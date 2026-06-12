Thể thao Link trực tiếp bóng đá hôm nay Mexico và Nam Phi khai màn World Cup 2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Mexico và Nam Phi lúc 02h00 ngày 12/6/2026. Đội chủ nhà Mexico được đánh giá cao hơn Nam Phi trong trận khai màn World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Mexico và Nam Phi

Thời gian: 02h00 ngày 12/06/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Estadio Azteca, Mexico City

Giải đấu: Bảng A - Vòng chung kết World Cup 2026

Link trực tiếp bóng đá: VTV3, VTV6, VTV9, VTV10

Link trực tiếp bóng đá hôm nay Mexico và Nam Phi

Trận đấu giữa Mexico và Nam Phi tại bảng A World Cup 2026 sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPT Play và TV360.

Đây là trận đấu mở màn của vòng chung kết World Cup 2026, diễn ra sau lễ khai mạc tại Mexico. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả tại Estadio Azteca, Mexico được kỳ vọng tạo ra thế trận chủ động trước đại diện châu Phi.

Tường thuật trận đấu giữa Mexico và Nam Phi - Tỷ số: 2-0

Hết giờ: Mexico thắng 2 bàn cách biệt

Mexico đánh bại Nam Phi 2-0 sau 90 phút thi đấu.

90+2’: Montes bị rút thẻ đỏ

Nam Phi phản công bên cánh phải, Mudau dốc bóng tốc độ. Cesar Montes bước ra truy cản rất nguy hiểm, khiến trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp cho trung vệ Mexico.

84’: Zwane bị truất quyền thi đấu

VAR phát hiện Zwane có pha đánh vào mặt Alvarado trong tình huống tấn công ở phút 81. Trọng tài sau đó rút thẻ đỏ, khiến Nam Phi mất thêm một cầu thủ.

81’: Cú sút của Appollis không thành công

Appollis đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi tung cú sút chân phải. Bóng đi chìm nhưng thẳng vào vị trí thủ môn Rangel.

78’: Alexis Vega vào sân

Mexico đưa Alexis Vega vào thay Quinones. Nam Phi cũng thay Modiba bằng Oswin Appollis.

76’: Hai đội thay người liên tiếp

Mexico đưa Edson Alvarez và Armando Gonzalez vào thay Lira cùng Jimenez. Nam Phi thay Rayners bằng Evidence Makgopa ở hàng tiền đạo.

73’: Không có phạt đền cho Mexico

Alvarado chọc khe cho Jimenez sau khi Mexico giành lại bóng ở giữa sân. Jimenez thoát xuống rồi ngã sau pha chắn người của Sibisi, nhưng trọng tài không cho đội chủ nhà hưởng penalty.

67’: Mexico nâng tỷ số lên 2-0

Quinones lùi sâu nhận bóng, bật tường với Jimenez rồi chuyền sang phải cho Alvarado. Pha lật bóng về cột xa của Alvarado giúp Jimenez thoát xuống đánh đầu cận thành ghi bàn.

66’: Mexico làm mới tuyến giữa

Gutierrez và Fidalgo rời sân, Chavez cùng Mora được đưa vào thay. Mora mới 17 tuổi, là cầu thủ trẻ nhất World Cup lần này và được so sánh với Pedri.

65’: Mexico phản công nhanh

Mexico cướp được bóng bên cánh trái ở phần sân Nam Phi. Gutierrez chọc khe cho Jimenez, nhưng hàng thủ Nam Phi đã cắt được bóng.

61’: Nam Phi đưa Zwane vào sân

Themba Zwane vào thay Adams trong sự điều chỉnh nhân sự của Nam Phi.

56’: Modiba sút xa

Modiba có khoảng trống chếch bên trái trung lộ và tung cú sút xa. Pha dứt điểm không gây nhiều khó khăn cho Rangel.

56’: Nam Phi thay người

Foster được rút ra khỏi sân, Thalente Mbatha vào thay với vai trò tiền vệ bao sân.

51’: Jimenez thử vận may từ đá phạt

Từ vị trí sát vòng cấm Nam Phi, Jimenez quyết định sút thẳng. Tuy nhiên, cú đá của anh bị hàng rào chặn lại.

49’: Tấm thẻ đỏ xuất hiện

Mexico có pha phản công rất nhanh, đưa Gutierrez thoát xuống chỉ sau một đường bấm bóng. Sithole phạm lỗi từ phía sau để ngăn cơ hội đối mặt và bị trọng tài truất quyền thi đấu.

46’: Hiệp 2 bắt đầu

Nam Phi là đội thực hiện pha giao bóng đầu tiên của hiệp 2.

Hết hiệp 1: Mexico tạm dẫn

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Mexico.

45+4’: Cú sút đáng thất vọng của Gutierrez

Quinones thực hiện đường chuyền khe rất tốt, giúp Gutierrez thoát xuống bên trái vòng cấm. Thế nhưng, cú dứt điểm sau đó lại quá tệ và khiến HLV Aguirre nổi nóng.

42’: Quinones dứt điểm chạm cột

Trong vai trò tiền đạo lùi, Quinones liên tục tạo ra khác biệt. Sau pha phối hợp với Reyes và Jimenez, anh tung cú sút chìm nguy hiểm nhưng bóng dội trúng cột dọc.

