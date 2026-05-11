Lincoln Red Imps FC 1-0 HNK Hajduk Split: Lincoln Red Imps FC giành chiến thắng HNK Hajduk Split đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8, 6 điểm. Lincoln Red Imps FC tiếp đón họ lúc 00h45 ngày 06/11/2026 tại Europa Point Stadium.

Lincoln Red Imps FC 1 - 0 HNK Hajduk Split Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lincoln Red Imps FC tiếp đón HNK Hajduk Split.

13' Lincoln Red Imps FC ép sân Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 100% - 0% HNK Hajduk Split.

27' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 47% - 53% HNK Hajduk Split, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 4.

30' Thẻ vàng Phút 30': C. Rutjens (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

40' HNK Hajduk Split ép sân Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 41% - 59% HNK Hajduk Split, dứt điểm 0 - 3, phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 7.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Thẻ vàng Phút 49': K. Gomez (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ vàng (Foul).

53' HNK Hajduk Split ép sân Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 39% - 61% HNK Hajduk Split, dứt điểm 0 - 7, phạt góc 0 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 9 - 8.

58' Thẻ vàng Phút 58': M. Soticek (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng (Diving).

61' Thay người Phút 61' (Lincoln Red Imps FC): F. Alvarez vào sân thay J. Eersteling.

63' Thẻ vàng Phút 63': A. Sanyang (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng.

67' HNK Hajduk Split ép sân Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 38% - 62% HNK Hajduk Split, dứt điểm 1 - 7, phạt góc 0 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 12 - 11.

68' Thay người Phút 68' (HNK Hajduk Split): D. Maresic vào sân thay A. Van Hoorenbeeck.

69' Thay người Phút 69' (HNK Hajduk Split): C. Martin vào sân thay M. Sego.

75' Thay người Phút 75' (HNK Hajduk Split): M. Livaja vào sân thay D. de Almeida.

79' Thẻ vàng Phút 79': G. Torrilla (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ vàng (Tripping).

80' HNK Hajduk Split ép sân Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 37% - 63% HNK Hajduk Split, dứt điểm 3 - 7, phạt góc 0 - 5; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 16 - 18.

82' Thay người Phút 82' (Lincoln Red Imps FC): A. Mula vào sân thay T. Garcia.

82' Thay người Phút 82' (Lincoln Red Imps FC): A. Romero Morillo vào sân thay Manu.

86' Thay người Phút 86' (HNK Hajduk Split): A. Huram vào sân thay M. Soticek.

86' Thay người Phút 86' (HNK Hajduk Split): A. Sutalo vào sân thay A. Sanyang.

86' Thay người Phút 86' (Lincoln Red Imps FC): Y. Flalhi Idrissi vào sân thay K. Gomez.

89' BÀN THẮNG! Lincoln Red Imps FC (1-0) Phút 89': D. Hadzikadunic (HNK Hajduk Split) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': M. Acapandie (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng.

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': Nano (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Lincoln Red Imps FC 1-0 HNK Hajduk Split Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 02:43 06/11/2026

Đội hình chính thức Lincoln Red Imps FC Sơ đồ 4-5-1 HNK Hajduk Split Sơ đồ 4-2-3-1 13 Jaylan Hankins 66 Julliani Eersteling 5 Gabri Garcia 3 Christian Rutjens 21 Nano 44 Manuel Toledano 22 Graeme Torrilla 6 Bernardo Lopes 8 Mandi 18 Toni García 9 Kike Gómez 33 Toni Silić 22 Mathieu Acapandié 6 Dennis Hadžikadunić 5 Alec Van Hoorenbeeck 32 Šimun Hrgović 8 Khalil Fayad 20 Alberto del Moral 7 Abdoulie Sanyang Bamba 9 Dalisson de Almeida 23 Marin Šotiček 11 Michele Šego Dự bị Lincoln Red Imps FC 1 Nauzet Garcia 27 Mark Hamm 2 Ethan Jolley 19 Yussef Flalhi Idrissi 20 Ethan Britto 4 Nico Pinto 10 Álex Mula 11 Alvaro Romero 23 Joe HNK Hajduk Split 44 Dante Stipica 99 Davyd Fesyuk 3 Roko Gabrić 14 Ron Raçi 15 Dario Marešić 17 Dario Melnjak 38 Luka Hodak 16 Anđelo Šutalo 19 Etnik Brruti Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026

