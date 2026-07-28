Lincoln Red Imps 0-0 Mjällby: Hai đội chia điểm Lincoln Red Imps đối đầu Mjällby tại Victoria Stadium lúc 23h ngày 28/07/2026. Mjällby có lợi thế từ lần gặp gần nhất, khi từng giành chiến thắng trước đối thủ.

Lincoln Red Imps 0 - 0 Mjällby Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lincoln Red Imps tiếp đón Mjällby.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lincoln Red Imps 45 - 55 Mjällby, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 2.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lincoln Red Imps 47 - 53 Mjällby, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 2 - 3.

32' Thẻ vàng Phút 32': Tom Pettersson () nhận thẻ vàng.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lincoln Red Imps 43 - 57 Mjällby, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 3 - 1.

39' Thẻ vàng Phút 39': Áki Samuelsen () nhận thẻ vàng.

42' Thẻ vàng Phút 42': Toni García () nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Jeppe Kjær vào sân thay Ali Youssef.

46' Thay người Phút 46' (): Álex Mula vào sân thay Facundo Álvarez.

46' Thay người Phút 46' (): Nico Clara Pinto vào sân thay Toni García.

49' Thẻ vàng Phút 49': Nano () nhận thẻ vàng.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lincoln Red Imps 44 - 56 Mjällby, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 12 - 13, cứu thua 4 - 1.

56' Thẻ vàng Phút 56': Ludvig Svanberg () nhận thẻ vàng.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lincoln Red Imps 46 - 54 Mjällby, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 16 - 17, cứu thua 6 - 1.

64' Thay người Phút 64' (): Villiam Granath vào sân thay Max Nielsen.

64' Thay người Phút 64' (): Viktor Gustafson vào sân thay Romeo Arrhenius Leandersson.

65' Thay người Phút 65' (): Yussef Flalhi Idrissi vào sân thay Kike Gómez.

66' Thay người Phút 66' (): Olle Lindberg vào sân thay Elliot Stroud.

69' Thẻ vàng Phút 69': Jeppe Kjær () nhận thẻ vàng.

71' Thay người Phút 71' (): Ethan Jolley vào sân thay Joe.

72' Thẻ vàng Phút 72': Mandi () nhận thẻ vàng.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lincoln Red Imps 44 - 56 Mjällby, dứt điểm 9 - 15 (trúng đích 3 - 9), phạt góc 3 - 6; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 18 - 18, cứu thua 7 - 3.

77' Thẻ vàng Phút 77': Julliani Eersteling () nhận thẻ vàng.

82' Thay người Phút 82' (): Axel Norén vào sân thay Ludvig Svanberg.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lincoln Red Imps 43 - 57 Mjällby, dứt điểm 11 - 15 (trúng đích 4 - 9), phạt góc 4 - 8; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 25 - 22, cứu thua 9 - 4.

88' Thay người Phút 88' (): Gabri Cardozo vào sân thay Christian Rutjens.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Jesper Gustavsson () nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Lincoln Red Imps 0-0 Mjällby Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 00:52 29/07/2026

Đội hình chính thức Lincoln Red Imps Sơ đồ 3-5-2 Mjällby Sơ đồ 3-4-3 1 Nauzet García 66 Julliani Eersteling 8 Mandi 3 Christian Rutjens 18 Toni García 32 Facundo Álvarez 6 Bernardo Lopes 23 Joe 21 Nano 9 Kike Gómez 44 Manu Toledano 13 Robin Wallinder 5 Abdullah Iqbal 2 Ludvig Svanberg 24 Tom Pettersson 39 Romeo Arrhenius Leandersson 25 Max Nielsen 22 Jesper Gustavsson 23 Áki Samuelsen 9 Ali Youssef 18 Jacob Bergström 17 Elliot Stroud Dự bị Lincoln Red Imps 2 Ethan Jolley 4 Nico Clara Pinto 5 Gabri Cardozo 7 Lee Casciaro 10 Álex Mula 13 Jaylan Hankins 19 Yussef Flalhi Idrissi 20 Ethan Britto 22 Graeme Torrilla Mjällby 3 Martin Agnarsson 4 Axel Norén 7 Viktor Gustafson 8 Teo Helge 10 Jeppe Kjær 14 Villiam Granath 15 Bork Bang-Kittilsen 19 Abdoulie Manneh 27 Ludvig Tidstrand Cập nhật đội hình lúc 22:20 28/07/2026

Lincoln Red Imps Thống kê Mjällby 44% Kiểm soát bóng 56% 12 Dứt điểm 15 4 Trúng đích 9 5 Phạt góc 8 28 Phạm lỗi 22 2 Việt vị 0 9 Thủ môn cứu thua 4

Thông tin trận đấu

Lincoln Red Imps sẽ đối đầu Mjällby tại Victoria Stadium lúc 23h ngày 28/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là cuộc chạm trán có dữ liệu đối đầu gần nhất nghiêng về đội khách.

Mjällby chiếm ưu thế ở lần đối đầu gần nhất

Hai đội mới được ghi nhận đối đầu 1 lần gần nhất. Trong cuộc so tài đó, Lincoln Red Imps không giành chiến thắng, không có trận hòa nào, còn Mjällby giành chiến thắng.

Xu hướng này giúp Mjällby bước vào trận đấu với cơ sở tham khảo tích cực hơn. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không bao gồm tỷ số, thời điểm hay bối cảnh cụ thể của lần gặp trước, vì vậy chưa đủ cơ sở để đánh giá sâu hơn về mức độ áp đảo giữa hai đội.

Những điểm chưa thể xác định

Thông tin được cung cấp không có phong độ gần đây, vị trí tại giải, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của Lincoln Red Imps và Mjällby. Do đó, chưa thể đưa ra nhận định đáng tin cậy về cách bố trí nhân sự, sơ đồ chiến thuật hay những cá nhân có thể tạo khác biệt.

Tương tự, chưa có dữ liệu để xác định đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng, đội nào lựa chọn phòng ngự phản công hoặc cách hai bên tổ chức pressing. Những yếu tố này sẽ cần được đánh giá thêm từ đội hình chính thức và diễn biến thực tế trên sân.

Nhận định trước trận

Mjällby có lợi thế tham khảo từ kết quả đối đầu gần nhất, trong khi Lincoln Red Imps sẽ hướng tới việc tạo ra diễn biến khác tại Victoria Stadium. Dù vậy, chỉ một lần chạm trán chưa đủ để khẳng định cán cân chuyên môn dài hạn giữa hai đội.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội và sự chuẩn bị chiến thuật của mỗi bên. Với dữ liệu hiện có, có thể xác định Mjällby đang nắm ưu thế về đối đầu, nhưng chưa đủ cơ sở để chốt một kết quả cụ thể.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Lincoln Red Imps · 0 thắng 0 hòa Mjällby · 1 thắng Mjällby 3 - 0 Lincoln Red Imps MJÄ

Lincoln Red Imps 5 trận gần nhất B H T Mjällby 5 trận gần nhất T B H H T