38’: Nam Phi tạt bóng từ cánh trái

Nam Phi có tình huống đưa bóng sớm vào vòng cấm Mexico. Lyle Foster là người bật lên đánh đầu, nhưng bóng đi ra ngoài.

35’: Williams cản đường chuyền vào cho Jimenez

Mexico lên bóng bên trái khi Quinones đưa Gallardo băng xuống. Gallardo căng ngang khá mạnh về phía Jimenez, nhưng thủ môn Williams đã bắt gọn, không để Mexico có cơ hội dứt điểm.

29’: Mexico tấn công trung lộ

Gallardo từ cánh trái bó vào trong để nhận bóng từ Quinones. Hậu vệ này cắt vào rồi sút chân phải, nhưng bóng bị trung vệ Okon của Nam Phi chặn lại.

23’: Bóng dài của Nam Phi

Mbokazi đưa bóng bổng vượt tuyến vào khu vực cấm địa Mexico. Rangel không bắt dính mà đẩy bóng ra, nhưng Nam Phi vẫn không tạo được pha dứt điểm rõ ràng.

Gutierrez nhận thẻ vàng sau tình huống đốn ngã Mudau.

19’: Cơ hội cho Quinones

Quinones có khoảng trống ngoài vòng cấm sau pha xử lý bước một gọn gàng. Anh xoay người dứt điểm về phía cầu môn Nam Phi, nhưng cú sút xa không đi đúng hướng.

17’: Nam Phi bị phạt thẻ

Mokoena nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi với Fidalgo. Tình huống này khiến Mexico không thể triển khai pha phản công nhanh.

13’: Jimenez có cơ hội từ tình huống cố định

Mexico được hưởng phạt góc bên trái và đưa bóng vào trong. Jimenez đón được đường bóng, tuy nhiên cú đánh đầu của anh không đủ chính xác.

9’: Mexico trừng phạt sai lầm của Okon

Okon nhận bóng từ Williams nhưng xử lý bước một thiếu an toàn. Lira lập tức lao vào tranh chấp, khiến bóng bật đến chân Quinones. Cầu thủ Mexico dốc bóng rồi tung cú sút chìm mạnh mẽ, đưa tỷ số thành 1-0.

7’: Mudau phòng ngự chính xác

Mexico đưa bóng sang cánh cho Gallardo. Hậu vệ này định tạt vào trong, nhưng Mudau đã xoạc bóng ngăn cản đúng lúc. Bóng chạm lại Gallardo trước khi ra ngoài sân.

5’: Jimenez dứt điểm nguy hiểm

Reyes thoát xuống bên cánh phải và căng bóng vào khu vực vòng cấm. Jimenez tận dụng khoảng trống để băng vào sút ngay, nhưng Williams đã đổ người cản phá kịp thời.

4’: Mexico đá phạt bên cánh phải

Từ quả phạt ở cánh phải, Gutierrez quyết định dứt điểm thẳng. Bóng không đi qua được hàng rào phòng ngự của Nam Phi.

02:00: Hiệp 1 bắt đầu



Mexico giao bóng trước, trận đấu chính thức bước vào hiệp đấu đầu tiên.

Đội hình dự kiến ĐT Mexico

Raúl Rangel, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes, Érik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado.

Đội hình dự kiến ĐT Nam Phi

Ronwen Williams, Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba, Teboho Mokoena, Jayden Adams, Themba Zwane, Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Lyle Foster.

Nhận định bóng đá hôm nay Mexico và Nam Phi

Mexico bước vào trận khai mạc World Cup 2026 với nhiều lợi thế rõ rệt. Đội chủ nhà được thi đấu tại Estadio Azteca, nơi có sức chứa lớn và luôn tạo ra áp lực đáng kể cho các đối thủ. Bên cạnh yếu tố khán giả, điều kiện thi đấu tại Mexico City, với độ cao hơn 2.200 mét so với mực nước biển, cũng có thể ảnh hưởng đến thể lực của Nam Phi.

Về chuyên môn, Mexico được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế và chất lượng đội hình đồng đều. Những gương mặt như Raúl Jiménez, Roberto Alvarado hay Julián Quiñones có thể giúp đội chủ nhà tạo sức ép liên tục lên hàng thủ đối phương.

Nam Phi không phải đối thủ dễ bị xem nhẹ. Bafana Bafana có nền tảng thể lực tốt, lối chơi phòng ngự phản công tốc độ và những cầu thủ đủ khả năng tạo đột biến như Lyle Foster, Themba Zwane hay Oswin Appollis. Tuy nhiên, việc phải chơi trên sân khách trong bầu không khí cuồng nhiệt tại Estadio Azteca sẽ là thử thách rất lớn.

Thế trận nhiều khả năng nghiêng về Mexico khi đội chủ nhà chủ động kiểm soát bóng và đẩy cao đội hình ngay từ đầu. Nam Phi có thể lựa chọn cách chơi lùi sâu, chờ cơ hội phản công, nhưng nếu để thủng lưới sớm, đại diện châu Phi sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xoay chuyển cục diện.

Dự đoán tỷ số: Mexico 2-0 Nam Phi.