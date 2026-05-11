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Lincoln Red Imps FC 1-0 HNK Hajduk Split: Lincoln Red Imps FC giành chiến thắng

Văn Thể05/11/2026 20:16

HNK Hajduk Split đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8, 6 điểm. Lincoln Red Imps FC tiếp đón họ lúc 00h45 ngày 06/11/2026 tại Europa Point Stadium.

Lincoln Red Imps FC1 - 0HNK Hajduk SplitKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Lincoln Red Imps FC tiếp đón HNK Hajduk Split.

  • 13'Lincoln Red Imps FC ép sân

    Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 100% - 0% HNK Hajduk Split.

  • 27'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 47% - 53% HNK Hajduk Split, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 4.

  • 30'Thẻ vàng

    Phút 30': C. Rutjens (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 40'HNK Hajduk Split ép sân

    Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 41% - 59% HNK Hajduk Split, dứt điểm 0 - 3, phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 7.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Thẻ vàng

    Phút 49': K. Gomez (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 53'HNK Hajduk Split ép sân

    Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 39% - 61% HNK Hajduk Split, dứt điểm 0 - 7, phạt góc 0 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 9 - 8.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': M. Soticek (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng (Diving).

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Lincoln Red Imps FC): F. Alvarez vào sân thay J. Eersteling.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': A. Sanyang (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng.

  • 67'HNK Hajduk Split ép sân

    Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 38% - 62% HNK Hajduk Split, dứt điểm 1 - 7, phạt góc 0 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 12 - 11.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (HNK Hajduk Split): D. Maresic vào sân thay A. Van Hoorenbeeck.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (HNK Hajduk Split): C. Martin vào sân thay M. Sego.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (HNK Hajduk Split): M. Livaja vào sân thay D. de Almeida.

  • 79'Thẻ vàng

    Phút 79': G. Torrilla (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 80'HNK Hajduk Split ép sân

    Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 37% - 63% HNK Hajduk Split, dứt điểm 3 - 7, phạt góc 0 - 5; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 16 - 18.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Lincoln Red Imps FC): A. Mula vào sân thay T. Garcia.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Lincoln Red Imps FC): A. Romero Morillo vào sân thay Manu.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (HNK Hajduk Split): A. Huram vào sân thay M. Soticek.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (HNK Hajduk Split): A. Sutalo vào sân thay A. Sanyang.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Lincoln Red Imps FC): Y. Flalhi Idrissi vào sân thay K. Gomez.

  • 89'BÀN THẮNG! Lincoln Red Imps FC (1-0)

    Phút 89': D. Hadzikadunic (HNK Hajduk Split) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

  • 90+5'Thẻ vàng

    Phút 90+5': M. Acapandie (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng.

  • 90+6'Thẻ vàng

    Phút 90+6': Nano (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ vàng.

  • KTKết thúc: Lincoln Red Imps FC 1-0 HNK Hajduk Split

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 02:43 06/11/2026

Đội hình chính thức
Lincoln Red Imps FC
Sơ đồ 4-5-1
HNK Hajduk Split
Sơ đồ 4-2-3-1
13
Jaylan Hankins
66
Julliani Eersteling
5
Gabri Garcia
3
Christian Rutjens
21
Nano
44
Manuel Toledano
22
Graeme Torrilla
6
Bernardo Lopes
8
Mandi
18
Toni García
9
Kike Gómez
33
Toni Silić
22
Mathieu Acapandié
6
Dennis Hadžikadunić
5
Alec Van Hoorenbeeck
32
Šimun Hrgović
8
Khalil Fayad
20
Alberto del Moral
7
Abdoulie Sanyang Bamba
9
Dalisson de Almeida
23
Marin Šotiček
11
Michele Šego
Dự bị
Lincoln Red Imps FC
1 Nauzet Garcia27 Mark Hamm2 Ethan Jolley19 Yussef Flalhi Idrissi20 Ethan Britto4 Nico Pinto10 Álex Mula11 Alvaro Romero23 Joe
HNK Hajduk Split
44 Dante Stipica99 Davyd Fesyuk3 Roko Gabrić14 Ron Raçi15 Dario Marešić17 Dario Melnjak38 Luka Hodak16 Anđelo Šutalo19 Etnik Brruti
Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026
Lincoln Red Imps FCThống kêHNK Hajduk Split
35%
Kiểm soát bóng
65%
5
Dứt điểm
15
0
Trúng đích
1
0
Phạt góc
7
20
Phạm lỗi
21
5
Việt vị
3
1
Thủ môn cứu thua
0
Cầu thủ nổi bật
Jaylan Hankins
Jaylan Hankins
Lincoln Red Imps FC
Điểm 7.6
Khalil Fayad
Khalil Fayad
HNK Hajduk Split
Điểm 7.6
Mandi
Mandi
Lincoln Red Imps FC
Điểm 7.3
Mathieu Acapandié
Mathieu Acapandié
HNK Hajduk Split
Điểm 7.3
Marko Livaja
Marko Livaja
HNK Hajduk Split
Điểm 7.2

