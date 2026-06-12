Thể thao Link trực tiếp bóng đá hôm nay Hàn Quốc vs CH Séc lúc 09h00 ngày 12/6/2026 Người hâm mộ có thể theo dõi Link trực tiếp bóng đá hôm nay Hàn Quốc và CH Séc trong khuôn khổ bảng A World Cup 2026. Cuộc so tài diễn ra lúc 09h00 ngày 12/6/2026, hứa hẹn hấp dẫn với màn so tài giữa Son Heung Min và Patrik Schick.

Lịch thi đấu Hàn Quốc vs CH Séc

Trận Hàn Quốc gặp CH Séc là một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý của bảng A. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại World Cup 2026.

Trận đấu: Hàn Quốc vs CH Séc

Hàn Quốc vs CH Séc Giờ thi đấu: 09h00 ngày 12/06/2026

09h00 ngày 12/06/2026 Địa điểm: Zapopan, Mexico

Zapopan, Mexico Giải đấu: World Cup 2026 - Bảng A

World Cup 2026 - Bảng A Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, FPTPlay, TV360

Tường thuật trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Séc - Tỷ số: 2-1

Phút 90+6: Lee Gi Hyuk nhận án phạt Lee Gi Hyuk của Hàn Quốc phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Phút 90+3: Hàn Quốc đứng vững CH Séc nỗ lực tấn công ở cuối trận. Sadilek dứt điểm về góc xa, nhưng Kim Seung Gyu đã cản phá để bảo vệ tỷ số.

Phút 90: Thời gian đá thêm là 6 phút

Trận đấu được cộng thêm 6 phút bù giờ trong hiệp 2.

Phút 87: Kim Min Jae suýt khiến Hàn Quốc gặp nguy

Kim Min Jae có tình huống xử lý không tốt, nhưng CH Séc không đủ chính xác để tận dụng sai lầm này.

Phút 82: Kim Seung Gyu cản phá khó tin

Adam Hlozek tạo ra pha bóng cực kỳ nguy hiểm cho CH Séc, nhưng thủ môn Kim Seung Gyu đã có tình huống cứu thua ngay trên vạch vôi.

Phút 80: Người thay Son Heung Min lên tiếng

Oh Hyeon Gyu chứng minh giá trị sau khi vào sân bằng pha băng cắt dứt điểm thành bàn, đưa Hàn Quốc dẫn CH Séc 2-1.

Phút 77: CH Séc không có bàn thứ hai

Tomas Soucek tưởng như đã giúp CH Séc vượt lên, nhưng pha đánh đầu thành bàn bị hủy vì lỗi việt vị.

Phút 74: Hàng thủ Hàn Quốc thiếu chắc chắn

Hàn Quốc triển khai bóng ngay từ sân nhà nhưng chưa đủ chính xác. Tình huống này suýt mở ra cơ hội lớn cho CH Séc nếu họ cướp được bóng.

Phút 69: Son Heung Min kết thúc trận đấu

Son Heung Min rời sân sau gần 70 phút thi đấu. Oh Hyeon Gyu là người vào thay anh.

Phút 67: Hwang In Beom ghi bàn gỡ hòa

Pha xử lý ở đẳng cấp cao của Hwang In Beom mang về bàn thắng quý giá, giúp Hàn Quốc cân bằng tỷ số 1-1.

Phút 65: Hai đội thay đổi nhân sự

Hàn Quốc quyết định đưa Hwang Hee Chan vào sân sau khi bị dẫn trước. Phía CH Séc cũng làm mới đội hình với 3 quyền thay người.

Phút 59: Tỷ số là 1-0 cho CH Séc

Ladislav Krejci bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Hàn Quốc. Kim Seung Gyu không thể cản phá trong tình huống này.

Phút 56: Son Heung Min dứt điểm không thành công

Đội trưởng Hàn Quốc có pha thoát xuống đối mặt thủ môn Kovar, nhưng cú sút ở cự ly gần đã bị người gác đền CH Séc cản phá.

Phút 49: CH Séc thoát bàn thua

Một tình huống cực kỳ nguy hiểm được Hàn Quốc tạo ra ngay đầu hiệp 2, nhưng Kovar đã cứu thua đúng lúc.

Phút 46: Hiệp 2 lăn bóng

Hàn Quốc giao bóng, mở màn cho 45 phút thi đấu còn lại của trận đấu.

Phút 45+3: Hai đội tạm hòa sau 45 phút

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. Hàn Quốc và CH Séc đều có thời điểm tạo sức ép nhưng chưa thể ghi bàn.

Phút 45+1: Son Heung Min bỏ qua thời cơ vàng

Cơ hội tốt nhất từ đầu trận đến với Son Heung Min, nhưng cú dứt điểm cận thành của anh lại không chính xác.

Phút 45: Bù giờ 3 phút

Hiệp đấu đầu tiên có thêm 3 phút bù giờ.

