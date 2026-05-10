Liechtenstein 0-2 Gibraltar: Gibraltar giành chiến thắng Liechtenstein quyết tâm chấm dứt chuỗi trận toàn thua khi tiếp đón Gibraltar lúc 01h45 ngày 06/10/2026, dù đối thủ đang duy trì phong độ bất bại đầy ấn tượng.

Liechtenstein 0 - 2 Gibraltar Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Liechtenstein tiếp đón Gibraltar.

11' Thẻ vàng Phút 11': F. Luque-Notaro (Liechtenstein) nhận thẻ vàng.

13' Thẻ vàng Phút 13': D. Borge (Gibraltar) nhận thẻ vàng.

15' Thế trận giằng co Cầm bóng: Liechtenstein 50% - 50% Gibraltar, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 3 - 1.

20' BÀN THẮNG! Gibraltar (0-1) Phút 20': B. Lopes (Gibraltar) lập công (kiến tạo: L. Mason). Tỷ số: 0 - 1.

25' Thẻ vàng Phút 25': M. Goppel (Liechtenstein) nhận thẻ vàng.

27' Thế trận giằng co Cầm bóng: Liechtenstein 50% - 50% Gibraltar, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 3 - 1.

34' Thẻ vàng Phút 34': J. Weissenhofer (Liechtenstein) nhận thẻ vàng.

39' Thế trận giằng co Cầm bóng: Liechtenstein 50% - 50% Gibraltar, phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 6 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Liechtenstein): S. Schlegel vào sân thay A. Hasler.

46' Thay người Phút 46' (Liechtenstein): K. Kindle vào sân thay J. Hofer.

46' Thay người Phút 46' (Liechtenstein): J. Ospelt vào sân thay B. Buchel.

46' Thay người Phút 46' (Liechtenstein): A. Netzer vào sân thay L. Kranz.

46' Thay người Phút 46' (Liechtenstein): B. Poitner vào sân thay F. Luque-Notaro.

46' Thay người Phút 46' (Liechtenstein): F. Saglam vào sân thay A. Lo Russo.

46' Thay người Phút 46' (Gibraltar): N. Pozo vào sân thay G. Torrilla.

52' Thế trận giằng co Cầm bóng: Liechtenstein 50% - 50% Gibraltar, phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 8 - 6.

55' Thẻ vàng Phút 55': S. Schlegel (Liechtenstein) nhận thẻ vàng.

57' BÀN THẮNG! Gibraltar (0-2) Phút 57': D. Borge (Gibraltar) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

63' Thẻ vàng Phút 63': K. Ronan (Gibraltar) nhận thẻ vàng.

64' Thế trận giằng co Cầm bóng: Liechtenstein 50% - 50% Gibraltar, phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 6.

68' Thay người Phút 68' (Gibraltar): C. Richards vào sân thay L. Mason.

68' Thay người Phút 68' (Gibraltar): J. Gomez vào sân thay D. Borge.

70' Thẻ vàng Phút 70': N. Pozo (Gibraltar) nhận thẻ vàng.

76' Thay người Phút 76' (Gibraltar): E. Britto vào sân thay J. Scanlon.

76' Thay người Phút 76' (Gibraltar): H. Stevens vào sân thay K. Ronan.

76' Thay người Phút 76' (Gibraltar): L. Jessop vào sân thay J. Valarino.

76' Thế trận giằng co Cầm bóng: Liechtenstein 50% - 50% Gibraltar, phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 13 - 9.

81' Thẻ vàng Phút 81': A. Netzer (Liechtenstein) nhận thẻ vàng.

84' Thay người Phút 84' (Gibraltar): J. Bartolo vào sân thay T. De Barr.

88' Thay người Phút 88' (Liechtenstein): F. Allgauer vào sân thay E. Zund.

88' Thay người Phút 88' (Liechtenstein): N. Beck vào sân thay L. Meier.

88' Thay người Phút 88' (Liechtenstein): A. Malin vào sân thay M. Goppel.

88' Thế trận giằng co Cầm bóng: Liechtenstein 50% - 50% Gibraltar, phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 15 - 11.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Liechtenstein): W. Pizzi vào sân thay A. Sele.

