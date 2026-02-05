Lịch trực tiếp tennis 5/2: Đại chiến Auger Aliassime đấu Wawrinka tại Open Sud de France Cập nhật lịch thi đấu và kênh trực tiếp các giải ATP 250 và WTA ngày 5/2. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Auger Aliassime và Stan Wawrinka tại Open Sud de France.

Ngày 5/2 và rạng sáng 6/2, người hâm mộ tennis thế giới sẽ hướng sự chú ý về các giải đấu quan trọng tại Montpellier (Pháp), Abu Dhabi và Cluj-Napoca. Trọng tâm của lịch thi đấu hôm nay là các lượt trận vòng 2 đầy kịch tính tại Open Sud de France và loạt trận tứ kết tại các giải WTA.

Tâm điểm Open Sud de France: Màn so tài giữa hai thế hệ

Tại giải ATP 250 Open Sud de France, người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc đụng độ đáng chú ý giữa hạt giống Felix Auger Aliassime và tay vợt kỳ cựu Stan Wawrinka vào rạng sáng ngày thứ Sáu. Đây không chỉ là cuộc chiến giành vé vào tứ kết mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho tay vợt trẻ người Canada trước kinh nghiệm dày dạn của đối thủ người Thụy Sĩ.

Lịch thi đấu ATP 250 - Open Sud de France (Đơn nam - Vòng 2)

Thời gian Trận đấu Trực tiếp 19:00 (5/2) Titouan Droguet vs Aleksandar Kovacevic On Sports 20:30 (5/2) Tallon Griekspoor vs Pablo Carreno Busta On Sports 22:00 (5/2) Luca Nardi vs Flavio Cobolli On Sports 00:30 (6/2) Felix Auger Aliassime vs Stan Wawrinka On Sports 02:00 (6/2) Ugo Blanchet vs Arthur Fils On Sports

Sức nóng từ các giải WTA: Emma Raducanu trở lại tứ kết

Bên cạnh các trận đấu của nam, làng banh nỉ nữ cũng chứng kiến những cuộc đối đầu hấp dẫn tại tứ kết Abu Dhabi Open (WTA 500) và Transylvania Open (WTA 250). Đáng chú ý, cựu vô địch US Open Emma Raducanu sẽ tiếp tục hành trình tìm lại phong độ đỉnh cao trong trận đấu với Maja Chwalinska tại Romania.

Lịch thi đấu WTA 500 - Abu Dhabi Open (Đơn nữ - Tứ kết)

Thời gian Trận đấu 16:00 Clara Tauson vs McCartney Kessler 17:30 Sonay Kartal vs Sara Bejlek 20:00 Alexandra Eala vs Ekaterina Alexandrova 21:30 Liudmila Samsonova vs Hailey Baptiste

Lịch thi đấu WTA 250 - Transylvania Open (Đơn nữ - Tứ kết)

Thời gian Trận đấu 19:00 Xinyu Wang vs Oleksandra Oliynykova 21:00 Emma Raducanu vs Maja Chwalinska 23:00 Anastasia Potapova vs Sorana Cirstea

Với mật độ thi đấu dày đặc, ngày 5/2 hứa hẹn mang đến những diễn biến khó lường khi các hạt giống hàng đầu bắt đầu bước vào giai đoạn quyết định của giải đấu. Tại Việt Nam, khán giả có thể theo dõi trực tiếp các trận đấu thuộc hệ thống ATP 250 trên hệ sinh thái thể thao của On Sports.