Đời sống Link tra cứu điểm thi vào 10 tại Hà Nội năm 2026-2027 Link tra cứu điểm thi vào 10 tại Hà Nội năm 2026 -2027: Link tra cứu điểm chuẩn hỗ trợ học sinh và phụ huynh tra cứu nhanh, chính xác.

Link tra cứu điểm thi vào 10 tại Hà Nội năm 2026 - 2027

Học sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 2026-2027 tại Hà Nội theo đường link sau:

- Cổng thông tin điện tử của Sở: hanoi.edu.vn

- Cổng tuyển sinh đầu cấp của Thành phố: tsdaucap.hanoi.edu.vn

- Cổng thông tin điện tử của báo Hà Nội mới: https://hanoimoi.vn/



Hướng dẫn tính điểm thi vào lớp 10 Hà Nội 2026 - 2027

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2026-2027 được quy định như sau: