Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 1/7: Pháp đối đầu Thụy Điển, Haaland xuất trận Vòng 32 đội FIFA World Cup 2026 tiếp tục với những màn so tài đỉnh cao giữa Pháp - Thụy Điển và Bờ Biển Ngà - Na Uy, hứa hẹn mang đến bữa tiệc bóng đá kịch tính rạng sáng 1/7.

Vòng 32 đội FIFA World Cup 2026™ đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất với những cuộc đối đầu trực tiếp mang tính sống còn. Trong đêm 30/6 và rạng sáng 1/7 (giờ Việt Nam), người hâm mộ sẽ được chứng kiến ba trận đấu hấp dẫn với sự góp mặt của các ứng cử viên vô địch và những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Cuộc chạm trán giữa sức mạnh châu Phi và kỷ luật Bắc Âu

Trận đấu mở màn loạt trận này diễn ra lúc 00h00 ngày 1/7 giữa ĐT Bờ Biển Ngà và ĐT Na Uy. Đây là cuộc đối đầu giữa một bên là đại diện châu Phi giàu thể lực, lối chơi phản công tốc độ và một bên là tập thể Na Uy thi đấu kỷ luật, ổn định.

ĐT Bờ Biển Ngà tiến vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng E, trong khi Na Uy cũng khẳng định sức mạnh với ngôi nhì bảng I. Điểm nhấn đáng chú ý nhất bên phía đại diện Bắc Âu chính là sự trở lại của siêu tiền đạo Erling Haaland. Sau khi được cho nghỉ hoàn toàn ở lượt trận cuối vòng bảng, Haaland hiện đang có trạng thái thể lực sung mãn nhất để dẫn dắt hàng công Na Uy tìm kiếm tấm vé vào vòng sau.

Erling Haaland đã được cho nghỉ 100% ở trận đấu trước và sẵn sàng ra sân giúp ĐT Na Uy thi đấu tốt trước đối thủ ở vòng loại trực tiếp (Ảnh: AP)

Tâm điểm Pháp và Thụy Điển tại New York New Jersey Stadium

Vào lúc 04h00, mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn về sân vận động New York New Jersey Stadium, nơi ĐT Pháp đối đầu ĐT Thụy Điển. Sau khi những ứng cử viên nặng ký như Đức và Hà Lan sớm phải dừng bước, "Les Bleus" hiện là niềm hy vọng lớn nhất cho chức vô địch. Với tư cách đội nhất bảng I, Pháp sở hữu hàng công thăng hoa, trong đó Ousmane Dembele đang là cái tên tạo ra nhiều đột biến nhất.

Sau khi 2 ứng viên khác là Đức và Hà Lan đã bị loại, người hâm mộ đang rất trông chờ màn trình diễn của ĐT Pháp - một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch World Cup lần này (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, Thụy Điển không phải là đối thủ dễ bị khuất phục. Dù đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba có thành tích tốt, đại diện Bắc Âu luôn nổi tiếng với lối chơi thực dụng và cực kỳ khó chịu. Niềm hy vọng của Thụy Điển đặt trọn vào Viktor Gyökeres, chân sút được kỳ vọng sẽ tận dụng những sai lầm nhỏ nhất của hàng thủ Pháp để tạo nên bất ngờ.

Sức mạnh của Thuỵ Điển là không thể xem thường (Ảnh: AP)

Chủ nhà Mexico và thử thách từ Ecuador

Khép lại ngày thi đấu là màn so tài giữa Mexico và Ecuador lúc 08h00. Với lợi thế là một trong những quốc gia đăng cai, Mexico đã thể hiện phong độ ấn tượng khi đứng đầu bảng A bằng lối chơi giàu năng lượng. Đối thủ của họ, Ecuador, lại sở hữu nền tảng thể lực vượt trội và khả năng tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Đây được dự báo là một cặp đấu cân bằng, nơi chiến thắng có thể được định đoạt bởi một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Một chủ nhà khác của World Cup là Canada đã giành quyền đi tiếp và ngày 1/7 là màn trình diễn của chủ nhà Mexico (Ảnh: AP)

Thể thức thi đấu vòng loại trực tiếp

Tại vòng knock-out, các đội bóng buộc phải phân định thắng thua trong một trận duy nhất. Nếu kết quả hòa sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội sẽ đá thêm hai hiệp phụ (mỗi hiệp 15 phút). Trong trường hợp vẫn chưa thể xác định đội đi tiếp, loạt sút luân lưu may rủi sẽ được sử dụng. Sự thận trọng sẽ được đẩy lên mức tối đa bởi bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ khiến hành trình tại World Cup 2026 kết thúc ngay lập tức.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 ngày 1/7