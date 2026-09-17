Lillestrom 1-2 Torreense: Torreense giành chiến thắng Lillestrom hướng tới mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chạm trán Torreense vào lúc 02:00 ngày 18/09/2026, tạo nên màn so tài đáng chú ý ở nhóm đầu bảng.

Lillestrom 1 - 2 Torreense Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lillestrom tiếp đón Torreense.

12' Lillestrom ép sân Cầm bóng: Lillestrom 82% - 18% Torreense, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 1.

23' BÀN THẮNG! Torreense (0-1) Phút 23': Alejandro Alfaro (Torreense) lập công (kiến tạo: David Bruno). Tỷ số: 0 - 1.

24' Lillestrom ép sân Cầm bóng: Lillestrom 74% - 26% Torreense, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.

36' Lillestrom ép sân Cầm bóng: Lillestrom 64% - 36% Torreense, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 3.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' BÀN THẮNG! Torreense (0-2) Phút 49': Manuel Pozo (Torreense) lập công (kiến tạo: Javi Vazquez). Tỷ số: 0 - 2.

49' Lillestrom ép sân Cầm bóng: Lillestrom 62% - 38% Torreense, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 3.

51' Thẻ vàng Phút 51': Manuel Pozo (Torreense) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

57' Thẻ vàng Phút 57': David Bruno (Torreense) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

58' Thẻ vàng Phút 58': Fredrik Gulbrandsen (Lillestrom) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Thay người Phút 60' (Lillestrom): Thomas Lehne Olsen vào sân thay Fredrik Gulbrandsen.

60' Thay người Phút 60' (Lillestrom): Eric Kitolano vào sân thay Yildren Ibrahimaj.

61' Thay người Phút 61' (Lillestrom): Daniel Bassi vào sân thay Winston Robin Yaw Paintsil.

61' Lillestrom ép sân Cầm bóng: Lillestrom 63% - 37% Torreense, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 9 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 3.

65' Thay người Phút 65' (Torreense): Nuha Jatta vào sân thay Manuel Pozo.

69' Thẻ vàng Phút 69': Nuha Jatta (Torreense) nhận thẻ vàng.

71' Thẻ vàng Phút 71': Dany Jean (Torreense) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Lillestrom ép sân Cầm bóng: Lillestrom 63% - 37% Torreense, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 10 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 1 - 3.

76' Thay người Phút 76' (Lillestrom): Kevin Martin Krygard vào sân thay Filip Ottosson.

78' Thay người Phút 78' (Torreense): musa drammeh vào sân thay Malik Abubakari.

78' Thay người Phút 78' (Torreense): Andre Simões vào sân thay João Marques.

79' BÀN THẮNG! Lillestrom (1-2) Phút 79': Thomas Lehne Olsen (Lillestrom) lập công (kiến tạo: Felix Vá). Tỷ số: 1 - 2.

81' Thay người Phút 81' (Lillestrom): Henrik Molvaer Melland vào sân thay Gustav Kjolstad Nyheim.

85' Thẻ đỏ Phút 85': Nuha Jatta (Torreense) nhận thẻ đỏ.

85' Lillestrom ép sân Cầm bóng: Lillestrom 66% - 34% Torreense, dứt điểm 19 - 10 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 10 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 13, cứu thua 1 - 4.

87' Thay người Phút 87' (Torreense): Juan María Alcedo vào sân thay Dany Jean.

87' Thay người Phút 87' (Torreense): Ianique Tavares Stopira vào sân thay Javi Vazquez.

KT Kết thúc: Lillestrom 1-2 Torreense Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:56 18/09/2026

