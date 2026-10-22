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Lincoln Red Imps FC 1-4 Twente: Twente giành chiến thắng

Văn Thể22/10/2026 21:48

Lincoln Red Imps FC đang nỗ lực bám đuổi nhóm trên dù đứng hạng 27 với 0 điểm. Twente hạng 14, 3 điểm, gặp đối thủ lúc 02:00 ngày 23/10/2026.

Lincoln Red Imps FC1 - 4TwenteKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Lincoln Red Imps FC tiếp đón Twente.

  • 13'Twente ép sân

    Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 9% - 91% Twente; phạm lỗi 1 - 0.

  • 19'BÀN THẮNG! Twente (0-1)

    Phút 19': T. van den Belt (Twente) lập công (kiến tạo: W. Weghorst). Tỷ số: 0 - 1.

  • 24'BÀN THẮNG! Twente (0-2)

    Phút 24': W. Weghorst (Twente) lập công (kiến tạo: T. van den Belt). Tỷ số: 0 - 2.

  • 25'Twente ép sân

    Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 24% - 76% Twente, dứt điểm 0 - 2, phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 1 - 2.

  • 37'Thẻ vàng

    Phút 37': R. Nijstad (Twente) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 37'Twente ép sân

    Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 22% - 78% Twente, dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 4; phạm lỗi 3 - 2.

  • 38'BÀN THẮNG! Lincoln Red Imps FC (1-2)

    Phút 38': Nano (Lincoln Red Imps FC) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Y. Taha (Twente) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Twente ép sân

    Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 25% - 75% Twente, dứt điểm 2 - 14 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 0 - 4; phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 3 - 0.

  • 57'BÀN THẮNG! Twente (1-3)

    Phút 57': T. van den Belt (Twente) lập công (kiến tạo: B. van Rooij). Tỷ số: 1 - 3.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Twente): S. Orjasaeter vào sân thay M. Pjaca.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Twente): K. Hlynsson vào sân thay Y. Taha.

  • 61'Twente ép sân

    Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 26% - 74% Twente, dứt điểm 2 - 16 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 0 - 5; phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 3 - 0.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Lincoln Red Imps FC): T. Garcia vào sân thay A. Romero Morillo.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Lincoln Red Imps FC): Manu vào sân thay K. Gomez.

  • 73'Twente ép sân

    Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 24% - 76% Twente, dứt điểm 3 - 18 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 3 - 0.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Twente): D. Weidmann vào sân thay R. Zerrouki.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Twente): J. Bawuah vào sân thay T. van den Belt.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Lincoln Red Imps FC): F. Alvarez vào sân thay A. Mula.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Lincoln Red Imps FC): N. Pinto vào sân thay Y. Flalhi Idrissi.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Twente): J. Meilink vào sân thay R. Propper.

  • 85'Twente ép sân

    Cầm bóng: Lincoln Red Imps FC 27% - 73% Twente, dứt điểm 4 - 20 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 12, cứu thua 3 - 0.

  • 90+3'BÀN THẮNG! Twente (1-4)

    Phút 90+3': D. Weidmann (Twente) lập công (kiến tạo: D. Rots). Tỷ số: 1 - 4.

  • KTKết thúc: Lincoln Red Imps FC 1-4 Twente

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 03:55 23/10/2026

Đội hình chính thức
Lincoln Red Imps FC
Sơ đồ 4-4-2
Twente
Sơ đồ 4-2-3-1
13
Jaylan Hankins
66
Julliani Eersteling
6
Bernardo Lopes
3
Christian Rutjens
21
Nano
19
Yussef Flalhi Idrissi
22
Graeme Torrilla
8
Mandi
10
Álex Mula
9
Kike Gómez
11
Alvaro Romero
16
Joël Drommel
28
Bart van Rooij
3
Robin Pröpper
4
Ruud Nijstad
29
Aske Adelgaard
6
Ramiz Zerrouki
20
Thomas Van den Belt
11
Daan Rots
10
Younes Taha
7
Marko Pjaca
9
Wout Weghorst
Dự bị
Lincoln Red Imps FC
1 Nauzet Garcia27 Mark Hamm20 Ethan Britto2 Ethan Jolley23 Joe18 Toni García4 Nico Pinto7 Lee Casciaro32 Facundo Alvarez
Twente
31 Yannick Gerritsen22 Remko Pasveer39 Jip Meilink24 Krzysztof Kurowski2 Michał Rosiak18 Jordy Bawuah26 Benjamin Nagel27 Sondre Ørjasæter8 Daouda Weidmann
Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026
Lincoln Red Imps FCThống kêTwente
28%
Kiểm soát bóng
72%
4
Dứt điểm
25
1
Trúng đích
7
1
Phạt góc
6
7
Phạm lỗi
15
0
Việt vị
2
4
Thủ môn cứu thua
0
Cầu thủ nổi bật
Thomas Van den Belt
Thomas Van den Belt
Twente
2 bàn · 1 kiến tạo
Wout Weghorst
Wout Weghorst
Twente
1 bàn · 1 kiến tạo
Nano
Nano
Lincoln Red Imps FC
1 bàn
Bart van Rooij
Bart van Rooij
Twente
1 kiến tạo · điểm 8.9
Daan Rots
Daan Rots
Twente
Điểm 7.7
Marko Pjaca
Marko Pjaca
Twente
Điểm 7.5

