinh nghiệm người Bỉ đã không thể khuất phục được sức trẻ và sự hưng phấn của Andrea Guerrieri. Dù đã có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 6-3 trong set đầu tiên, Goffin lại để đối thủ lật ngược thế cờ trong hai set sau đó với tỷ số 5-7 và 2-6, chính thức khép lại hy vọng góp mặt tại vòng đấu chính thức (Main Draw) năm nay.

Không chỉ có Goffin, hạt giống số 1 của vòng loại là Francisco Comesana cũng phải nếm mùi thất bại cay đắng. Đối đầu với Alejandro Moro Canas, Comesana đã kéo trận đấu vào những loạt tie-break căng thẳng nhưng cuối cùng vẫn phải gác vợt với tỷ số 1-2 (6-4; 6-7; 4-6). Điều này cho thấy tính chất khắc nghiệt của mặt sân cỏ London, nơi thứ hạng đôi khi không thể khỏa lấp được sự thích nghi với điều kiện thi đấu đặc thù.

Sự ổn định của các hạt giống triển vọng

Bên cạnh những cú sốc, nhiều tay vợt được kỳ vọng vẫn giữ vững phong độ để tiến sâu vào vòng trong. Bu Yunchaokete, hạt giống số 3, đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Hugo Dellien với các tỷ số 6-4 và 6-0. Tay vợt người Trung Quốc cho thấy khả năng giao bóng và điều phối bóng trên mặt sân cỏ cực kỳ ấn tượng, khiến đối thủ hoàn toàn bế tắc trong set đấu thứ hai.

Jaime Faria (hạt giống số 2) cũng không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua Hugo Grenier sau hai set cùng với tỷ số 6-3. Những chiến thắng chóng vánh này giúp các tay vợt tiết kiệm được thể lực đáng kể cho những vòng đấu tiếp theo, trong bối cảnh lịch thi đấu tại London luôn tiềm ẩn những thay đổi do thời tiết.

Chi tiết kết quả vòng loại đơn nam Wimbledon 2026 (Ngày 22/06)

Dưới đây là tổng hợp kết quả các cặp đấu đáng chú ý nhất trong ngày thi đấu đầu tiên của vòng loại:

Giờ thi đấu Cặp đấu Tỉ số 17h00 Bu Yunchaokete [3] - Hugo Dellien 2-0 (6-4; 6-0) 17h00 Jaime Faria [2] - Hugo Grenier 2-0 (6-3; 6-3) 17h00 Hugo Gaston [5] - Lautaro Midon 2-1 (4-6; 6-3; 6-4) 18h30 Francisco Comesana [1] - Alejandro Moro Canas 1-2 (6-4; 6-7; 4-6) 18h30 Andrea Guerrieri - David Goffin 2-1 (3-6; 7-5; 6-2) 18h30 Juan Carlos Prado Angelo - Daniel Evans 0-2 (6-7; 3-6) 20h00 Nicolai Budkov Kjaer [8] - Joao Lucas Reis da Silva 2-1 (6-4; 6-7; 6-1) 20h00 Otto Virtanen - Pedro Martinez Portero [19] 2-1 (6-4; 1-6; 6-1)

Cuộc đua giành vé vào vòng đấu chính thức vẫn đang tiếp diễn với sự góp mặt của nhiều tên tuổi khác như Mackenzie McDonald hay Christopher O'Connell. Những chiến thắng tại vòng loại không chỉ mang lại điểm số trên bảng xếp hạng ATP mà còn là cơ hội để các tay vợt thách thức những siêu sao như Jannik Sinner, Alexander Zverev hay Novak Djokovic tại vòng đấu chính thức của Wimbledon 2026.