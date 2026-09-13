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Lille 2-0 Estac Troyes: Lille giành chiến thắng

Văn Thể13/09/2026 15:48

Lille đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và sẵn sàng tiếp đón Estac Troyes tại Stade Pierre-Mauroy với phong độ bất bại.

Lille2 - 0Estac TroyesKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Lille tiếp đón Estac Troyes.

  • 3'VAR

    Phút 3': Bàn thắng không được công nhận — Hákon Arnar Haraldsson (Lille).

  • 13'Lille ép sân

    Cầm bóng: Lille 86% - 14% Estac Troyes, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

  • 18'BÀN THẮNG! Lille (1-0)

    Phút 18': Tiago Santos (Lille) lập công (kiến tạo: Dilane Bakwa). Tỷ số: 1 - 0.

  • 26'Lille ép sân

    Cầm bóng: Lille 79% - 21% Estac Troyes, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 2 - 2.

  • 38'Lille ép sân

    Cầm bóng: Lille 75% - 25% Estac Troyes, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 2 - 5.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Estac Troyes): Noah Donkor vào sân thay Lucas Maronnier.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Lille ép sân

    Cầm bóng: Lille 66% - 34% Estac Troyes, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 3; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 0 - 1.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Lille): Maurits Kjaergaard vào sân thay Hákon Arnar Haraldsson.

  • 63'Lille ép sân

    Cầm bóng: Lille 60% - 40% Estac Troyes, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 5; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 0 - 1.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Lille): Ethan Mbappe vào sân thay Dilane Bakwa.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Lille): Olivier Giroud vào sân thay Ayase Ueda.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Lille): Gaëtan Perrin vào sân thay Basar Onal.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Estac Troyes): Timothee Nkada vào sân thay Kandet Diawara.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Estac Troyes): Iron Gomis vào sân thay Mouhamed Diop.

  • 75'Lille ép sân

    Cầm bóng: Lille 63% - 37% Estac Troyes, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 5; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 7 - 13, cứu thua 0 - 1.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Estac Troyes): Renaud Ripart vào sân thay Hugo Picard.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Estac Troyes): Yacouba Koné vào sân thay Antoine Mille.

  • 82'Thẻ vàng

    Phút 82': Olivier Giroud (Lille) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Lille): Benjamin André vào sân thay Ngal'ayel Mukau.

  • 87'Lille ép sân

    Cầm bóng: Lille 63% - 37% Estac Troyes, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 5; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 11 - 17, cứu thua 1 - 1.

  • 90+3'BÀN THẮNG! Lille (2-0)

    Phút 90+3': Ethan Mbappe (Lille) lập công (kiến tạo: Maurits Kjaergaard). Tỷ số: 2 - 0.

  • KTKết thúc: Lille 2-0 Estac Troyes

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 21:56 13/09/2026

Đội hình chính thức
Lille
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Davide Ancelotti
Estac Troyes
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Dumont
1
B. Özer
22
Tiago Santos
3
N. Ngoy
4
Alexsandro Ribeiro
15
R. Perraud
17
N. Mukau
6
N. Bentaleb
7
D. Bakwa
10
H. Haraldsson
19
B. Önal
18
A. Ueda
33
P. Beach
2
L. Maronnier
6
A. Monfray
4
M. Diaz
3
A. Ouzenadji
17
A. Mille
8
M. Diop
7
K. Diawara
29
D. Karim
22
H. Picard
9
J. Le Douaron
Dự bị
Lille
21 B. André12 O. Gill9 O. Giroud14 M. Kjærgaard8 E. Mbappé23 T. Nianzou28 G. Perrin11 O. Sahraoui24 C. Verdonk
Estac Troyes
36 I. Soukouna41 Enisio Carneiro31 Noah Donkor11 I. Gomis40 H. Konaté39 Y. Kone23 T. Nkada20 R. Ripart34 Lassana Simakha
Cập nhật đội hình lúc 19:35 13/09/2026
LilleThống kêEstac Troyes
63%
Kiểm soát bóng
37%
13
Dứt điểm
8
6
Trúng đích
1
2
Phạt góc
5
11
Phạm lỗi
20
3
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
Tiago Santos
Tiago Santos
Lille
1 bàn
E. Mbappé
E. Mbappé
Lille
1 bàn
M. Kjærgaard
M. Kjærgaard
Lille
1 kiến tạo · điểm 7.54
D. Bakwa
D. Bakwa
Lille
1 kiến tạo · điểm 7.43
Alexsandro Ribeiro
Alexsandro Ribeiro
Lille
Điểm 7.56
N. Ngoy
N. Ngoy
Lille
Điểm 7.49

