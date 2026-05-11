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Lillestrom 0-1 Plzen: Plzen giành chiến thắng

Văn Thể05/11/2026 19:46

Lillestrom đang duy trì phong độ cao khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong đó có 3 trận thắng liên tiếp gần đây nhất. Trận đấu với Plzen diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026 trên sân Åråsen Stadion.

Lillestrom0 - 1PlzenKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Lillestrom tiếp đón Plzen.

  • 10'BÀN THẮNG! Plzen (0-1)

    Phút 10': Prince Kwabena Adu (Plzen) lập công (kiến tạo: Patrik Hrošovský). Tỷ số: 0 - 1.

  • 13'Lillestrom ép sân

    Cầm bóng: Lillestrom 75% - 25% Plzen, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; cứu thua 0 - 1.

  • 24'Thẻ vàng

    Phút 24': Lars Ranger (Lillestrom) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Lillestrom ép sân

    Cầm bóng: Lillestrom 58% - 42% Plzen, dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 3 - 1.

  • 32'Thẻ vàng

    Phút 32': Sampson Dweh (Plzen) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Plzen ép sân

    Cầm bóng: Lillestrom 57% - 43% Plzen, dứt điểm 2 - 10 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 0 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 6 - 2.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Lillestrom): Sturla Ottesen vào sân thay Lars Ranger.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Lillestrom ép sân

    Cầm bóng: Lillestrom 60% - 40% Plzen, dứt điểm 2 - 11 (trúng đích 2 - 8), phạt góc 0 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 7 - 2.

  • 62'Lillestrom ép sân

    Cầm bóng: Lillestrom 63% - 37% Plzen, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 3 - 8), phạt góc 1 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 7 - 3.

  • 65'Thẻ vàng

    Phút 65': Patrik Hrošovský (Plzen) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Plzen): Cheick Souare vào sân thay Alexandr Sojka.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Plzen): Stefan Pirgic vào sân thay Patrik Hrošovský.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Plzen): Christopher Kabongo vào sân thay Prince Kwabena Adu.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Lillestrom): Thomas Lehne Olsen vào sân thay Fredrik Gulbrandsen.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Lillestrom): Gustav Nordh vào sân thay Yildren Ibrahimaj.

  • 74'Lillestrom ép sân

    Cầm bóng: Lillestrom 67% - 33% Plzen, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 3 - 8), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 7 - 3.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Filip Prebsl (Plzen) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Plzen): Tomáš Ladra vào sân thay Amar Memić.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Plzen): Denis Vavro vào sân thay tobias paliscak.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Lillestrom): Frederik Elkaer vào sân thay Winston Robin Yaw Paintsil.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Lillestrom): Henrik Molvaer Melland vào sân thay Eric Kitolano.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Radoslav Kováč (Plzen) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Gustav Kjolstad Nyheim (Lillestrom) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 86'Lillestrom ép sân

    Cầm bóng: Lillestrom 65% - 35% Plzen, dứt điểm 11 - 16 (trúng đích 4 - 10), phạt góc 3 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 8 - 4.

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': Florian Wiegele (Plzen) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • KTKết thúc: Lillestrom 0-1 Plzen

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 02:39 06/11/2026

Đội hình chính thức
Lillestrom
Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Ødegaard
Plzen
Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV R. Kováč
12
P. Dahlberg
2
L. Ranger
28
R. Gabrielsen
47
Kristiansen
26
Y. Paintsil
14
G. Nyheim
21
F. Ottosson
29
Y. Ibrahimaj
20
8
Gulbrandsen
17
E. Kitolano
44
F. Wiegele
2
T. Pališčák
40
S. Dweh
98
F. Prebsl
29
A. Gabriel
17
P. Hrošovský
6
L. Červ
14
Merchas Doski
12
A. Sojka
80
P. Adu
99
A. Memić
Dự bị
Lillestrom
7 L. Alperud11 F. Elkær5 S. Foss1 S. Hagerup19 C. Jebara18 K. Krygård16 H. Melland15 G. Nordh10 Lehne Olsen
Plzen
18 T. Ladra7 S. Lawal36 S. PirgiÄ19 C. Souaré5 Karel Spáčil1 D. Ťapaj10 M. Toure3 D. Vavro9 D. Višinský
Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026
LillestromThống kêPlzen
64%
Kiểm soát bóng
36%
14
Dứt điểm
17
4
Trúng đích
11
3
Phạt góc
6
7
Phạm lỗi
10
3
Việt vị
1
9
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
P. Adu
P. Adu
Plzen
1 bàn
P. Hrošovský
P. Hrošovský
Plzen
1 kiến tạo · điểm 7.19
P. Dahlberg
P. Dahlberg
Lillestrom
Điểm 8.09
F. Wiegele
F. Wiegele
Plzen
Điểm 7.61
T. Pališčák
T. Pališčák
Plzen
Điểm 7.38
A. Memić
A. Memić
Plzen
Điểm 7.33

