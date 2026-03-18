Lịch thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu 2026

Trường Phổ thông Năng khiếu vừa công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 – 2027. Theo đó, lịch thi vào lớp 10 của trường diễn ra trong hai ngày thứ Bảy 23/5 và Chủ nhật 24/5/2026 , tuyển tổng cộng 595 học sinh cho 17 lớp chuyên tại hai cơ sở. Đăng ký dự thi từ 8h ngày 4/5 đến 17h ngày 10/5/2026.

Năm học 2026 – 2027, Trường Phổ thông Năng khiếu tuyển sinh lớp 10 trên phạm vi toàn quốc. Đối tượng dự thi là học sinh đã tốt nghiệp THCS, trong độ tuổi vào học lớp 10 theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Kết quả rèn luyện và học tập cả năm các lớp cấp THCS phải đạt từ mức khá trở lên.

Cơ sở An Đông đặt tại 153 Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, tổ chức học 2 buổi/ngày, không có bán trú. Cơ sở này tuyển 245 học sinh cho 7 lớp chuyên gồm: Toán (1 lớp), Tin học (1 lớp), Vật lý (1 lớp), Hóa học (1 lớp), Sinh học (1 lớp), Tiếng Anh (1 lớp) và Ngữ văn (1 lớp).

Cơ sở Đông Hòa đặt tại Khu đô thị ĐHQG-HCM, tổ chức học 2 buổi/ngày, có bán trú. Cơ sở này tuyển 350 học sinh cho 10 lớp chuyên gồm: Toán (2 lớp), Tin học (1 lớp), Vật lý (1 lớp), Hóa học (1 lớp), Sinh học (1 lớp), Tiếng Anh (2 lớp) và Ngữ văn (2 lớp).