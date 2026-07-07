Lịch thi đấu Wimbledon 4/7: Alexandra Eala đối đầu Iga Swiatek Tay vợt số 1 Đông Nam Á Alexandra Eala sẽ bước vào trận đấu lịch sử với đương kim vô địch Iga Swiatek tại vòng 3 Wimbledon, tâm điểm của ngày thi đấu 4/7.

Ngày thi đấu thứ tư của Wimbledon chứng kiến một màn đối đầu đầy duyên nợ và được mong chờ nhất đối với người hâm mộ quần vợt khu vực Đông Nam Á. Alexandra Eala, niềm hy vọng lớn nhất của Philippines, sẽ phải đối mặt với thử thách cực đại mang tên Iga Swiatek - tay vợt số 1 thế giới và hiện là đương kim vô địch của giải đấu.

Tâm điểm Wimbledon: Alexandra Eala và thử thách số 1 thế giới

Việc tiến sâu vào vòng 3 là một thành công ngoài mong đợi của Eala, minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc về bản lĩnh và kỹ thuật của tay vợt trẻ này. Tuy nhiên, Iga Swiatek lại là một "ngọn núi" hoàn toàn khác. Với lối chơi biến hóa và khả năng di chuyển linh hoạt trên mặt sân cỏ, Swiatek đang cho thấy phong độ hủy diệt trên hành trình bảo vệ ngôi hậu.

Giới chuyên môn nhận định, dù bị đánh giá thấp hơn, Eala hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ nếu duy trì được sự tự tin và những cú đánh thuận tay uy lực. Đây không chỉ là một trận đấu tennis thông thường, mà còn là cơ hội để quần vợt Đông Nam Á khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.

Lịch thi đấu chi tiết vòng 1/16 nội dung đơn nam tại Wimbledon.

Lịch thi đấu chi tiết vòng 1/16 nội dung đơn nữ tại Wimbledon.

Cập nhật kết quả World Cup: Những cú sốc liên tiếp

Bên cạnh sức nóng từ các sân quần vợt tại London, người hâm mộ thể thao thế giới cũng đang dồn sự chú ý vào những diễn biến kịch tính của giải vô địch bóng đá thế giới. Trong những ngày thi đấu vừa qua, nhiều kết quả bất ngờ đã được ghi nhận.

Đáng chú ý nhất là chiến thắng kịch tính 2-1 của đội tuyển Anh trước D.R. Congo và màn lội ngược dòng 3-2 đầy cảm xúc của Argentina trước Cape Verde. Các đại diện Nam Mỹ như Colombia và Mexico cũng đang duy trì phong độ ổn định để tiến sâu vào vòng trong.

Ngày Trận đấu Tỷ số 01/07 Mexico - Ecuador 2 - 0 01/07 Anh - D.R. Congo 2 - 1 02/07 Bỉ - Senegal 3 - 2 02/07 Mỹ - Bosnia & Herzegovina 2 - 0 03/07 Tây Ban Nha - Áo 3 - 0 03/07 Bồ Đào Nha - Croatia 2 - 1 04/07 Thụy Sĩ - Algeria 2 - 0 04/07 Ai Cập - Úc 2 - 1 04/07 Argentina - Cape Verde 3 - 2 04/07 Colombia - Ghana 1 - 0

Trong những ngày tới, lịch thi đấu sẽ tiếp tục nóng lên với sự xuất hiện của các ông lớn như Pháp, Brazil và Ma Rốc. Đặc biệt, cuộc đối đầu giữa Brazil và Na Uy vào ngày 06/07 dự kiến sẽ là trận cầu tâm điểm thu hút hàng triệu lượt theo dõi trên toàn cầu.