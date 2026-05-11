Lillestrom 0-1 Plzen: Plzen giành chiến thắng Lillestrom đang duy trì phong độ cao khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong đó có 3 trận thắng liên tiếp gần đây nhất. Trận đấu với Plzen diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026 trên sân Åråsen Stadion.

Lillestrom 0 - 1 Plzen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lillestrom tiếp đón Plzen.

10' BÀN THẮNG! Plzen (0-1) Phút 10': Prince Kwabena Adu (Plzen) lập công (kiến tạo: Patrik Hrošovský). Tỷ số: 0 - 1.

13' Lillestrom ép sân Cầm bóng: Lillestrom 75% - 25% Plzen, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; cứu thua 0 - 1.

24' Thẻ vàng Phút 24': Lars Ranger (Lillestrom) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Lillestrom ép sân Cầm bóng: Lillestrom 58% - 42% Plzen, dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 3 - 1.

32' Thẻ vàng Phút 32': Sampson Dweh (Plzen) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Plzen ép sân Cầm bóng: Lillestrom 57% - 43% Plzen, dứt điểm 2 - 10 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 0 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 6 - 2.

45' Thay người Phút 45' (Lillestrom): Sturla Ottesen vào sân thay Lars Ranger.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Lillestrom ép sân Cầm bóng: Lillestrom 60% - 40% Plzen, dứt điểm 2 - 11 (trúng đích 2 - 8), phạt góc 0 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 7 - 2.

62' Lillestrom ép sân Cầm bóng: Lillestrom 63% - 37% Plzen, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 3 - 8), phạt góc 1 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 7 - 3.

65' Thẻ vàng Phút 65': Patrik Hrošovský (Plzen) nhận thẻ vàng (Dissent).

66' Thay người Phút 66' (Plzen): Cheick Souare vào sân thay Alexandr Sojka.

66' Thay người Phút 66' (Plzen): Stefan Pirgic vào sân thay Patrik Hrošovský.

70' Thay người Phút 70' (Plzen): Christopher Kabongo vào sân thay Prince Kwabena Adu.

74' Thay người Phút 74' (Lillestrom): Thomas Lehne Olsen vào sân thay Fredrik Gulbrandsen.

74' Thay người Phút 74' (Lillestrom): Gustav Nordh vào sân thay Yildren Ibrahimaj.

74' Lillestrom ép sân Cầm bóng: Lillestrom 67% - 33% Plzen, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 3 - 8), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 7 - 3.

76' Thẻ vàng Phút 76': Filip Prebsl (Plzen) nhận thẻ vàng (Foul).

78' Thay người Phút 78' (Plzen): Tomáš Ladra vào sân thay Amar Memić.

78' Thay người Phút 78' (Plzen): Denis Vavro vào sân thay tobias paliscak.

83' Thay người Phút 83' (Lillestrom): Frederik Elkaer vào sân thay Winston Robin Yaw Paintsil.

83' Thay người Phút 83' (Lillestrom): Henrik Molvaer Melland vào sân thay Eric Kitolano.

84' Thẻ vàng Phút 84': Radoslav Kováč (Plzen) nhận thẻ vàng (Dissent).

85' Thẻ vàng Phút 85': Gustav Kjolstad Nyheim (Lillestrom) nhận thẻ vàng (Argument).

86' Lillestrom ép sân Cầm bóng: Lillestrom 65% - 35% Plzen, dứt điểm 11 - 16 (trúng đích 4 - 10), phạt góc 3 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 8 - 4.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Florian Wiegele (Plzen) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

KT Kết thúc: Lillestrom 0-1 Plzen Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 02:39 06/11/2026

Đội hình chính thức Lillestrom Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Ødegaard Plzen Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV R. Kováč 12 P. Dahlberg 2 L. Ranger 28 R. Gabrielsen 47 Kristiansen 26 Y. Paintsil 14 G. Nyheim 21 F. Ottosson 29 Y. Ibrahimaj 20 Vá 8 Gulbrandsen 17 E. Kitolano 44 F. Wiegele 2 T. Pališčák 40 S. Dweh 98 F. Prebsl 29 A. Gabriel 17 P. Hrošovský 6 L. Červ 14 Merchas Doski 12 A. Sojka 80 P. Adu 99 A. Memić Dự bị Lillestrom 7 L. Alperud 11 F. Elkær 5 S. Foss 1 S. Hagerup 19 C. Jebara 18 K. Krygård 16 H. Melland 15 G. Nordh 10 Lehne Olsen Plzen 18 T. Ladra 7 S. Lawal 36 S. PirgiÄ 19 C. Souaré 5 Karel Spáčil 1 D. Ťapaj 10 M. Toure 3 D. Vavro 9 D. Višinský Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026

