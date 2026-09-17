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Lillestrom 1-2 Torreense: Torreense giành chiến thắng

Văn Thể17/09/2026 21:07

Lillestrom hướng tới mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chạm trán Torreense vào lúc 02:00 ngày 18/09/2026, tạo nên màn so tài đáng chú ý ở nhóm đầu bảng.

Lillestrom1 - 2TorreenseKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Lillestrom tiếp đón Torreense.

  • 12'Lillestrom ép sân

    Cầm bóng: Lillestrom 82% - 18% Torreense, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 23'BÀN THẮNG! Torreense (0-1)

    Phút 23': Alejandro Alfaro (Torreense) lập công (kiến tạo: David Bruno). Tỷ số: 0 - 1.

  • 24'Lillestrom ép sân

    Cầm bóng: Lillestrom 74% - 26% Torreense, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 36'Lillestrom ép sân

    Cầm bóng: Lillestrom 64% - 36% Torreense, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 3.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'BÀN THẮNG! Torreense (0-2)

    Phút 49': Manuel Pozo (Torreense) lập công (kiến tạo: Javi Vazquez). Tỷ số: 0 - 2.

  • 49'Lillestrom ép sân

    Cầm bóng: Lillestrom 62% - 38% Torreense, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 3.

  • 51'Thẻ vàng

    Phút 51': Manuel Pozo (Torreense) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 57'Thẻ vàng

    Phút 57': David Bruno (Torreense) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Fredrik Gulbrandsen (Lillestrom) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Lillestrom): Thomas Lehne Olsen vào sân thay Fredrik Gulbrandsen.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Lillestrom): Eric Kitolano vào sân thay Yildren Ibrahimaj.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Lillestrom): Daniel Bassi vào sân thay Winston Robin Yaw Paintsil.

  • 61'Lillestrom ép sân

    Cầm bóng: Lillestrom 63% - 37% Torreense, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 9 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 3.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Torreense): Nuha Jatta vào sân thay Manuel Pozo.

  • 69'Thẻ vàng

    Phút 69': Nuha Jatta (Torreense) nhận thẻ vàng.

  • 71'Thẻ vàng

    Phút 71': Dany Jean (Torreense) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 73'Lillestrom ép sân

    Cầm bóng: Lillestrom 63% - 37% Torreense, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 10 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 1 - 3.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Lillestrom): Kevin Martin Krygard vào sân thay Filip Ottosson.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Torreense): musa drammeh vào sân thay Malik Abubakari.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Torreense): Andre Simões vào sân thay João Marques.

  • 79'BÀN THẮNG! Lillestrom (1-2)

    Phút 79': Thomas Lehne Olsen (Lillestrom) lập công (kiến tạo: Felix Vá). Tỷ số: 1 - 2.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Lillestrom): Henrik Molvaer Melland vào sân thay Gustav Kjolstad Nyheim.

  • 85'Thẻ đỏ

    Phút 85': Nuha Jatta (Torreense) nhận thẻ đỏ.

  • 85'Lillestrom ép sân

    Cầm bóng: Lillestrom 66% - 34% Torreense, dứt điểm 19 - 10 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 10 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 13, cứu thua 1 - 4.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Torreense): Juan María Alcedo vào sân thay Dany Jean.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Torreense): Ianique Tavares Stopira vào sân thay Javi Vazquez.

