Lịch trình Miss World 2026 tại Việt Nam và hành động gây chú ý của Emoura Phạm dành cho Bảo Ngọc Cuộc thi Miss World lần thứ 73 lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam từ ngày 8/8 đến 5/9/2026. Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhận được lời ủng hộ từ tân Miss Grand Vietnam Emoura Phạm.

Lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) lần thứ 73 được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 8/8 đến ngày 5/9/2026. Sự kiện quy tụ hàng trăm thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Người đẹp Lê Nguyễn Bảo Ngọc đại diện Việt Nam tham gia tranh tài, nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ sắc đẹp trong nước.

Miss World lần thứ 73 sẽ tổ chức tại Việt Nam từ 8/8.

Động thái của Miss Grand Vietnam 2026 Emoura Phạm dành cho Bảo Ngọc

Trước thời điểm Lê Nguyễn Bảo Ngọc chính thức bước vào hành trình tranh tài, tân Miss Grand Vietnam 2026 Emoura Phạm đã chủ động gửi lời chúc và tiếp thêm tinh thần cho đàn chị. Cô chia sẻ: "Tôi hy vọng chị Ngọc sẽ thành công và đạt được kết quả như chị mong muốn".

Dù đại diện cho hai đấu trường nhan sắc khác nhau, sự ủng hộ tinh tế của Emoura Phạm dành cho Bảo Ngọc đã thu hút sự chú ý và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Khán giả đánh giá cao tinh thần đoàn kết, văn minh giữa các đại diện nhan sắc Việt Nam tại đấu trường quốc tế.

Emoura Phạm gửi lời chúc khi Lê Nguyễn Bảo Ngọc thi Miss World.

Lịch trình chi tiết Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam

Chuỗi hoạt động của Miss World 2026 diễn ra trải dài qua nhiều địa phương với các mốc thời gian cụ thể:

Ngày 11/8: Lễ khai mạc dự kiến diễn ra tại Hạ Long.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra tại Hạ Long. Từ ngày 12/8 đến 20/8: Thí sinh tham gia các hoạt động tại Hải Phòng. Trong đó, lễ công bố chính thức các thí sinh và trao bảng tên được tổ chức vào ngày 13/8.

Thí sinh tham gia các hoạt động tại Hải Phòng. Trong đó, lễ công bố chính thức các thí sinh và trao bảng tên được tổ chức vào ngày 13/8. Ngày 16/8: Vòng thi tài năng (Talent Audition) nhằm sơ tuyển những tiết mục xuất sắc cho đêm Talent Show.

Vòng thi tài năng (Talent Audition) nhằm sơ tuyển những tiết mục xuất sắc cho đêm Talent Show. Từ ngày 20/8 đến 6/9: Chuỗi hoạt động chuyển sang Nha Trang với các phần thi quan trọng như Head to Head Challenge, Talent Show, phỏng vấn kín và Dances of the World.

Chuỗi hoạt động chuyển sang Nha Trang với các phần thi quan trọng như Head to Head Challenge, Talent Show, phỏng vấn kín và Dances of the World. Ngày 5/9: Đêm chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra để tìm ra chủ nhân vương miện cao quý.

Dấu ấn của Đương kim Miss World Opal Suchata

Bên cạnh các hoạt động của cuộc thi năm nay, Đương kim Miss World Opal Suchata vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ quốc tế. Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025 nhờ nhan sắc nổi bật, khả năng giao tiếp ấn tượng cùng phong thái tự tin. Chiến thắng của Opal Suchata là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên Thái Lan giành được vương miện Hoa hậu Thế giới.