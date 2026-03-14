Link VTV1 trực tiếp cầu truyền hình “Ngày hội non sông” từ 6h ngày 15/3

VTV1 trực tiếp cầu truyền hình "Ngày hội non sông" từ 6h ngày 15/3 VTV1 truyền hình trực tiếp cầu truyền hình "Ngày hội non sông" từ 6h ngày 15/3/2026, kết nối 34 tỉnh thành trong ngày hội toàn dân.

VTV1 truyền hình trực tiếp chương trình “Ngày hội non sông”

Cầu truyền hình đặc biệt mang tên “Ngày hội non sông” sẽ được phát sóng trực tiếp trên VTV1 từ 6h00 ngày 15/3/2026. Chương trình do Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhằm ghi lại những khoảnh khắc của ngày bầu cử trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Thông qua sóng VTV1, chương trình kết nối 34 tỉnh thành trong ngày hội toàn dân đi bầu cử. Hai MC Huy Hoàng và Hoài Lương dẫn dắt chương trình, mang đến hành trình cảm xúc xuyên suốt cả nước khi hàng triệu cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Kết nối 34 tỉnh thành trên sóng VTV1

Chương trình trên VTV1 kết nối trực tiếp 9 điểm cầu chính cùng toàn bộ 34 tỉnh thành trên cả nước. Các điểm cầu trải dài từ Hà Nội, Tuyên Quang, Hải Phòng đến Đà Nẵng và Đắk Lắk.

Không khí bầu cử tại các địa điểm xa xôi như Trường Sa thuộc Khánh Hòa, Hòn Khoai thuộc Cà Mau hay Sín Thầu thuộc Điện Biên cũng sẽ được các phóng viên truyền tải trực tiếp trên VTV1. Những hình ảnh này cho thấy công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo và nghiêm túc.

Hiện vật lịch sử xuất hiện trong chương trình VTV1

Một điểm nhấn của chương trình trên VTV1 là sự xuất hiện của các hiện vật quốc gia từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Khán giả theo dõi VTV1 sẽ được chứng kiến hòm phiếu đầu tiên của năm 1946, lá phiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lá phiếu cử tri đầu tiên cùng tờ báo Cao Bằng kêu gọi đi bầu từ cuối năm 1945.

Việc giới thiệu các hiện vật lịch sử trong chương trình phát sóng trên VTV1 giúp kết nối quá khứ với hiện tại, tạo nên một góc nhìn sâu sắc về hành trình dân chủ của đất nước.

Phân tích cơ cấu đại biểu trong chương trình VTV1

Chương trình phát sóng trên VTV1 cũng dành thời lượng để phân tích cơ cấu đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ này với các số liệu gồm 45% đại biểu nữ, 21% người dân tộc thiểu số và 7% đại biểu ngoài Nhà nước.

Thông qua các cuộc trao đổi trong chương trình trên VTV1, khán giả sẽ có thêm góc nhìn về vai trò của Quốc hội khóa mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.

Công nghệ 3D và bản đồ số trong chương trình VTV1

Chương trình trên VTV1 sử dụng công nghệ tương tác 3D và bản đồ số để thể hiện dòng chảy của ngày bầu cử trên toàn quốc. Ban Thời sự Đài THVN đã huy động tối đa nhân lực và thiết bị để đảm bảo tín hiệu ổn định tại tất cả các điểm cầu khi phát sóng trên VTV1.

Cầu truyền hình “Ngày hội non sông” sẽ được phát sóng trực tiếp từ 6h00 ngày 15/3 trên VTV1 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.