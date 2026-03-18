Lịch thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu 2026

Quốc Duẩn 18/03/2026 14:48

Trường Phổ thông Năng khiếu vừa công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 – 2027. Theo đó, lịch thi vào lớp 10 của trường diễn ra trong hai ngày thứ Bảy 23/5 và Chủ nhật 24/5/2026, tuyển tổng cộng 595 học sinh cho 17 lớp chuyên tại hai cơ sở. Đăng ký dự thi từ 8h ngày 4/5 đến 17h ngày 10/5/2026.

Năm học 2026 – 2027, Trường Phổ thông Năng khiếu tuyển sinh lớp 10 trên phạm vi toàn quốc. Đối tượng dự thi là học sinh đã tốt nghiệp THCS, trong độ tuổi vào học lớp 10 theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Kết quả rèn luyện và học tập cả năm các lớp cấp THCS phải đạt từ mức khá trở lên.

Cơ sở An Đông đặt tại 153 Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, tổ chức học 2 buổi/ngày, không có bán trú. Cơ sở này tuyển 245 học sinh cho 7 lớp chuyên gồm: Toán (1 lớp), Tin học (1 lớp), Vật lý (1 lớp), Hóa học (1 lớp), Sinh học (1 lớp), Tiếng Anh (1 lớp) và Ngữ văn (1 lớp).

Cơ sở Đông Hòa đặt tại Khu đô thị ĐHQG-HCM, tổ chức học 2 buổi/ngày, có bán trú. Cơ sở này tuyển 350 học sinh cho 10 lớp chuyên gồm: Toán (2 lớp), Tin học (1 lớp), Vật lý (1 lớp), Hóa học (1 lớp), Sinh học (1 lớp), Tiếng Anh (2 lớp) và Ngữ văn (2 lớp).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2026 diễn ra trong hai ngày, với lịch thi chi tiết như sau:

NgàyBuổiMôn thiThời gian làm bàiGiờ phát đềGiờ bắt đầu làm bài
Thứ Bảy 23/5/2026SángNgữ văn (không chuyên)100 phút7 giờ 307 giờ 40
Tiếng Anh (không chuyên)60 phút10 giờ 0010 giờ 10
ChiềuToán (không chuyên)120 phút14 giờ 0014 giờ 10
Chủ nhật 24/5/2026SángMôn chuyên (Tiếng Anh – Vật lý – Hóa học – Sinh học – Tin học)150 phút7 giờ 307 giờ 40
ChiềuMôn chuyên (Toán – Ngữ văn)150 phút14 giờ 0014 giờ 10

Thí sinh bắt buộc dự thi ít nhất 4 bài thi, trong đó bao gồm 3 bài thi môn không chuyên là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, và 1 bài thi môn chuyên tự chọn trong số các môn: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên. Trường hợp đăng ký 2 môn chuyên, thí sinh phải chọn 1 môn thuộc Nhóm 1 (Toán hoặc Ngữ văn) và 1 môn thuộc Nhóm 2 (Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học hoặc Tin học). Thí sinh không được đăng ký 2 môn chuyên thuộc cùng một nhóm.

Về hình thức thi, bài thi môn không chuyên gồm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm. Bài thi môn chuyên là tự luận; riêng môn Tiếng Anh gồm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm.

Thí sinh thực hiện đăng ký dự thi từ 8h ngày 4/5 đến 17h ngày 10/5/2026 (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật).