Lincoln Red Imps FC đang tìm cách bám đuổi nhóm phía trên, dù hiện đứng hạng 27 với 0 điểm. Trận gặp Twente lúc 02:00 ngày 23/10/2026 tại Europa Point Stadium vì thế là cơ hội để đội chủ nhà tạo bước ngoặt trên bảng xếp hạng.

Hai đội ở hai nấc thang khác nhau

Trên bảng xếp hạng, Twente đang đứng hạng 14 với 3 điểm. Lincoln Red Imps FC xếp hạng 27 và chưa có điểm nào. Hai đội cách nhau 13 bậc, nhưng khoảng cách về điểm số chỉ là 3 điểm, tức một trận thắng.

Vì vậy, kết quả của trận đấu này có thể làm thay đổi đáng kể vị trí của cả hai đội. Với Lincoln Red Imps FC, đây là cơ hội để có điểm đầu tiên và rút ngắn khoảng cách với nhóm trên. Với Twente, một chiến thắng sẽ giúp họ củng cố vị trí hiện tại.

Phong độ: Lincoln Red Imps FC khởi sắc, Twente chững lại

Trong 4 trận gần nhất, Lincoln Red Imps FC thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, họ đang đi vào trận này sau một chiến thắng ở lượt đấu gần nhất. Đây là tín hiệu tích cực về tinh thần cho đội chủ nhà, nhất là khi họ vẫn đang ở nhóm cuối bảng.

Ngược lại, Twente có 5 trận gần nhất gồm 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Tổng thể phong độ của họ khá tốt, nhưng trận thua mới nhất cho thấy đội khách đang có dấu hiệu chững lại. Họ sẽ muốn lấy lại mạch thắng ngay trong chuyến làm khách này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Lincoln Red Imps FC có lợi thế sân nhà và đang mang tâm lý tốt sau chiến thắng gần nhất. Điều họ cần là sự chắc chắn ngay từ những phút đầu để tận dụng khán giả và giữ nhịp trận đấu.

Twente nhỉnh hơn về thứ hạng lẫn tổng thể phong độ, nên nhiều khả năng sẽ nắm quyền chủ động. Tuy vậy, trận thua gần nhất đặt ra yêu cầu phải tập trung hơn khi đối đầu với một đội đang cần điểm số.

Nhận định

Về tổng thể, Twente được đánh giá cao hơn nhờ thứ hạng tốt hơn và phong độ ổn định hơn. Tuy nhiên, khoảng cách chỉ 3 điểm cùng đà thắng lợi gần đây khiến Lincoln Red Imps FC không phải đối thủ dễ bị xem nhẹ. Trận đấu hứa hẹn cạnh tranh, khi chủ nhà cần điểm số còn đội khách muốn quay lại guồng thắng.

Lincoln Red Imps FC
5 trận gần nhất
TBTH
3
Trận
1-0-2
T-H-B
4
Ghi (TB 1.3)
4
Thủng lưới
Twente
5 trận gần nhất
BTHTT
5
Trận
3-1-1
T-H-B
14
Ghi (TB 2.8)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Brighton1100+43T
2FC Copenhagen1100+33T
3Trabzonspor1100+23T
8FC Lugano1100+13T
9Monaco1100+13T
13Gent1100+13T
14Twente1100+13T
15Getafe101001H
24FK Crvena Zvezda1001-10B
25Ajax1001-10B
26Borac Banja Luka1001-10B
27Lincoln Red Imps FC1001-10B
28CSKA Sofia1001-10B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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