Lincoln Red Imps FC Thống kê HNK Hajduk Split 35% Kiểm soát bóng 65% 5 Dứt điểm 15 0 Trúng đích 1 0 Phạt góc 7 20 Phạm lỗi 21 5 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật Jaylan Hankins Lincoln Red Imps FC Điểm 7.6 Khalil Fayad HNK Hajduk Split Điểm 7.6 Mandi Lincoln Red Imps FC Điểm 7.3 Mathieu Acapandié HNK Hajduk Split Điểm 7.3 Marko Livaja HNK Hajduk Split Điểm 7.2

HNK Hajduk Split đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội bóng này đứng thứ 8 với 6 điểm và bước vào trận gặp Lincoln Red Imps FC với phong độ rất tốt: thắng 4 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận. Trận đấu diễn ra lúc 00h45 ngày 06/11/2026 tại Europa Point Stadium.

Hajduk Split giữ nhịp ổn định

Trong 5 trận gần nhất, HNK Hajduk Split thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa nếm mùi thất bại. Đáng chú ý, đội khách thắng liền 3 trận ở những vòng gần đây nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể vận hành đều tay và biết cách giữ vững thành quả.

Với 6 điểm, Hajduk Split hiện đứng thứ 8, một vị trí cho phép họ nhìn lên nhóm đầu bảng. Chỉ cần tiếp tục giữ nhịp, đội bóng này có thể duy trì sức ép lên những đối thủ đang xếp trên.

Lincoln Red Imps FC cần một cú hích

Lincoln Red Imps FC có phong độ trái chiều: thắng 3 trận, thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội chủ nhà thắng hai trận gần nhất trong chuỗi này nhưng cũng từng thua xen kẽ, nên chưa tạo được sự ổn định như đối thủ.

Trên bảng xếp hạng, Lincoln Red Imps FC đứng thứ 33 và chưa có điểm nào. Đây là áp lực lớn với đội chủ nhà, nhưng cũng là động lực để họ tận dụng lợi thế sân nhà và khởi đầu hành trình tích lũy điểm số.

Khoảng cách và điểm then chốt

Hai đội đang cách nhau 25 bậc trên bảng xếp hạng và 6 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về vị thế hiện tại: một bên đang cạnh tranh ở nhóm trên, bên kia vẫn phải tìm điểm số đầu tiên.

Với Hajduk Split, bài toán là giữ sự chắc chắn đã giúp họ có chuỗi trận bất bại gần đây. Với Lincoln Red Imps FC, thách thức nằm ở khả năng duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu, bởi những lần thua xen kẽ cho thấy đội bóng chưa thể giữ được nhịp độ liên tục.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, HNK Hajduk Split đang chiếm ưu thế rõ rệt khi mang theo chuỗi 5 trận không thua và vị trí thứ 8. Tuy vậy, Lincoln Red Imps FC chơi trên sân nhà và đã thắng 3 trong 5 trận gần nhất, nên vẫn có cơ sở để tạo khó khăn cho đối thủ.

Nếu Hajduk Split duy trì được sự ổn định, họ sẽ có thêm một bước tiến trong nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục. Ngược lại, Lincoln Red Imps FC cần một màn trình diễn bền bỉ hơn để thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Lincoln Red Imps FC 5 trận gần nhất T T B T B 4 Trận 1-0-3 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 8 Thủng lưới HNK Hajduk Split 5 trận gần nhất T H T T T 6 Trận 5-1-0 T-H-B 17 Ghi (TB 2.8) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Panathinaikos 2 2 0 0 +5 6 T T 2 FC Lugano 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Brann 2 2 0 0 +4 6 T T … 7 St. Truiden 2 2 0 0 +3 6 T T 8 HNK Hajduk Split 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Brighton 2 1 1 0 +4 4 H T … 24 FK Jablonec 2 0 1 1 -1 1 H B 25 FC Midtjylland 2 0 1 1 -1 1 B H … 32 FC Thun 2 0 0 2 -2 0 B B 33 Lincoln Red Imps FC 2 0 0 2 -4 0 B B 34 KuPS 2 0 0 2 -4 0 B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại