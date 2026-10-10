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Lille 1-0 Le Havre: Lille giành chiến thắng

Văn Thể10/10/2026 17:25

Lille được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ nhờ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, trong khi Le Havre đang gặp khó ở vị trí thứ 18 với chỉ 2 điểm.

Lille1 - 0Le HavreKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Lille tiếp đón Le Havre.

  • 5'BÀN THẮNG! Lille (1-0)

    Phút 5': Dilane Bakwa (Lille) lập công (kiến tạo: Nianzou Tanguy Kouassi). Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Lille 45% - 55% Le Havre, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2.

  • 22'Thay người

    Phút 22' (Lille): Maxima Goffi vào sân thay Tiago Santos.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Lille 43% - 57% Le Havre, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3.

  • 38'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Lille 45% - 55% Le Havre, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Le Havre ép sân

    Cầm bóng: Lille 42% - 58% Le Havre, dứt điểm 2 - 9 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 5.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Lille): Hákon Arnar Haraldsson vào sân thay Gaëtan Perrin.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Lille): Ayase Ueda vào sân thay Olivier Giroud.

  • 61'Thẻ đỏ

    Phút 61': Ayumu Seko (Le Havre) nhận thẻ đỏ.

  • 62'Le Havre ép sân

    Cầm bóng: Lille 41% - 59% Le Havre, dứt điểm 2 - 12 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 6.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': Rassoul Ndiaye (Le Havre) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Le Havre): Rayan Fofana vào sân thay Sota Nakamura.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Le Havre): Junior Mwanga vào sân thay Josh Maja.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Lille): Calvin Verdonk vào sân thay Romain Perraud.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Lille): Osame Sahraoui vào sân thay Ngal'ayel Mukau.

  • 74'Le Havre ép sân

    Cầm bóng: Lille 45% - 55% Le Havre, dứt điểm 3 - 12 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 13 - 9.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Djibril Ouziad (Le Havre) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Le Havre): Kaito Mizuta vào sân thay Amir Richardson.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Maurits Kjaergaard (Lille) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 86'Le Havre ép sân

    Cầm bóng: Lille 46% - 54% Le Havre, dứt điểm 5 - 15 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 5; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 15 - 12.

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': Maxima Goffi (Lille) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • KTKết thúc: Lille 1-0 Le Havre

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 00:14 11/10/2026

Đội hình chính thức
Lille
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Davide Ancelotti
Le Havre
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. Digard
1
B. Özer
22
Tiago Santos
23
T. Nianzou
4
Alexsandro Ribeiro
15
R. Perraud
17
N. Mukau
6
N. Bentaleb
28
G. Perrin
7
D. Bakwa
14
M. Kjærgaard
9
O. Giroud
93
G. Gallon
15
A. Seko
97
Mouhamed N'Diaye
5
A. Touba
14
R. Ndiaye
26
S. Ebonog
7
A. Richardson
20
D. Ouziad
30
S. Nakamura
25
M. Samatta
9
J. Maja
Dự bị
Lille
21 B. André26 I. Cossier35 S. Diaoune12 O. Gill38 M. Goffi10 H. Haraldsson11 O. Sahraoui18 A. Ueda24 C. Verdonk
Le Havre
23 V. Sasso6 J. Mwanga78 D. Mosengo17 K. Mizuta44 I. Bouneb16 A. Bodart27 Koffi Vinette24 G. Zohouri38 R. Fofana
Cập nhật đội hình lúc 21:48 10/10/2026
LilleThống kêLe Havre
47%
Kiểm soát bóng
53%
5
Dứt điểm
17
1
Trúng đích
2
4
Phạt góc
5
17
Phạm lỗi
12
4
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
0
Cầu thủ nổi bật
D. Bakwa
D. Bakwa
Lille
1 bàn
T. Nianzou
T. Nianzou
Lille
1 kiến tạo · điểm 7.64
Alexsandro Ribeiro
Alexsandro Ribeiro
Lille
Điểm 7.56
R. Ndiaye
R. Ndiaye
Le Havre
Điểm 7.2

Cuộc đối đầu giữa Lille và Le Havre diễn ra lúc 22h15 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Stade Pierre-Mauroy chứng kiến sự chênh lệch đáng kể giữa hai đầu bảng xếp hạng. Đội chủ nhà Lille đang nắm giữ vị thế cửa trên rõ rệt khi đứng ở nhóm dẫn đầu, trong khi các vị khách Le Havre vẫn đang chật vật tìm kiếm sự ổn định ở nhóm cuối bảng.

