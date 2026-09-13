Lille 2-0 Estac Troyes: Lille giành chiến thắng Lille đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và sẵn sàng tiếp đón Estac Troyes tại Stade Pierre-Mauroy với phong độ bất bại.

Lille 2 - 0 Estac Troyes Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lille tiếp đón Estac Troyes.

3' VAR Phút 3': Bàn thắng không được công nhận — Hákon Arnar Haraldsson (Lille).

13' Lille ép sân Cầm bóng: Lille 86% - 14% Estac Troyes, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

18' BÀN THẮNG! Lille (1-0) Phút 18': Tiago Santos (Lille) lập công (kiến tạo: Dilane Bakwa). Tỷ số: 1 - 0.

26' Lille ép sân Cầm bóng: Lille 79% - 21% Estac Troyes, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 2 - 2.

38' Lille ép sân Cầm bóng: Lille 75% - 25% Estac Troyes, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 2 - 5.

45' Thay người Phút 45' (Estac Troyes): Noah Donkor vào sân thay Lucas Maronnier.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Lille ép sân Cầm bóng: Lille 66% - 34% Estac Troyes, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 3; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 0 - 1.

61' Thay người Phút 61' (Lille): Maurits Kjaergaard vào sân thay Hákon Arnar Haraldsson.

63' Lille ép sân Cầm bóng: Lille 60% - 40% Estac Troyes, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 5; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 0 - 1.

71' Thay người Phút 71' (Lille): Ethan Mbappe vào sân thay Dilane Bakwa.

71' Thay người Phút 71' (Lille): Olivier Giroud vào sân thay Ayase Ueda.

71' Thay người Phút 71' (Lille): Gaëtan Perrin vào sân thay Basar Onal.

75' Thay người Phút 75' (Estac Troyes): Timothee Nkada vào sân thay Kandet Diawara.

75' Thay người Phút 75' (Estac Troyes): Iron Gomis vào sân thay Mouhamed Diop.

75' Lille ép sân Cầm bóng: Lille 63% - 37% Estac Troyes, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 5; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 7 - 13, cứu thua 0 - 1.

80' Thay người Phút 80' (Estac Troyes): Renaud Ripart vào sân thay Hugo Picard.

80' Thay người Phút 80' (Estac Troyes): Yacouba Koné vào sân thay Antoine Mille.

82' Thẻ vàng Phút 82': Olivier Giroud (Lille) nhận thẻ vàng (Foul).

86' Thay người Phút 86' (Lille): Benjamin André vào sân thay Ngal'ayel Mukau.

87' Lille ép sân Cầm bóng: Lille 63% - 37% Estac Troyes, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 5; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 11 - 17, cứu thua 1 - 1.

90+3' BÀN THẮNG! Lille (2-0) Phút 90+3': Ethan Mbappe (Lille) lập công (kiến tạo: Maurits Kjaergaard). Tỷ số: 2 - 0.

KT Kết thúc: Lille 2-0 Estac Troyes Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 21:56 13/09/2026

Đội hình chính thức Lille Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Davide Ancelotti Estac Troyes Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Dumont 1 B. Özer 22 Tiago Santos 3 N. Ngoy 4 Alexsandro Ribeiro 15 R. Perraud 17 N. Mukau 6 N. Bentaleb 7 D. Bakwa 10 H. Haraldsson 19 B. Önal 18 A. Ueda 33 P. Beach 2 L. Maronnier 6 A. Monfray 4 M. Diaz 3 A. Ouzenadji 17 A. Mille 8 M. Diop 7 K. Diawara 29 D. Karim 22 H. Picard 9 J. Le Douaron Dự bị Lille 21 B. André 12 O. Gill 9 O. Giroud 14 M. Kjærgaard 8 E. Mbappé 23 T. Nianzou 28 G. Perrin 11 O. Sahraoui 24 C. Verdonk Estac Troyes 36 I. Soukouna 41 Enisio Carneiro 31 Noah Donkor 11 I. Gomis 40 H. Konaté 39 Y. Kone 23 T. Nkada 20 R. Ripart 34 Lassana Simakha Cập nhật đội hình lúc 19:35 13/09/2026

Lille Thống kê Estac Troyes 63% Kiểm soát bóng 37% 13 Dứt điểm 8 6 Trúng đích 1 2 Phạt góc 5 11 Phạm lỗi 20 3 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Tiago Santos Lille 1 bàn E. Mbappé Lille 1 bàn M. Kjærgaard Lille 1 kiến tạo · điểm 7.54 D. Bakwa Lille 1 kiến tạo · điểm 7.43 Alexsandro Ribeiro Lille Điểm 7.56 N. Ngoy Lille Điểm 7.49