Lille đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn tiếp đón Estac Troyes lúc 20:00 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Stade Pierre-Mauroy. Với vị thế cùng phong độ hiện tại, đội chủ nhà có cơ hội củng cố vững chắc vị trí trong tốp đầu nếu tận dụng triệt để ưu thế trước đối thủ đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Phong độ ấn tượng của Lille trong cuộc đua thứ hạng

Lille bước vào trận đấu với điểm tựa tâm lý vững vàng từ kết quả thi đấu thời gian qua. Trong 3 trận gần nhất, đội bóng duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Sự ổn định này giúp Lille giành được 7 điểm sau những vòng đấu đã qua, qua đó nắm giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Việc duy trì nhịp độ tích lũy điểm số đều đặn giúp thầy trò đội chủ sân Stade Pierre-Mauroy giữ khoảng cách sát sao với nhóm dẫn đầu.

Thử thách không nhỏ dành cho Estac Troyes

Ở chiều ngược lại, Estac Troyes hành quân đến sân khách với vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng cùng 4 điểm có được. Khoảng cách 3 điểm so với chính Lille phản ánh đúng những khó khăn mà đội khách đang phải đối mặt.

Để thu hẹp cách biệt với nhóm xếp trên, Estac Troyes buộc phải tìm kiếm một kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc phải thi đấu xa nhà trước một đối thủ đang có mạch phong độ cao chắc chắn là bài toán nan giải cho ban huấn luyện đội khách.

Cán cân đối đầu ủng hộ đội chủ nhà

Lịch sử đối đầu gần đây cũng đang nghiêng rõ rệt về phía Lille. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy Lille giành được 3 chiến thắng, chia điểm 1 trận và chỉ để đối phương vượt qua vỏn vẹn 1 lần.

Sự áp đảo về thành tích chạm trán trực tiếp đem lại sự tự tin rất lớn cho Lille. Đội chủ nhà hiểu rõ lối chơi của đối thủ và nắm trong tay mọi điều kiện thuận lợi để làm chủ thế trận.

Nhận định cục diện trận đấu

Xét về mọi phương diện từ phong độ, điểm số trên bảng xếp hạng cho tới thành tích đối đầu, Lille đều nắm giữ ưu thế vượt trội so với Estac Troyes. Lợi thế sân bãi tại Stade Pierre-Mauroy càng gia tăng khả năng kiểm soát thế trận của đội bóng áo đỏ.

Estac Troyes nhiều khả năng sẽ phải lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ nhằm hy vọng giật lại điểm số rời sân khách. Dẫu vậy, nếu tiếp tục duy trì sự hiệu quả như trong chuỗi trận bất bại vừa qua, Lille hoàn toàn đủ khả năng định đoạt cuộc so tài để tiếp tục vững bước trong tốp đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Lille · 3 thắng1 hòaEstac Troyes · 1 thắng
04/06/2023
Estac Troyes
1 - 1
Lille
Hòa
15/01/2023
Lille
5 - 1
Estac Troyes
LIL
09/01/2023
Lille
2 - 0
Estac Troyes
LIL
01/05/2022
Estac Troyes
3 - 0
Lille
ET
05/12/2021
Lille
2 - 1
Estac Troyes
LIL
Lille
5 trận gần nhất
BTHTH
3
Trận
2-1-0
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
2
Thủng lưới
Estac Troyes
5 trận gần nhất
BTHHH
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Monaco4310+410HTTT
2Rennes4310+310TTTH
3Lyon4220+48HTHT
4Paris FC4220+48HTTH
5Lille3210+37THT
6Strasbourg4211+17HTTB
9Angers4112-14HBTB
10Estac Troyes3111-34BTH
11Lens3102+13BBT
Tình hình lực lượng
Lille
H. Igamane (Knee Injury)
H. Igamane (Knee Injury)
Estac Troyes
I. Boura (Injury)
P. Gozzi (Muscle Injury)
M. Ifnaoui (Injury)
A. Phliponeau (Knee Injury)
Y. Titi (Injury)
I. Boura (Injury)
P. Gozzi (Muscle Injury)
M. Ifnaoui (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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