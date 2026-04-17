Đời sống Lịch thi lớp 10 TP.HCM 2026 Lịch thi lớp 10 TP.HCM năm 2026 diễn ra ngày 1-2/6. Thí sinh thi Văn, Toán, Ngoại ngữ. Đăng ký trực tuyến từ 22 đến 28/4. Thay đổi nguyện vọng từ 4-8/5

Ngày 16 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố lịch thi chi tiết kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 1/6 và 2/6. Thí sinh phải hoàn thành ba môn bắt buộc: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ thi thêm bài thi môn chuyên hoặc môn tích hợp.

Lịch thi cụ thể như sau: Ngày 1/6, buổi sáng thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Ngoại ngữ. Ngày 2/6, buổi sáng thi môn Toán, buổi chiều thi môn chuyên hoặc tích hợp.

Theo kế hoạch tuyển sinh, từ ngày 16/4 đến 21/4, các cơ sở giáo dục có học sinh lớp 9 sẽ phổ biến các văn bản, quy định, cách thức đăng ký và tư vấn nguyện vọng cho phụ huynh học sinh. Học sinh lớp 9 tại TP.HCM đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh từ ngày 22/4 đến 28/4.

Đối với học sinh hoàn thành chương trình THCS tại các tỉnh, thành phố khác, nếu có nhu cầu đăng ký dự thi vào 4 trường THPT chuyên của TP.HCM, các em nộp hồ sơ đăng ký dự thi tập trung tại một địa điểm duy nhất là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Dự kiến ngày 4/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM sẽ công bố số liệu tổng hợp về số lượng nguyện vọng 1 học sinh đăng ký vào từng trường THPT.

Từ ngày 4/5 đến 8/5, thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng đăng ký dự thi lớp 10 trực tuyến. Hệ thống chỉ cho phép thay đổi nguyện vọng hoặc thứ tự nguyện vọng, không được phép thêm mới hoặc loại bỏ thí sinh khỏi danh sách đăng ký dự thi ở giai đoạn 1. Ví dụ, nếu ở giai đoạn 1 không đăng ký thi lớp 10 chuyên thì giai đoạn này không được phép đăng ký thêm.

Trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay tại TP.HCM, thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào lớp 10 các trường THPT thường, 2 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và 3 nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp.