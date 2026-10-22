Lincoln Red Imps FC 1-4 Twente: Twente giành chiến thắng Lincoln Red Imps FC đang nỗ lực bám đuổi nhóm trên dù đứng hạng 27 với 0 điểm. Twente hạng 14, 3 điểm, gặp đối thủ lúc 02:00 ngày 23/10/2026.

Lincoln Red Imps FC 1 - 4 Twente Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lincoln Red Imps FC tiếp đón Twente.

13' Twente ép sân Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 9% - 91% Twente; phạm lỗi 1 - 0.

19' BÀN THẮNG! Twente (0-1) Phút 19': T. van den Belt (Twente) lập công (kiến tạo: W. Weghorst). Tỷ số: 0 - 1.

24' BÀN THẮNG! Twente (0-2) Phút 24': W. Weghorst (Twente) lập công (kiến tạo: T. van den Belt). Tỷ số: 0 - 2.

25' Twente ép sân Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 24% - 76% Twente, dứt điểm 0 - 2, phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 1 - 2.

37' Thẻ vàng Phút 37': R. Nijstad (Twente) nhận thẻ vàng (Roughing).

37' Twente ép sân Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 22% - 78% Twente, dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 4; phạm lỗi 3 - 2.

38' BÀN THẮNG! Lincoln Red Imps FC (1-2) Phút 38': Nano (Lincoln Red Imps FC) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

43' Thẻ vàng Phút 43': Y. Taha (Twente) nhận thẻ vàng (Roughing).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Twente ép sân Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 25% - 75% Twente, dứt điểm 2 - 14 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 0 - 4; phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 3 - 0.

57' BÀN THẮNG! Twente (1-3) Phút 57': T. van den Belt (Twente) lập công (kiến tạo: B. van Rooij). Tỷ số: 1 - 3.

58' Thay người Phút 58' (Twente): S. Orjasaeter vào sân thay M. Pjaca.

58' Thay người Phút 58' (Twente): K. Hlynsson vào sân thay Y. Taha.

61' Twente ép sân Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 26% - 74% Twente, dứt điểm 2 - 16 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 0 - 5; phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 3 - 0.

63' Thay người Phút 63' (Lincoln Red Imps FC): T. Garcia vào sân thay A. Romero Morillo.

63' Thay người Phút 63' (Lincoln Red Imps FC): Manu vào sân thay K. Gomez.

73' Twente ép sân Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 24% - 76% Twente, dứt điểm 3 - 18 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 3 - 0.

77' Thay người Phút 77' (Twente): D. Weidmann vào sân thay R. Zerrouki.

77' Thay người Phút 77' (Twente): J. Bawuah vào sân thay T. van den Belt.

77' Thay người Phút 77' (Lincoln Red Imps FC): F. Alvarez vào sân thay A. Mula.

83' Thay người Phút 83' (Lincoln Red Imps FC): N. Pinto vào sân thay Y. Flalhi Idrissi.

85' Thay người Phút 85' (Twente): J. Meilink vào sân thay R. Propper.

85' Twente ép sân Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 27% - 73% Twente, dứt điểm 4 - 20 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 12, cứu thua 3 - 0.

90+3' BÀN THẮNG! Twente (1-4) Phút 90+3': D. Weidmann (Twente) lập công (kiến tạo: D. Rots). Tỷ số: 1 - 4.

KT Kết thúc: Lincoln Red Imps FC 1-4 Twente Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 03:55 23/10/2026

Đội hình chính thức Lincoln Red Imps FC Sơ đồ 4-4-2 Twente Sơ đồ 4-2-3-1 13 Jaylan Hankins 66 Julliani Eersteling 6 Bernardo Lopes 3 Christian Rutjens 21 Nano 19 Yussef Flalhi Idrissi 22 Graeme Torrilla 8 Mandi 10 Álex Mula 9 Kike Gómez 11 Alvaro Romero 16 Joël Drommel 28 Bart van Rooij 3 Robin Pröpper 4 Ruud Nijstad 29 Aske Adelgaard 6 Ramiz Zerrouki 20 Thomas Van den Belt 11 Daan Rots 10 Younes Taha 7 Marko Pjaca 9 Wout Weghorst Dự bị Lincoln Red Imps FC 1 Nauzet Garcia 27 Mark Hamm 20 Ethan Britto 2 Ethan Jolley 23 Joe 18 Toni García 4 Nico Pinto 7 Lee Casciaro 32 Facundo Alvarez Twente 31 Yannick Gerritsen 22 Remko Pasveer 39 Jip Meilink 24 Krzysztof Kurowski 2 Michał Rosiak 18 Jordy Bawuah 26 Benjamin Nagel 27 Sondre Ørjasæter 8 Daouda Weidmann Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026