Phút 39: Son Heung Min dứt điểm nguy hiểm

Son Heung Min tung cú sút từ mép vòng cấm, bóng đi chệch cột dọc bên trái chỉ trong gang tấc.

Phút 38: Son Heung Min không thể tạo nguy hiểm

Nhận bóng ở ngoài khu vực cấm địa, Son Heung Min tung cú dứt điểm từ xa nhưng bóng bay quá cao so với khung thành.

Phút 30: Sức ép tăng dần

Hàn Quốc và CH Séc đang đẩy cao cường độ thi đấu. Những pha tấn công xuất hiện nhiều hơn khi hai đội muốn tìm bàn thắng khai thông thế trận.

Phút 27: Hai đội giữ thế trận an toàn

Tốc độ trận đấu giảm xuống khi cả hai đội đều tỏ ra thận trọng. Hàn Quốc và CH Séc chưa muốn mạo hiểm dâng cao, khiến thế trận trở nên chặt chẽ và ít khoảng trống.

Phút 22: CH Séc suýt tạo khác biệt từ phạt góc

Đội bóng áo trắng có tình huống dàn xếp phạt góc khá sắc nét. Bóng được đưa vào vòng cấm Hàn Quốc, tạo ra nhiều áp lực và buộc hàng thủ phải tập trung phá bóng.

Phút 17: Hàn Quốc tiếp tục bế tắc ở đá phạt

Dù liên tục được hưởng các tình huống cố định, Hàn Quốc vẫn chưa tìm được phương án hiệu quả khi cú đá phạt của Lee Kang In không gây nhiều khó khăn cho CH Séc.

Phút 14: Lee Kang In khiến Kovar phải trổ tài

Lee Kang In tung cú sút xa hiểm hóc, buộc thủ môn Kovar phải có pha cản phá xuất sắc để giữ sạch lưới cho CH Séc.

Phút 12: Son Heung Min không thắng được hàng thủ CH Séc

Lee Jae Sung có thời cơ trong vòng cấm nhưng pha khống chế bóng chưa tốt. Son Heung Min băng vào dứt điểm ngay sau đó, nhưng hậu vệ CH Séc đã can thiệp kịp lúc.

Phút 9: Tình huống đá phạt của Son Heung Min bị chặn

Son Heung Min treo bóng hướng vào vòng cấm CH Séc, song hàng rào đối thủ đã hóa giải pha bóng này.

Phút 8: Lee Kang In bị Ladislav Krejci phạm lỗi

Lee Kang In nỗ lực đi bóng và bị đội trưởng CH Séc phạm lỗi từ phía sau. Hàn Quốc có thêm một tình huống đá phạt.

Phút 3: Son Heung Min không kịp giữ vị trí

Son Heung Min có pha mở tốc độ để nhận bóng, nhưng trọng tài xác định anh đã di chuyển xuống dưới hàng phòng ngự CH Séc.

Phút 2: CH Séc tạo áp lực sớm

CH Séc là đội nhập cuộc chủ động hơn, đưa bóng sang phần sân Hàn Quốc và cố gắng kiểm soát thế trận ngay từ đầu.

Phút 00: Cuộc đối đầu bắt đầu

Sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu chính thức diễn ra. Hai đội nhập cuộc khá chủ động, tập trung kiểm soát bóng và giữ thế trận chặt chẽ trong những phút đầu.

Nhận định bóng đá Hàn Quốc vs CH Séc

Hàn Quốc tiếp tục là đại diện châu Á nhận được nhiều kỳ vọng tại World Cup 2026. Sau chiến dịch vòng loại bất bại, đội bóng của HLV Hong Myung Bo cho thấy sự chắc chắn trong tổ chức lối chơi và bản lĩnh ở những trận đấu lớn.

Sự xuất hiện của Son Heung Min giúp hàng công Hàn Quốc có thêm tốc độ, kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến. Bên cạnh đó, Kim Min Jae mang lại sự an tâm cho hàng phòng ngự, còn Hwang In Beom đóng vai trò quan trọng trong việc giữ nhịp tuyến giữa.

CH Séc không sở hữu nhiều ngôi sao tấn công tốc độ như Hàn Quốc, nhưng lại có lối chơi thực dụng và giàu sức mạnh. Những pha tranh chấp tay đôi, không chiến và tình huống cố định có thể là vũ khí quan trọng của đội bóng Trung Âu.

Patrik Schick chắc chắn là mối đe dọa lớn nhất với hàng thủ Hàn Quốc. Nếu CH Séc tận dụng tốt các pha treo bóng hoặc phản công nhanh, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đại diện châu Á.

Dự đoán Hàn Quốc vs CH Séc

Đây có thể là trận đấu giằng co, ít bàn thắng và được quyết định bởi khoảnh khắc cá nhân.

Dự đoán tỷ số: Hàn Quốc 1-1 CH Séc.