Đội hình chính thức Lillestrom Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Ødegaard Torreense Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luís Tralhão 12 P. Dahlberg 2 L. Ranger 5 S. Foss 28 R. Gabrielsen 11 F. Elkær 29 Y. Ibrahimaj 21 F. Ottosson 14 G. Nyheim 26 Y. Paintsil 8 Gulbrandsen 20 Vá 31 Adriel 22 David Bruno 5 M. Diadie 4 Volnei Feltes 23 Javi Vázquez 6 A. Oudrhiri 8 Alejandro Alfaro 11 Manu Pozo 33 João Marques 7 D. Jean 27 M. Abubakari Dự bị Lillestrom 22 D. Bassi 1 S. Hagerup 17 E. Kitolano 47 Kristiansen 18 K. Krygård 16 H. Melland 15 G. Nordh 10 Lehne Olsen 3 S. Ottesen Torreense 19 K. Zoabi 2 Stopira 26 André Simões 45 J. Mutombo 3 Juan María Alcedo 21 Nuha Jatta 17 M. Drammeh 53 Rodrigo Balbina Guerreiro 44 Silas Bjerre Henriksen Cập nhật đội hình lúc 01:34 18/09/2026

Lillestrom Thống kê Torreense 67% Kiểm soát bóng 33% 24 Dứt điểm 11 6 Trúng đích 3 11 Phạt góc 2 14 Phạm lỗi 14 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Alejandro Alfaro Torreense 1 bàn Manu Pozo Torreense 1 bàn Lehne Olsen Lillestrom 1 bàn Javi Vázquez Torreense 1 kiến tạo · điểm 7.8 Vá Lillestrom 1 kiến tạo · điểm 7.37 David Bruno Torreense 1 kiến tạo · điểm 7.05

Cuộc đối đầu giữa Lillestrom và Torreense diễn ra vào lúc 02:00 ngày 18/09/2026 được xem là một trong những tâm điểm đáng chú ý khi Lillestrom đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục. Cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu này với mục tiêu tích lũy điểm số tối đa nhằm tạo đà bứt phá trên bảng xếp hạng.

Phong độ và cục diện hiện tại của hai đội

Về phía đội chủ nhà, Lillestrom đang duy trì nhịp thi đấu tương đối tích cực với chuỗi trận bất bại gần đây, bao gồm 1 trận hòa và 1 trận thắng trong 2 lần ra sân gần nhất. Sự ổn định này tiếp thêm sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ trước thềm trận đánh quan trọng trên sân cỏ.

Trên bảng xếp hạng, Lillestrom hiện đang đứng ở vị trí thứ 21 với 0 điểm, trong khi đối thủ Torreense xếp ở vị trí thứ 27 cũng với 0 điểm. Dù chưa tích lũy được điểm số chính thức trên bảng xếp hạng, quyết tâm vươn lên nhóm trên vẫn là động lực lớn nhất của cả hai câu lạc bộ tại thời điểm này.

Điểm nhấn chiến thuật và nhận định thế trận

Với lợi thế tinh thần từ những kết quả khả quan gần đây, Lillestrom nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ thi đấu ngay từ những phút đầu tiên. Việc bám đuổi các vị trí tham dự đấu trường châu lục đòi hỏi đội bóng phải chắt chiu từng cơ hội và duy trì sự chặt chẽ ở các tuyến.

Trong khi đó, Torreense cần phải thể hiện sự tập trung cao độ trong khâu tổ chức phòng ngự để hạn chế sức ép từ đối thủ. Với tương quan hiện tại, thế trận hứa hẹn sẽ diễn ra chặt chẽ và giằng co, nơi bản lĩnh và sự chuẩn xác trong từng tình huống quyết định sẽ định đoạt kết cục của cuộc so tài.

Lillestrom 5 trận gần nhất T T T B T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Torreense 5 trận gần nhất H T B H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T 2 Benfica 1 1 0 0 +2 3 T T T H T 3 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T … 8 Dinamo Zagreb 1 0 1 0 0 1 H 9 Hapoel Beer Sheva 1 0 1 0 0 1 H … 20 Levski Sofia 0 0 0 0 0 0 21 Lillestrom 0 0 0 0 0 0 T H 22 Marseille 0 0 0 0 0 0 … 24 OFI 0 0 0 0 0 0 T T 25 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 26 Red Bull Salzburg 0 0 0 0 0 0 T T H T 27 Torreense 0 0 0 0 0 0 28 Union St. Gilloise 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Lillestrom ✚ L. Alperud (Injury) ✚ C. Jebara (Injury) ✚ E. B. Garnas (Knee Injury) ✚ L. Alperud (Injury) ✚ C. Jebara (Injury) ✚ E. B. Garnas (Knee Injury) Torreense Không có thông tin