  • KTKết thúc: Lillestrom 1-2 Torreense

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:56 18/09/2026

Đội hình chính thức
Lillestrom
Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Ødegaard
Torreense
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luís Tralhão
12
P. Dahlberg
2
L. Ranger
5
S. Foss
28
R. Gabrielsen
11
F. Elkær
29
Y. Ibrahimaj
21
F. Ottosson
14
G. Nyheim
26
Y. Paintsil
8
Gulbrandsen
20
31
Adriel
22
David Bruno
5
M. Diadie
4
Volnei Feltes
23
Javi Vázquez
6
A. Oudrhiri
8
Alejandro Alfaro
11
Manu Pozo
33
João Marques
7
D. Jean
27
M. Abubakari
Dự bị
Lillestrom
22 D. Bassi1 S. Hagerup17 E. Kitolano47 Kristiansen18 K. Krygård16 H. Melland15 G. Nordh10 Lehne Olsen3 S. Ottesen
Torreense
19 K. Zoabi2 Stopira26 André Simões45 J. Mutombo3 Juan María Alcedo21 Nuha Jatta17 M. Drammeh53 Rodrigo Balbina Guerreiro44 Silas Bjerre Henriksen
Cập nhật đội hình lúc 01:34 18/09/2026
LillestromThống kêTorreense
67%
Kiểm soát bóng
33%
24
Dứt điểm
11
6
Trúng đích
3
11
Phạt góc
2
14
Phạm lỗi
14
1
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
Alejandro Alfaro
Alejandro Alfaro
Torreense
1 bàn
Manu Pozo
Manu Pozo
Torreense
1 bàn
T. Lehne Olsen
Lehne Olsen
Lillestrom
1 bàn
Javi Vázquez
Javi Vázquez
Torreense
1 kiến tạo · điểm 7.8
Vá
Lillestrom
1 kiến tạo · điểm 7.37
David Bruno
David Bruno
Torreense
1 kiến tạo · điểm 7.05

Cuộc đối đầu giữa Lillestrom và Torreense diễn ra vào lúc 02:00 ngày 18/09/2026 được xem là một trong những tâm điểm đáng chú ý khi Lillestrom đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục. Cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu này với mục tiêu tích lũy điểm số tối đa nhằm tạo đà bứt phá trên bảng xếp hạng.

Phong độ và cục diện hiện tại của hai đội

Về phía đội chủ nhà, Lillestrom đang duy trì nhịp thi đấu tương đối tích cực với chuỗi trận bất bại gần đây, bao gồm 1 trận hòa và 1 trận thắng trong 2 lần ra sân gần nhất. Sự ổn định này tiếp thêm sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ trước thềm trận đánh quan trọng trên sân cỏ.

Trên bảng xếp hạng, Lillestrom hiện đang đứng ở vị trí thứ 21 với 0 điểm, trong khi đối thủ Torreense xếp ở vị trí thứ 27 cũng với 0 điểm. Dù chưa tích lũy được điểm số chính thức trên bảng xếp hạng, quyết tâm vươn lên nhóm trên vẫn là động lực lớn nhất của cả hai câu lạc bộ tại thời điểm này.

Điểm nhấn chiến thuật và nhận định thế trận

Với lợi thế tinh thần từ những kết quả khả quan gần đây, Lillestrom nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ thi đấu ngay từ những phút đầu tiên. Việc bám đuổi các vị trí tham dự đấu trường châu lục đòi hỏi đội bóng phải chắt chiu từng cơ hội và duy trì sự chặt chẽ ở các tuyến.

Trong khi đó, Torreense cần phải thể hiện sự tập trung cao độ trong khâu tổ chức phòng ngự để hạn chế sức ép từ đối thủ. Với tương quan hiện tại, thế trận hứa hẹn sẽ diễn ra chặt chẽ và giằng co, nơi bản lĩnh và sự chuẩn xác trong từng tình huống quyết định sẽ định đoạt kết cục của cuộc so tài.

Lillestrom
5 trận gần nhất
TTTBT
2
Trận
1-1-0
T-H-B
2
Ghi (TB 1.0)
1
Thủng lưới
Torreense
5 trận gần nhất
HTBHH
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Sparta Praha1100+33T
2Benfica1100+23TTTHT
3Bayer Leverkusen1100+23T
8Dinamo Zagreb101001H
9Hapoel Beer Sheva101001H
20Levski Sofia000000
21Lillestrom000000TH
22Marseille000000
24OFI000000TT
25Real Sociedad000000
26Red Bull Salzburg000000TTHT
27Torreense000000
28Union St. Gilloise000000
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Lillestrom
L. Alperud (Injury)
C. Jebara (Injury)
E. B. Garnas (Knee Injury)
L. Alperud (Injury)
C. Jebara (Injury)
E. B. Garnas (Knee Injury)
Torreense
Không có thông tin

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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