HNK Hajduk Split đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội bóng này đứng thứ 8 với 6 điểm và bước vào trận gặp Lincoln Red Imps FC với phong độ rất tốt: thắng 4 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận. Trận đấu diễn ra lúc 00h45 ngày 06/11/2026 tại Europa Point Stadium.

Hajduk Split giữ nhịp ổn định

Trong 5 trận gần nhất, HNK Hajduk Split thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa nếm mùi thất bại. Đáng chú ý, đội khách thắng liền 3 trận ở những vòng gần đây nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể vận hành đều tay và biết cách giữ vững thành quả.

Với 6 điểm, Hajduk Split hiện đứng thứ 8, một vị trí cho phép họ nhìn lên nhóm đầu bảng. Chỉ cần tiếp tục giữ nhịp, đội bóng này có thể duy trì sức ép lên những đối thủ đang xếp trên.

Lincoln Red Imps FC cần một cú hích

Lincoln Red Imps FC có phong độ trái chiều: thắng 3 trận, thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội chủ nhà thắng hai trận gần nhất trong chuỗi này nhưng cũng từng thua xen kẽ, nên chưa tạo được sự ổn định như đối thủ.

Trên bảng xếp hạng, Lincoln Red Imps FC đứng thứ 33 và chưa có điểm nào. Đây là áp lực lớn với đội chủ nhà, nhưng cũng là động lực để họ tận dụng lợi thế sân nhà và khởi đầu hành trình tích lũy điểm số.

Khoảng cách và điểm then chốt

Hai đội đang cách nhau 25 bậc trên bảng xếp hạng và 6 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về vị thế hiện tại: một bên đang cạnh tranh ở nhóm trên, bên kia vẫn phải tìm điểm số đầu tiên.

Với Hajduk Split, bài toán là giữ sự chắc chắn đã giúp họ có chuỗi trận bất bại gần đây. Với Lincoln Red Imps FC, thách thức nằm ở khả năng duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu, bởi những lần thua xen kẽ cho thấy đội bóng chưa thể giữ được nhịp độ liên tục.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, HNK Hajduk Split đang chiếm ưu thế rõ rệt khi mang theo chuỗi 5 trận không thua và vị trí thứ 8. Tuy vậy, Lincoln Red Imps FC chơi trên sân nhà và đã thắng 3 trong 5 trận gần nhất, nên vẫn có cơ sở để tạo khó khăn cho đối thủ.

Nếu Hajduk Split duy trì được sự ổn định, họ sẽ có thêm một bước tiến trong nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục. Ngược lại, Lincoln Red Imps FC cần một màn trình diễn bền bỉ hơn để thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Lincoln Red Imps FC
5 trận gần nhất
TTBTB
4
Trận
1-0-3
T-H-B
5
Ghi (TB 1.3)
8
Thủng lưới
HNK Hajduk Split
5 trận gần nhất
THTTT
6
Trận
5-1-0
T-H-B
17
Ghi (TB 2.8)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Panathinaikos2200+56TT
2FC Lugano2200+46TT
3Brann2200+46TT
7St. Truiden2200+36TT
8HNK Hajduk Split2200+26TT
9Brighton2110+44HT
24FK Jablonec2011-11HB
25FC Midtjylland2011-11BH
32FC Thun2002-20BB
33Lincoln Red Imps FC2002-40BB
34KuPS2002-40BB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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