Lillestrom Thống kê Plzen 64% Kiểm soát bóng 36% 14 Dứt điểm 17 4 Trúng đích 11 3 Phạt góc 6 7 Phạm lỗi 10 3 Việt vị 1 9 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật P. Adu Plzen 1 bàn P. Hrošovský Plzen 1 kiến tạo · điểm 7.19 P. Dahlberg Lillestrom Điểm 8.09 F. Wiegele Plzen Điểm 7.61 T. Pališčák Plzen Điểm 7.38 A. Memić Plzen Điểm 7.33

Lillestrom bước vào trận gặp Plzen với phong độ cao hơn hẳn: thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Mạch thắng 3 trận liên tiếp ở thời điểm hiện tại là điểm tựa tinh thần quan trọng cho đội bóng Na Uy. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026 tại Åråsen Stadion.

Lillestrom: mạch thắng đang là tài sản lớn nhất

Trong 5 trận gần nhất, Lillestrom thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Ba trận mới nhất của họ đều kết thúc bằng chiến thắng, trước khi có một trận thua và một trận thắng ở khoảng thời gian xa hơn.

Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể đang vận hành ổn định và biết cách giành điểm số trọn vẹn. Với đội bóng đang có tâm lý thoải mái, việc duy trì nhịp độ ấy ngay trên sân Åråsen Stadion là mục tiêu hợp lý.

Plzen: có chiến thắng nhưng thiếu ổn định

Plzen cũng có phong độ không tệ, nhưng bức tranh kém đều đặn hơn. Họ thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Hai trận mới nhất đều là chiến thắng, song trước đó đội từng thua liên tiếp 2 trận.

Như vậy, Plzen đang trên đà hồi phục sau giai đoạn chững lại. Tuy nhiên, so với đối thủ, chuỗi kết quả của họ vẫn thiếu sự bền bỉ, và đó là khác biệt đáng chú ý nhất giữa hai đội ở thời điểm này.

Vị trí trên bảng xếp hạng: khoảng cách rất nhỏ

Trên bảng xếp hạng, Lillestrom đứng thứ 31 với 1 điểm, còn Plzen xếp thứ 33 với 0 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm, nên mỗi kết quả đều có thể làm thay đổi vị trí của họ.

Dù vậy, phong độ gần đây cho thấy Lillestrom đang đi vào trận đấu với tâm thế tốt hơn. Họ có chuỗi chiến thắng rõ ràng, trong khi Plzen vẫn đang tìm lại sự ổn định.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở tâm lý và sự tự tin. Lillestrom có lợi thế nhờ mạch thắng gần đây, còn Plzen cần chứng minh hai chiến thắng mới nhất không phải là nhất thời.

Nhìn chung, Lillestrom được đánh giá nhỉnh hơn về phong độ. Plzen vẫn đủ khả năng tạo khó khăn nếu giữ được tinh thần sau chuỗi hai trận thắng gần nhất.

Lillestrom 5 trận gần nhất T T T B T 5 Trận 1-2-2 T-H-B 4 Ghi (TB 0.8) 10 Thủng lưới Plzen 5 trận gần nhất T T B B T 5 Trận 1-0-4 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T … 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T … 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B … 30 Hapoel Beer Sheva 3 0 1 2 -5 1 B B H 31 Lillestrom 3 0 1 2 -7 1 B H B 32 Lech Poznan 3 0 1 2 -8 1 H B B 33 Plzen 3 0 0 3 -5 0 B B B 34 Marseille 3 0 0 3 -5 0 B B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Lillestrom ✚ E. B. Garnas (Knee Injury) ✚ C. Jebara (Groin Injury) ✚ E. B. Garnas (Knee Injury) ✚ C. Jebara (Groin Injury) Plzen ✚ V. Jemelka (Knee Injury) ✚ M. Tvrdon (Off the roster) ✚ V. Jemelka (Knee Injury) ✚ M. Tvrdon (Off the roster)