Liên minh tỷ phú Jeff Bezos và Eduardo Saverin đàm phán mua cổ phần Liverpool Doanh nhân Amit Bhatia mời hai tỷ phú Jeff Bezos và Eduardo Saverin tham gia đàm phán mua lại cổ phần thiểu số Liverpool từ tập đoàn sở hữu FSG.

Tập đoàn Fenway Sports Group (FSG) xác nhận đang nhận được sự quan tâm lớn từ một liên minh đầu tư tiềm năng do doanh nhân Amit Bhatia quản lý. Đơn vị này đã xúc tiến thỏa thuận trực tiếp thông qua các đơn vị tư vấn tài chính nhằm mua lại cổ phần thiểu số của câu lạc bộ Liverpool, mở ra bước ngoặt mới về cấu trúc thượng tầng tại sân Anfield.

Sức hút từ thương hiệu Liverpool và sự xuất hiện của các siêu tỷ phú

Để nâng cao năng lực tài chính cho thương vụ thâu tóm cổ phần này, ông Amit Bhatia đã gửi lời mời hợp tác đến hai nhân vật tầm cỡ thế giới. Đó là nhà sáng lập đế chế thương mại điện tử Amazon Jeff Bezos và nhà đồng sáng lập mạng xã hội Facebook Eduardo Saverin.

Amit Bhatia đang có tham vọng mua lại Liverpool.

Bên cạnh tiềm lực vượt trội từ Jeff Bezos, người đang nắm giữ khối tài sản ước tính khoảng 213 tỷ bảng Anh, Eduardo Saverin cũng sở hữu khoảng 25 tỷ bảng Anh nhờ hoạt động thành công của quỹ đầu tư mạo hiểm B Capital tại Singapore. Hiện tại, phía Eduardo Saverin vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về đề nghị này.

Bản lĩnh tài chính và kinh nghiệm quản lý của Amit Bhatia

Amit Bhatia không phải là gương mặt xa lạ đối với giới chủ bóng đá Anh. Vị doanh nhân này từng có 18 mùa giải gắn bó với câu lạc bộ QPR trên cương vị cổ đông và Chủ tịch trước khi chính thức chia tay. Từng tích lũy kinh nghiệm tại Wall Street dưới màu áo Morgan Stanley, ông tự thành lập quỹ đầu tư AyBe Capital Advisors vào năm 2004 cùng công ty Hope Construction Materials.

Ngoài ra, tiềm lực của ông Bhatia còn nhận được sự hậu thuẫn vững chắc từ người bố vợ là tỷ phú ngành thép Lakshmi Mittal, người sở hữu khối tài sản lên tới 24 tỷ bảng Anh. Sự kết hợp này mang đến nền tảng tài chính cực kỳ vững chắc cho liên minh đầu tư.

Cú hích chuyển nhượng cho nửa đỏ vùng Merseyside

Việc đón nhận thêm nguồn vốn từ các tập đoàn và cá nhân hàng đầu thế giới hứa hẹn sẽ mang lại tiềm lực tài chính dồi dào cho đại diện giải Ngoại hạng Anh. Dòng tiền mới không chỉ củng cố vị thế tài chính cho Liverpool mà còn giúp đội bóng gia tăng sức cạnh tranh trực tiếp trên thị trường chuyển nhượng.

Đáng chú ý, nguồn lực này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đắc lực cho đội chủ sân Anfield trong quá trình theo đuổi các mục tiêu chất lượng cao, điển hình là kế hoạch chiêu mộ tiền đạo cánh Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain.