Đời sống Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Ngữ văn sáng 11/6, Toán chiều 11/6, kết quả công bố ngày 1/7 Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12/6/2026. Ngày 10/6 làm thủ tục. Ngày 11/6 thi Ngữ văn buổi sáng (07h35) và Toán buổi chiều (14h30). Ngày 12/6 thi bài tự chọn 2 môn buổi sáng. Ngày 13/6 là ngày dự phòng.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chi tiết từng ngày, từng buổi

Các mốc thời gian quan trọng trước và sau kỳ thi

Trước kỳ thi, Bộ GD-ĐT tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi từ ngày 17/4 đến hết ngày 21/4/2026. Đây là bước giúp thí sinh làm quen với quy trình đăng ký trước khi đăng ký chính thức.

Sau kỳ thi, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được Bộ GD-ĐT công bố vào lúc 8h ngày 1/7/2026. Việc xét công nhận tốt nghiệp sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7/2026.

Cấu trúc đề thi và môn thi tốt nghiệp THPT 2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong 3 buổi làm bài: một buổi thi Ngữ văn, một buổi thi Toán và một buổi thi bài tự chọn gồm 2 môn. Thí sinh phải thi 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng 1 bài thi gồm 2 môn tự chọn trong số: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được phép chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, lớp 11. Đề được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT với các cấp độ tư duy Biết, Hiểu và Vận dụng, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế. Tỷ lệ câu hỏi mang tính phân hóa tiếp tục được duy trì như năm 2025.

Các môn thi trắc nghiệm gồm ba dạng: nhiều phương án lựa chọn, câu đúng/sai và trả lời ngắn. Điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều theo số câu mà có mức điểm khác nhau tùy từng câu hỏi. Riêng Ngữ văn là môn duy nhất thi tự luận, với đề tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa — định hướng đã được áp dụng từ năm 2025 và theo lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), điều chỉnh này đã tác động tích cực, thúc đẩy giáo viên và học sinh đổi mới phương pháp dạy học, giảm tình trạng "chép văn mẫu".

Theo lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng chia sẻ với VietNamNet, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 giữ ổn định về phương thức thi và định hướng ra đề, chỉ điều chỉnh một số nội dung để phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Do kỳ thi tổ chức sớm hơn các năm trước, thí sinh cần chủ động điều chỉnh kế hoạch ôn tập và chuẩn bị tâm lý tốt nhất.