Lillestrom bước vào trận gặp Plzen với phong độ cao hơn hẳn: thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Mạch thắng 3 trận liên tiếp ở thời điểm hiện tại là điểm tựa tinh thần quan trọng cho đội bóng Na Uy. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026 tại Åråsen Stadion.

Lillestrom: mạch thắng đang là tài sản lớn nhất

Trong 5 trận gần nhất, Lillestrom thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Ba trận mới nhất của họ đều kết thúc bằng chiến thắng, trước khi có một trận thua và một trận thắng ở khoảng thời gian xa hơn.

Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể đang vận hành ổn định và biết cách giành điểm số trọn vẹn. Với đội bóng đang có tâm lý thoải mái, việc duy trì nhịp độ ấy ngay trên sân Åråsen Stadion là mục tiêu hợp lý.

Plzen: có chiến thắng nhưng thiếu ổn định

Plzen cũng có phong độ không tệ, nhưng bức tranh kém đều đặn hơn. Họ thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Hai trận mới nhất đều là chiến thắng, song trước đó đội từng thua liên tiếp 2 trận.

Như vậy, Plzen đang trên đà hồi phục sau giai đoạn chững lại. Tuy nhiên, so với đối thủ, chuỗi kết quả của họ vẫn thiếu sự bền bỉ, và đó là khác biệt đáng chú ý nhất giữa hai đội ở thời điểm này.

Vị trí trên bảng xếp hạng: khoảng cách rất nhỏ

Trên bảng xếp hạng, Lillestrom đứng thứ 31 với 1 điểm, còn Plzen xếp thứ 33 với 0 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm, nên mỗi kết quả đều có thể làm thay đổi vị trí của họ.

Dù vậy, phong độ gần đây cho thấy Lillestrom đang đi vào trận đấu với tâm thế tốt hơn. Họ có chuỗi chiến thắng rõ ràng, trong khi Plzen vẫn đang tìm lại sự ổn định.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở tâm lý và sự tự tin. Lillestrom có lợi thế nhờ mạch thắng gần đây, còn Plzen cần chứng minh hai chiến thắng mới nhất không phải là nhất thời.

Nhìn chung, Lillestrom được đánh giá nhỉnh hơn về phong độ. Plzen vẫn đủ khả năng tạo khó khăn nếu giữ được tinh thần sau chuỗi hai trận thắng gần nhất.

Lillestrom
5 trận gần nhất
TTTBT
5
Trận
1-2-2
T-H-B
4
Ghi (TB 0.8)
10
Thủng lưới
Plzen
5 trận gần nhất
TTBBT
5
Trận
1-0-4
T-H-B
7
Ghi (TB 1.4)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Olympiakos Piraeus4310+310HTTT
2Benfica3300+89TTT
3Bayer Leverkusen3300+89TTT
8Beşiktaş3210+47HTT
9Sunderland3210+27HTT
24AC Milan3102-13BTB
25Celta Vigo3102-13TBB
30Hapoel Beer Sheva3012-51BBH
31Lillestrom3012-71BHB
32Lech Poznan3012-81HBB
33Plzen3003-50BBB
34Marseille3003-50BBB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Lillestrom
E. B. Garnas (Knee Injury)
C. Jebara (Groin Injury)
E. B. Garnas (Knee Injury)
C. Jebara (Groin Injury)
Plzen
V. Jemelka (Knee Injury)
M. Tvrdon (Off the roster)
V. Jemelka (Knee Injury)
M. Tvrdon (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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