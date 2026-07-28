Lincoln Red Imps 0-0 Mjällby: Hai đội chia điểm
Lincoln Red Imps đối đầu Mjällby tại Victoria Stadium lúc 23h ngày 28/07/2026. Mjällby có lợi thế từ lần gặp gần nhất, khi từng giành chiến thắng trước đối thủ.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Lincoln Red Imps tiếp đón Mjällby.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Lincoln Red Imps 45 - 55 Mjällby, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 2.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Lincoln Red Imps 47 - 53 Mjällby, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 2 - 3.
- 32'Thẻ vàng
Phút 32': Tom Pettersson () nhận thẻ vàng.
- 37'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Lincoln Red Imps 43 - 57 Mjällby, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 3 - 1.
- 39'Thẻ vàng
Phút 39': Áki Samuelsen () nhận thẻ vàng.
- 42'Thẻ vàng
Phút 42': Toni García () nhận thẻ vàng.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Jeppe Kjær vào sân thay Ali Youssef.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Álex Mula vào sân thay Facundo Álvarez.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Nico Clara Pinto vào sân thay Toni García.
- 49'Thẻ vàng
Phút 49': Nano () nhận thẻ vàng.
- 50'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Lincoln Red Imps 44 - 56 Mjällby, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 12 - 13, cứu thua 4 - 1.
- 56'Thẻ vàng
Phút 56': Ludvig Svanberg () nhận thẻ vàng.
- 62'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Lincoln Red Imps 46 - 54 Mjällby, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 16 - 17, cứu thua 6 - 1.
- 64'Thay người
Phút 64' (): Villiam Granath vào sân thay Max Nielsen.
- 64'Thay người
Phút 64' (): Viktor Gustafson vào sân thay Romeo Arrhenius Leandersson.
- 65'Thay người
Phút 65' (): Yussef Flalhi Idrissi vào sân thay Kike Gómez.
- 66'Thay người
Phút 66' (): Olle Lindberg vào sân thay Elliot Stroud.
- 69'Thẻ vàng
Phút 69': Jeppe Kjær () nhận thẻ vàng.
- 71'Thay người
Phút 71' (): Ethan Jolley vào sân thay Joe.
- 72'Thẻ vàng
Phút 72': Mandi () nhận thẻ vàng.
- 74'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Lincoln Red Imps 44 - 56 Mjällby, dứt điểm 9 - 15 (trúng đích 3 - 9), phạt góc 3 - 6; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 18 - 18, cứu thua 7 - 3.
- 77'Thẻ vàng
Phút 77': Julliani Eersteling () nhận thẻ vàng.
- 82'Thay người
Phút 82' (): Axel Norén vào sân thay Ludvig Svanberg.
- 86'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Lincoln Red Imps 43 - 57 Mjällby, dứt điểm 11 - 15 (trúng đích 4 - 9), phạt góc 4 - 8; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 25 - 22, cứu thua 9 - 4.
- 88'Thay người
Phút 88' (): Gabri Cardozo vào sân thay Christian Rutjens.
- 90+1'Thẻ vàng
Phút 90+1': Jesper Gustavsson () nhận thẻ vàng.
- KTKết thúc: Lincoln Red Imps 0-0 Mjällby
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.
Cập nhật lúc 00:52 29/07/2026
Thông tin trận đấu
Lincoln Red Imps sẽ đối đầu Mjällby tại Victoria Stadium lúc 23h ngày 28/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là cuộc chạm trán có dữ liệu đối đầu gần nhất nghiêng về đội khách.
Mjällby chiếm ưu thế ở lần đối đầu gần nhất
Hai đội mới được ghi nhận đối đầu 1 lần gần nhất. Trong cuộc so tài đó, Lincoln Red Imps không giành chiến thắng, không có trận hòa nào, còn Mjällby giành chiến thắng.
Xu hướng này giúp Mjällby bước vào trận đấu với cơ sở tham khảo tích cực hơn. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không bao gồm tỷ số, thời điểm hay bối cảnh cụ thể của lần gặp trước, vì vậy chưa đủ cơ sở để đánh giá sâu hơn về mức độ áp đảo giữa hai đội.
Những điểm chưa thể xác định
Thông tin được cung cấp không có phong độ gần đây, vị trí tại giải, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của Lincoln Red Imps và Mjällby. Do đó, chưa thể đưa ra nhận định đáng tin cậy về cách bố trí nhân sự, sơ đồ chiến thuật hay những cá nhân có thể tạo khác biệt.
Tương tự, chưa có dữ liệu để xác định đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng, đội nào lựa chọn phòng ngự phản công hoặc cách hai bên tổ chức pressing. Những yếu tố này sẽ cần được đánh giá thêm từ đội hình chính thức và diễn biến thực tế trên sân.
Nhận định trước trận
Mjällby có lợi thế tham khảo từ kết quả đối đầu gần nhất, trong khi Lincoln Red Imps sẽ hướng tới việc tạo ra diễn biến khác tại Victoria Stadium. Dù vậy, chỉ một lần chạm trán chưa đủ để khẳng định cán cân chuyên môn dài hạn giữa hai đội.
Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội và sự chuẩn bị chiến thuật của mỗi bên. Với dữ liệu hiện có, có thể xác định Mjällby đang nắm ưu thế về đối đầu, nhưng chưa đủ cơ sở để chốt một kết quả cụ thể.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)