Chênh lệch rõ nét trên bảng xếp hạng

Lille bước vào màn so tài này với vị thế vượt trội khi đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. Vị trí hiện tại phản ánh màn trình diễn tương đối thuyết phục của đội chủ sân Stade Pierre-Mauroy từ đầu mùa giải.

Ở chiều ngược lại, Le Havre đang trải qua giai đoạn thi đấu đầy thử thách. Đội bóng này hiện chỉ đứng ở vị trí thứ 18 với vỏn vẹn 2 điểm. Khoảng cách 8 điểm cùng sự chênh lệch lớn về thứ bậc khiến chuyến làm khách sắp tới trở thành bài toán nan giải cho Le Havre.

Phong độ đối lập giữa hai câu lạc bộ

Bên cạnh ưu thế về thứ hạng, phong độ gần đây của Lille cũng mang lại sự tin cậy cao hơn. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội chủ nhà giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Nhịp độ thi đấu tích cực giúp Lille duy trì được sự tự tin cần thiết khi được chơi trên sân nhà.

Trái ngược với đối thủ, Le Havre thể hiện bộ mặt tương đối ảm đạm trong giai đoạn vừa qua. Đội khách không có được chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất, chỉ giành 2 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc liên tục đánh rơi điểm số khiến Le Havre chịu áp lực tâm lý không nhỏ trước chuyến hành quân này.

Lịch sử đối đầu ủng hộ Lille

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, cán cân lịch sử cũng đang nghiêng hẳn về phía đội chủ sân Stade Pierre-Mauroy. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Lille chiếm ưu thế rõ ràng với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 trận trước Le Havre.

Tổng hòa các yếu tố từ vị trí trên bảng xếp hạng, điểm số, phong độ 5 trận gần nhất cho đến tiếng nói từ lịch sử đối đầu, Lille đang nắm trọn mọi ưu thế để hướng đến một kết quả khả quan trước Le Havre.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Lille · 3 thắng1 hòaLe Havre · 1 thắng
03/05/2026
Lille
1 - 1
Le Havre
Hòa
30/11/2025
Le Havre
0 - 1
Lille
LIL
09/02/2025
Lille
1 - 2
Le Havre
LH
29/09/2024
Le Havre
0 - 3
Lille
LIL
17/02/2024
Lille
3 - 0
Le Havre
LIL
Lille
5 trận gần nhất
TBTBT
5
Trận
3-1-1
T-H-B
8
Ghi (TB 1.6)
4
Thủng lưới
Le Havre
5 trận gần nhất
TBHBH
5
Trận
0-2-3
T-H-B
4
Ghi (TB 0.8)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Monaco5410+513THTTT
2Lyon6321+711BTHTH
3Paris FC5320+511THTTH
4Lille5311+410BTTHT
5Rennes5311-110BTTTH
17Marseille5104-13BBBBT
18Le Havre5023-32BHBHB
Tình hình lực lượng
Lille
H. Igamane (Knee Injury)
H. Igamane (Knee Injury)
Le Havre
F. Mambimbi (Achilles Tendon Injury)
L. Mpasi-Nzau (Achilles Tendon Injury)
T. Pembele (Muscle Injury)
A. Toure (Knee Injury)
S. Zagadou (Knee Injury)
E. Jelert (Thigh Injury)
F. Mambimbi (Achilles Tendon Injury)
L. Mpasi-Nzau (Achilles Tendon Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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