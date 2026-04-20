Đời sống Lịch thi lớp 10 Hà Nội năm 2026 và các quy định mới Hà Nội tổ chức thi lớp 10 năm 2026 vào ngày 30 và 31/5. Điểm mới là bỏ hộ khẩu và khu vực tuyển sinh. Kết quả thi sẽ công bố vào ngày 22/6/2026

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Hà Nội chính thức diễn ra vào ngày 30/5 và 31/5/2026. Theo kế hoạch từ Ủy ban nhân dân thành phố, điểm thi và điểm chuẩn trúng tuyển được công bố vào ngày 22/6/2026.

Lịch thi và phương thức tuyển sinh lớp 10 công lập

Kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên gồm ba bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Thời gian tổ chức thi diễn ra trong hai ngày cuối tháng 5 năm 2026. Ước tính toàn thành phố có gần 130.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến thiết lập 250 điểm thi với hơn 5.400 phòng thi để phục vụ kỳ tuyển sinh này. Sau khi biết điểm, học sinh thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp từ chiều ngày 25/6 đến hết ngày 27/6/2026.

Những thay đổi quan trọng trong quy chế tuyển sinh lớp 10

Kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026 có nhiều thay đổi lớn nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh. Thành phố quyết định bỏ điều kiện về nơi thường trú và bỏ quy định về khu vực tuyển sinh. Mỗi học sinh được phép đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường công lập không chuyên nào trên địa bàn. Quy định mới cũng giảm 50% mức điểm chênh lệch khi xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3, lần lượt còn 0,5 điểm và 1 điểm.

Quy định tuyển sinh đối với các trường tư thục

Các trường trung học phổ thông tư thục tại Hà Nội áp dụng phương thức xét tuyển thay vì thi tuyển. Học sinh bắt đầu đăng ký dự tuyển trực tuyến trên cổng thông tin của nhà trường từ ngày 20/4/2026. Thời hạn cuối cùng để học sinh xác nhận nhập học và hoàn tất nộp hồ sơ tại các trường tư thục là ngày 12/7/2026.

Mở thêm 3 trường trung học phổ thông công lập mới

Để đáp ứng nhu cầu học tập, Hà Nội đưa vào hoạt động thêm 3 trường công lập trong năm học 2026-2027. Các trường mới bao gồm: Trường THPT Hoàng Quán Chi tại phường Yên Hòa; Trường THPT Việt Hùng tại xã Việt Hùng và Trường Tiểu học - THCS - THPT Minh Châu tại xã Minh Châu.

Kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6

Hà Nội dự kiến tuyển mới khoảng 145.500 trẻ mầm non, 147.000 học sinh lớp 1 và 161.000 học sinh lớp 6 cho năm học mới. Phương thức tuyển sinh dựa trên nơi cư trú của học sinh tại từng xã hoặc phường.

Thành phố ứng dụng trí tuệ nhân tạo và bản đồ số GIS vào phần mềm tuyển sinh trực tuyến để đảm bảo tính chính xác. Thời gian tuyển sinh trực tuyến diễn ra từ ngày 1/7 đến 9/7, sau đó tuyển sinh trực tiếp từ ngày 12/7 đến hết ngày 18/7/2026.

Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý

Học sinh cần hoàn thành việc kiểm tra toàn bộ thông tin cá nhân và nguyện vọng đăng ký trên hệ thống chậm nhất trước ngày 24/4/2026. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ hoàn tất rà soát các địa điểm tổ chức thi trước ngày 30/4.

Các cán bộ coi thi được tập huấn nghiệp vụ kỹ lưỡng, đặc biệt là kỹ năng phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong phòng thi.