Lille đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn tiếp đón Estac Troyes lúc 20:00 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Stade Pierre-Mauroy. Với vị thế cùng phong độ hiện tại, đội chủ nhà có cơ hội củng cố vững chắc vị trí trong tốp đầu nếu tận dụng triệt để ưu thế trước đối thủ đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Phong độ ấn tượng của Lille trong cuộc đua thứ hạng

Lille bước vào trận đấu với điểm tựa tâm lý vững vàng từ kết quả thi đấu thời gian qua. Trong 3 trận gần nhất, đội bóng duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Sự ổn định này giúp Lille giành được 7 điểm sau những vòng đấu đã qua, qua đó nắm giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Việc duy trì nhịp độ tích lũy điểm số đều đặn giúp thầy trò đội chủ sân Stade Pierre-Mauroy giữ khoảng cách sát sao với nhóm dẫn đầu.

Thử thách không nhỏ dành cho Estac Troyes

Ở chiều ngược lại, Estac Troyes hành quân đến sân khách với vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng cùng 4 điểm có được. Khoảng cách 3 điểm so với chính Lille phản ánh đúng những khó khăn mà đội khách đang phải đối mặt.

Để thu hẹp cách biệt với nhóm xếp trên, Estac Troyes buộc phải tìm kiếm một kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc phải thi đấu xa nhà trước một đối thủ đang có mạch phong độ cao chắc chắn là bài toán nan giải cho ban huấn luyện đội khách.

Cán cân đối đầu ủng hộ đội chủ nhà

Lịch sử đối đầu gần đây cũng đang nghiêng rõ rệt về phía Lille. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy Lille giành được 3 chiến thắng, chia điểm 1 trận và chỉ để đối phương vượt qua vỏn vẹn 1 lần.

Sự áp đảo về thành tích chạm trán trực tiếp đem lại sự tự tin rất lớn cho Lille. Đội chủ nhà hiểu rõ lối chơi của đối thủ và nắm trong tay mọi điều kiện thuận lợi để làm chủ thế trận.

Nhận định cục diện trận đấu

Xét về mọi phương diện từ phong độ, điểm số trên bảng xếp hạng cho tới thành tích đối đầu, Lille đều nắm giữ ưu thế vượt trội so với Estac Troyes. Lợi thế sân bãi tại Stade Pierre-Mauroy càng gia tăng khả năng kiểm soát thế trận của đội bóng áo đỏ.

Estac Troyes nhiều khả năng sẽ phải lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ nhằm hy vọng giật lại điểm số rời sân khách. Dẫu vậy, nếu tiếp tục duy trì sự hiệu quả như trong chuỗi trận bất bại vừa qua, Lille hoàn toàn đủ khả năng định đoạt cuộc so tài để tiếp tục vững bước trong tốp đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lille · 3 thắng 1 hòa Estac Troyes · 1 thắng Estac Troyes 1 - 1 Lille Hòa Lille 5 - 1 Estac Troyes LIL Lille 2 - 0 Estac Troyes LIL Estac Troyes 3 - 0 Lille ET Lille 2 - 1 Estac Troyes LIL

Lille 5 trận gần nhất B T H T H 3 Trận 2-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 2 Thủng lưới Estac Troyes 5 trận gần nhất B T H H H

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Monaco 4 3 1 0 +4 10 H T T T 2 Rennes 4 3 1 0 +3 10 T T T H 3 Lyon 4 2 2 0 +4 8 H T H T 4 Paris FC 4 2 2 0 +4 8 H T T H 5 Lille 3 2 1 0 +3 7 T H T 6 Strasbourg 4 2 1 1 +1 7 H T T B … 9 Angers 4 1 1 2 -1 4 H B T B 10 Estac Troyes 3 1 1 1 -3 4 B T H 11 Lens 3 1 0 2 +1 3 B B T …

Tình hình lực lượng Lille ✚ H. Igamane (Knee Injury) ✚ H. Igamane (Knee Injury) Estac Troyes ✚ I. Boura (Injury) ✚ P. Gozzi (Muscle Injury) ✚ M. Ifnaoui (Injury) ✚ A. Phliponeau (Knee Injury) ✚ Y. Titi (Injury) ✚ I. Boura (Injury) ✚ P. Gozzi (Muscle Injury) ✚ M. Ifnaoui (Injury)