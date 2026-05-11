Lincoln Red Imps FC 1-0 HNK Hajduk Split: Lincoln Red Imps FC giành chiến thắng
HNK Hajduk Split đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8, 6 điểm. Lincoln Red Imps FC tiếp đón họ lúc 00h45 ngày 06/11/2026 tại Europa Point Stadium.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Lincoln Red Imps FC tiếp đón HNK Hajduk Split.
- 13'Lincoln Red Imps FC ép sân
Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 100% - 0% HNK Hajduk Split.
- 27'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 47% - 53% HNK Hajduk Split, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 4.
- 30'Thẻ vàng
Phút 30': C. Rutjens (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).
- 40'HNK Hajduk Split ép sân
Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 41% - 59% HNK Hajduk Split, dứt điểm 0 - 3, phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 7.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Thẻ vàng
Phút 49': K. Gomez (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 53'HNK Hajduk Split ép sân
Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 39% - 61% HNK Hajduk Split, dứt điểm 0 - 7, phạt góc 0 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 9 - 8.
- 58'Thẻ vàng
Phút 58': M. Soticek (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng (Diving).
- 61'Thay người
Phút 61' (Lincoln Red Imps FC): F. Alvarez vào sân thay J. Eersteling.
- 63'Thẻ vàng
Phút 63': A. Sanyang (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng.
- 67'HNK Hajduk Split ép sân
Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 38% - 62% HNK Hajduk Split, dứt điểm 1 - 7, phạt góc 0 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 12 - 11.
- 68'Thay người
Phút 68' (HNK Hajduk Split): D. Maresic vào sân thay A. Van Hoorenbeeck.
- 69'Thay người
Phút 69' (HNK Hajduk Split): C. Martin vào sân thay M. Sego.
- 75'Thay người
Phút 75' (HNK Hajduk Split): M. Livaja vào sân thay D. de Almeida.
- 79'Thẻ vàng
Phút 79': G. Torrilla (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 80'HNK Hajduk Split ép sân
Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 37% - 63% HNK Hajduk Split, dứt điểm 3 - 7, phạt góc 0 - 5; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 16 - 18.
- 82'Thay người
Phút 82' (Lincoln Red Imps FC): A. Mula vào sân thay T. Garcia.
- 82'Thay người
Phút 82' (Lincoln Red Imps FC): A. Romero Morillo vào sân thay Manu.
- 86'Thay người
Phút 86' (HNK Hajduk Split): A. Huram vào sân thay M. Soticek.
- 86'Thay người
Phút 86' (HNK Hajduk Split): A. Sutalo vào sân thay A. Sanyang.
- 86'Thay người
Phút 86' (Lincoln Red Imps FC): Y. Flalhi Idrissi vào sân thay K. Gomez.
- 89'BÀN THẮNG! Lincoln Red Imps FC (1-0)
Phút 89': D. Hadzikadunic (HNK Hajduk Split) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.
- 90+5'Thẻ vàng
Phút 90+5': M. Acapandie (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng.
- 90+6'Thẻ vàng
Phút 90+6': Nano (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ vàng.
- KTKết thúc: Lincoln Red Imps FC 1-0 HNK Hajduk Split
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.
Cập nhật lúc 02:43 06/11/2026
HNK Hajduk Split đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội bóng này đứng thứ 8 với 6 điểm và bước vào trận gặp Lincoln Red Imps FC với phong độ rất tốt: thắng 4 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận. Trận đấu diễn ra lúc 00h45 ngày 06/11/2026 tại Europa Point Stadium.
Hajduk Split giữ nhịp ổn định
Trong 5 trận gần nhất, HNK Hajduk Split thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa nếm mùi thất bại. Đáng chú ý, đội khách thắng liền 3 trận ở những vòng gần đây nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể vận hành đều tay và biết cách giữ vững thành quả.
Với 6 điểm, Hajduk Split hiện đứng thứ 8, một vị trí cho phép họ nhìn lên nhóm đầu bảng. Chỉ cần tiếp tục giữ nhịp, đội bóng này có thể duy trì sức ép lên những đối thủ đang xếp trên.
Lincoln Red Imps FC cần một cú hích
Lincoln Red Imps FC có phong độ trái chiều: thắng 3 trận, thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội chủ nhà thắng hai trận gần nhất trong chuỗi này nhưng cũng từng thua xen kẽ, nên chưa tạo được sự ổn định như đối thủ.
Trên bảng xếp hạng, Lincoln Red Imps FC đứng thứ 33 và chưa có điểm nào. Đây là áp lực lớn với đội chủ nhà, nhưng cũng là động lực để họ tận dụng lợi thế sân nhà và khởi đầu hành trình tích lũy điểm số.
Khoảng cách và điểm then chốt
Hai đội đang cách nhau 25 bậc trên bảng xếp hạng và 6 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về vị thế hiện tại: một bên đang cạnh tranh ở nhóm trên, bên kia vẫn phải tìm điểm số đầu tiên.
Với Hajduk Split, bài toán là giữ sự chắc chắn đã giúp họ có chuỗi trận bất bại gần đây. Với Lincoln Red Imps FC, thách thức nằm ở khả năng duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu, bởi những lần thua xen kẽ cho thấy đội bóng chưa thể giữ được nhịp độ liên tục.
Nhận định
Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, HNK Hajduk Split đang chiếm ưu thế rõ rệt khi mang theo chuỗi 5 trận không thua và vị trí thứ 8. Tuy vậy, Lincoln Red Imps FC chơi trên sân nhà và đã thắng 3 trong 5 trận gần nhất, nên vẫn có cơ sở để tạo khó khăn cho đối thủ.
Nếu Hajduk Split duy trì được sự ổn định, họ sẽ có thêm một bước tiến trong nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục. Ngược lại, Lincoln Red Imps FC cần một màn trình diễn bền bỉ hơn để thoát khỏi vị trí cuối bảng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)