KT Kết thúc: Liechtenstein 0-2 Gibraltar Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 03:38 06/10/2026

Đội hình chính thức Liechtenstein Sơ đồ 4-4-2 Gibraltar Sơ đồ 4-3-3 1 Benjamin Büchel 14 Livio Meier 20 Alessio Hasler 5 Jonas Weissenhofer 23 Jens Hofer 19 Emanuel Zünd 8 Aron Sele 13 Liam Kranz 3 Maximilian Göppel 7 Fabio Luque Notaro 11 Alessandro Lo Russo 23 Jaylan Hankins 2 Ethan Jolley 6 Bernardo Lopes 8 Kian Ronan 3 Julian Valarino 22 Graeme Torrilla 5 Dan Bent 11 James Scanlon 10 Tjay De Barr 9 Dylan Borge 19 Leon Mason Dự bị Liechtenstein 12 Justin Ospelt 21 Gabriel Foser 2 Luca Beck 4 Niklas Beck 6 Severin Schlegel 18 Andreas Malin 15 Andrin Netzer 16 Bruno Poitner 9 William Pizzi Gibraltar 1 Bradley Banda 13 Victor Huart 14 Jayvan Garro 15 Ethan Llambias 20 Ethan Britto 21 Alain Pons 4 Nicholas Pozo 12 Jesse Gomez 16 Han Stevens Cập nhật đội hình lúc 01:23 06/10/2026

Liechtenstein Thống kê Gibraltar 50% Kiểm soát bóng 50% 1 Trúng đích 7 1 Phạt góc 3 15 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 1

Liechtenstein bước vào cuộc so tài với Gibraltar cùng mục tiêu cao nhất là cắt đứt chuỗi trận không thắng kéo dài. Được thi đấu trên sân nhà lúc 01h45 ngày 06/10/2026, đây là thời điểm đội bóng cần tìm lại niềm vui chiến thắng, bất chấp thử thách không nhỏ đến từ một đối thủ đang có phong độ ổn định.

Áp lực từ chuỗi phong độ đi xuống của Liechtenstein

Đội chủ nhà đang phải trải qua giai đoạn khó khăn về mặt kết quả khi phải nhận thất bại trong cả 3 trận đấu gần nhất. Chuỗi 3 trận thua liên tiếp bộc lộ nhiều điểm hạn chế trong cách triển khai lối chơi cũng như khả năng bảo toàn sự chắc chắn ở tuyến dưới.

Để chấm dứt chuỗi ngày ảm đạm này, Liechtenstein buộc phải cải thiện khả năng tập trung trong từng pha bóng và tìm kiếm sự đột biến trên mặt trận tấn công. Sân nhà sẽ là điểm tựa tinh thần để các cầu thủ nỗ lực thay đổi diện mạo nhằm đem về một kết quả tích cực.

Gibraltar duy trì sự ổn định và tự tin

Trái ngược với hoàn cảnh của đội chủ nhà, Gibraltar bước vào trận đấu này với tâm lý hưng phấn. Trong 3 trận ra sân gần nhất, đội khách duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng cùng 1 trận hòa. Khả năng tổ chức lối chơi kỷ luật và tinh thần thi đấu kiên cường giúp Gibraltar tạo ra được sự tin cậy lớn.

Sự ổn định này mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho Gibraltar trong chuyến làm khách. Đội bóng cho thấy họ biết cách kiểm soát thế trận trước những đối thủ cùng trình độ và sẵn sàng chắt chiu từng cơ hội nhỏ để tạo ra sự khác biệt.

Ưu thế đối đầu ủng hộ đội khách

Lịch sử chạm trán trực tiếp cũng đang nghiêng rõ rệt về phía Gibraltar. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Gibraltar chiếm ưu thế khi giành được 2 chiến thắng và 3 trận hòa, trong khi Liechtenstein chưa một lần ca khúc khải hoàn.

Thành tích bất bại ở các lần đụng độ trực tiếp trước đây mang lại sự tự tin rất lớn cho Gibraltar. Ở chiều ngược lại, việc chưa biết mùi chiến thắng trước đối thủ trong các lần so tài vừa qua chính là động lực thôi thúc Liechtenstein thi đấu với quyết tâm cao nhất để đổi vận.

Nhận định diễn biến trận đấu

Với khát khao chấm dứt chuỗi trận thất vọng, Liechtenstein dự kiến sẽ chủ động nhập cuộc nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Dẫu vậy, việc đối đầu với một Gibraltar đang bất bại và có thành tích đối đầu vượt trội đòi hỏi đội chủ nhà phải duy trì sự tỉnh táo ở khâu phòng ngự.

Nếu không thể tận dụng tốt các cơ hội tạo ra và duy trì sự tập trung tối đa, Liechtenstein sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật và sắc sảo của các vị khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Liechtenstein · 0 thắng 3 hòa Gibraltar · 2 thắng Liechtenstein 0 - 0 Gibraltar Hòa Gibraltar 2 - 2 Liechtenstein Hòa Gibraltar 2 - 0 Liechtenstein GIB Gibraltar 1 - 1 Liechtenstein Hòa Liechtenstein 0 - 1 Gibraltar GIB

Liechtenstein 5 trận gần nhất H B B B B 3 Trận 0-0-3 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 6 Thủng lưới Gibraltar 5 trận gần nhất H H H T T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 1 Thủng lưới