Lịch thi đấu World Cup 2026: Chi tiết 104 trận đấu theo giờ Việt Nam Cập nhật trọn bộ lịch trình World Cup 2026 với 48 đội tuyển tham dự. Từ trận khai mạc tại Mexico đến chung kết tại Mỹ, toàn bộ 104 trận đấu được thống kê chính xác theo giờ Việt Nam.

World Cup 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử của bóng đá thế giới khi lần đầu tiên mở rộng quy mô lên 48 đội tuyển tham dự. Với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra tại ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico, đây là kỳ đại hội có thời gian thi đấu dài nhất và số lượng trận đấu lớn nhất từ trước đến nay.

Danh sách 12 bảng đấu ở World Cup 2026.

Cấu trúc vòng bảng và những cuộc đối đầu mở màn

Vòng bảng World Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 12/6/2026. 48 đội bóng được chia thành 12 bảng đấu (mỗi bảng 4 đội). Theo thể thức mới, hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp đầu tiên (vòng 32 đội).

Lịch thi đấu giai đoạn khai cuộc (12/6 - 14/6)

Ngày 12/6: 02h00: Mexico vs Nam Phi; 09h00: Hàn Quốc vs Cộng hòa Czech.

02h00: Mexico vs Nam Phi; 09h00: Hàn Quốc vs Cộng hòa Czech. Ngày 13/6: 02h00: Canada vs Bosnia & Herzegovina; 08h00: Mỹ vs Paraguay.

02h00: Canada vs Bosnia & Herzegovina; 08h00: Mỹ vs Paraguay. Ngày 14/6: 02h00: Qatar vs Thụy Sỹ; 05h00: Brazil vs Morocco; 08h00: Haiti vs Scotland; 11h00: Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ.

Lịch thi đấu World Cup 2026 từ ngày 12/6 đến 14/6.

Giai đoạn cao điểm vòng bảng

Trong suốt nửa cuối tháng 6/2026, người hâm mộ sẽ được chứng kiến mật độ thi đấu dày đặc. Đáng chú ý là sự xuất hiện của các ông lớn như Pháp, Argentina, Bồ Đào Nha và Anh ở các khung giờ khác nhau.

Lịch thi đấu World Cup 2026 từ ngày 15/6 đến 16/6.

Cụ thể, ngày 17/6 chứng kiến nhà vô địch thế giới 2022 Argentina chạm trán Algeria vào lúc 08h00, trong khi Pháp đối đầu Senegal lúc 02h00. Đây đều là những bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của các ứng viên vô địch.

Lịch thi đấu World Cup 2026 từ ngày 17/6 đến 18/6.

Lịch thi đấu World Cup 2026 từ ngày 19/6 đến 20/6.

Lịch thi đấu World Cup 2026 từ ngày 21/6 đến 22/6.

Lịch thi đấu World Cup 2026 từ ngày 23/6 đến 24/6.

Lượt trận cuối vòng bảng kịch tính

Để đảm bảo tính công bằng, các trận đấu ở lượt cuối mỗi bảng sẽ diễn ra cùng giờ. Đây là giai đoạn xác định 32 cái tên bước vào vòng loại trực tiếp đầu tiên trong lịch sử World Cup.

Lịch thi đấu lượt cuối vòng bảng World Cup 2026 các bảng A, B, C ngày 25/6.

Lịch thi đấu lượt cuối vòng bảng World Cup 2026 các bảng D, E, F ngày 26/6.

Lịch thi đấu lượt cuối vòng bảng World Cup 2026 các bảng G, H, I ngày 27/6.

Lịch thi đấu lượt cuối vòng bảng World Cup 2026 các bảng J, K, L ngày 28/6.

Vòng loại trực tiếp: Con đường đến vinh quang

Khác với các kỳ World Cup trước, vòng loại trực tiếp năm 2026 bắt đầu từ vòng 1/16 (vòng 32 đội). Điều này đồng nghĩa với việc các đội phải vượt qua thêm một cửa ải trước khi tiến vào vòng 1/8 truyền thống.

Lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup 2026 từ ngày 29/6 đến 1/7.

Lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup 2026 từ ngày 2/7 đến 4/7.

Sau khi xác định được các đội thắng, vòng 1/8 sẽ diễn ra từ ngày 5/7 đến 8/7. Đây là giai đoạn các ứng cử viên vô địch thường bắt đầu bứt tốc và thể hiện bản lĩnh ở những trận cầu sinh tử.

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 từ ngày 5/7 đến 8/7.

Tứ kết, Bán kết và Chung kết

Tứ kết World Cup 2026 diễn ra từ ngày 10/7 đến 12/7. Bốn đội xuất sắc nhất sẽ tiến vào bán kết vào các ngày 15/7 và 16/7 để tranh hai suất chơi trận cuối cùng.

Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026 từ ngày 10/7 đến 12/7.

Trận tranh hạng 3 sẽ diễn ra vào lúc 04h00 ngày 19/7. Tâm điểm của toàn bộ giải đấu là trận chung kết World Cup 2026, dự kiến diễn ra vào lúc 02h00 ngày 20/7/2026 theo giờ Việt Nam.