Lincoln Red Imps FC Thống kê Twente 28% Kiểm soát bóng 72% 4 Dứt điểm 25 1 Trúng đích 7 1 Phạt góc 6 7 Phạm lỗi 15 0 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật Thomas Van den Belt Twente 2 bàn · 1 kiến tạo Wout Weghorst Twente 1 bàn · 1 kiến tạo Nano Lincoln Red Imps FC 1 bàn Bart van Rooij Twente 1 kiến tạo · điểm 8.9 Daan Rots Twente Điểm 7.7 Marko Pjaca Twente Điểm 7.5

Lincoln Red Imps FC đang tìm cách bám đuổi nhóm phía trên, dù hiện đứng hạng 27 với 0 điểm. Trận gặp Twente lúc 02:00 ngày 23/10/2026 tại Europa Point Stadium vì thế là cơ hội để đội chủ nhà tạo bước ngoặt trên bảng xếp hạng.

Hai đội ở hai nấc thang khác nhau

Trên bảng xếp hạng, Twente đang đứng hạng 14 với 3 điểm. Lincoln Red Imps FC xếp hạng 27 và chưa có điểm nào. Hai đội cách nhau 13 bậc, nhưng khoảng cách về điểm số chỉ là 3 điểm, tức một trận thắng.

Vì vậy, kết quả của trận đấu này có thể làm thay đổi đáng kể vị trí của cả hai đội. Với Lincoln Red Imps FC, đây là cơ hội để có điểm đầu tiên và rút ngắn khoảng cách với nhóm trên. Với Twente, một chiến thắng sẽ giúp họ củng cố vị trí hiện tại.

Phong độ: Lincoln Red Imps FC khởi sắc, Twente chững lại

Trong 4 trận gần nhất, Lincoln Red Imps FC thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, họ đang đi vào trận này sau một chiến thắng ở lượt đấu gần nhất. Đây là tín hiệu tích cực về tinh thần cho đội chủ nhà, nhất là khi họ vẫn đang ở nhóm cuối bảng.

Ngược lại, Twente có 5 trận gần nhất gồm 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Tổng thể phong độ của họ khá tốt, nhưng trận thua mới nhất cho thấy đội khách đang có dấu hiệu chững lại. Họ sẽ muốn lấy lại mạch thắng ngay trong chuyến làm khách này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Lincoln Red Imps FC có lợi thế sân nhà và đang mang tâm lý tốt sau chiến thắng gần nhất. Điều họ cần là sự chắc chắn ngay từ những phút đầu để tận dụng khán giả và giữ nhịp trận đấu.

Twente nhỉnh hơn về thứ hạng lẫn tổng thể phong độ, nên nhiều khả năng sẽ nắm quyền chủ động. Tuy vậy, trận thua gần nhất đặt ra yêu cầu phải tập trung hơn khi đối đầu với một đội đang cần điểm số.

Nhận định

Về tổng thể, Twente được đánh giá cao hơn nhờ thứ hạng tốt hơn và phong độ ổn định hơn. Tuy nhiên, khoảng cách chỉ 3 điểm cùng đà thắng lợi gần đây khiến Lincoln Red Imps FC không phải đối thủ dễ bị xem nhẹ. Trận đấu hứa hẹn cạnh tranh, khi chủ nhà cần điểm số còn đội khách muốn quay lại guồng thắng.

Lincoln Red Imps FC 5 trận gần nhất T B T H 3 Trận 1-0-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 4 Thủng lưới Twente 5 trận gần nhất B T H T T 5 Trận 3-1-1 T-H-B 14 Ghi (TB 2.8) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Brighton 1 1 0 0 +4 3 T 2 FC Copenhagen 1 1 0 0 +3 3 T 3 Trabzonspor 1 1 0 0 +2 3 T … 8 FC Lugano 1 1 0 0 +1 3 T 9 Monaco 1 1 0 0 +1 3 T … 13 Gent 1 1 0 0 +1 3 T 14 Twente 1 1 0 0 +1 3 T 15 Getafe 1 0 1 0 0 1 H … 24 FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 -1 0 B 25 Ajax 1 0 0 1 -1 0 B 26 Borac Banja Luka 1 0 0 1 -1 0 B 27 Lincoln Red Imps FC 1 0 0 1 -1 0 B 28 CSKA Sofia 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại