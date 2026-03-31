Link VTV10 VTVgo trực tiếp Việt Nam vs Malaysia (19h00, 31/3) - Tường thuật trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia vòng loại Asian Cup 2027.

Thời gian: 19h00 ngày 31/3/2026 (giờ Hà Nội)

Địa điểm: SVĐ Thiên Trường, Nam Định

Giải đấu: Vòng loại Asian Cup 2027

VTV10 VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv-can-tho-1,6.html

(Đang cập nhật)

77' – Và… ooooo!!! ĐT Việt Nam 3-1 Malaysia!

Endrick dứt điểm quá khó, Filip Nguyễn bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá. Malaysia rút ngắn tỷ số.

75' – Phạt đền cho Malaysia!

Văn Hậu mắc lỗi trong vòng cấm, trọng tài chỉ tay vào chấm 11 mét. Cơ hội cho đội khách.

71' – Những sự thay đổi cuối trận của Việt Nam

Ban huấn luyện rút trung vệ Duy Mạnh và Hai Long ra nghỉ, trao cơ hội cho Đình Trọng và Việt Cường thể hiện trong quãng thời gian còn lại.

66' – Cơ hội bỏ lỡ của Xuân Son

Từ pha tạt bóng bên cánh, Xuân Son băng vào đánh đầu. Bóng đi rất căng nhưng không nằm trong khung thành, chệch cột dọc. Nếu thành công, anh đã có thể lập hat-trick.



59' – Bàn thắng: Việt Nam 3-0 Malaysia

Trương Tiến Anh tạt bóng từ biên phải. Xuân Son bật cao đánh đầu góc xa, hạ gục thủ môn đối phương.

55' – Cú cứa lòng bị cản phá

Hoàng Hên chuyền bóng, Xuân Son dứt điểm cứa lòng. Thủ môn Hazmi cứu thua thành công.

51’ – Xuân Son nhân đôi cách biệt cho Việt Nam

Từ pha cướp bóng ở trung lộ, Hai Long xử lý nhanh, thả bóng ra cánh cho Hoàng Hên. Đường tạt chuẩn xác tìm đến đúng vị trí của Xuân Son. Cú đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0.

50’ – Filip Nguyễn xuất sắc từ chối bàn thắng

Malaysia được hưởng phạt góc. Pha đánh đầu cầu âu từ cự ly gần tưởng chừng sẽ gỡ hòa, nhưng thủ thành Filip Nguyễn đã có pha bay người cứu thua đẳng cấp.

46’ – Hiệp hai bắt đầu với phần giao bóng của Việt Nam

Sau ít phút nghỉ giữa hiệp, trọng tài thổi còi khởi động hiệp đấu thứ hai. Đội chủ nhà là những người có bóng đầu tiên.

45+2’ – Kết thúc hiệp một: Việt Nam dẫn 1-0

Hết hai phút bù giờ, hiệp một khép lại với lợi thế dẫn bàn cho Việt Nam nhờ pha lập công của Duy Mạnh.

45' – Hai phút bù giờ cho hiệp một

Trọng tài thông báo thời gian bù giờ của hiệp đầu tiên là 2 phút.

44' – Xuân Son thử vận may từ xa

Xuân Son nhận bóng ở mép vòng cấm, không chút do dự tung cú dứt điểm. Bóng đi căng nhưng chưa đủ khó để hạ thủ môn Hazim.

42' – Josue đánh đầu thiếu chính xác

Pha tạt bóng sớm của Halim tạo cơ hội cho Josue băng vào. Tuy nhiên, cú đánh đầu của tiền đạo Malaysia lại đưa bóng đi vọt xà.

40' – Chiếc thẻ vàng ngăn phản công

Pha bóng đang hứa hẹn cơ hội cho Việt Nam thì Quang Hải bị Haiqal ôm người kéo áo. Trọng tài lập tức truất quyền thi đấu tạm thời của cầu thủ Malaysia bằng thẻ vàng.

36' – Quang Hải thử tài với cú vô lê

Pha phối hợp ăn ý giữa Tiến Anh và Quang Hải. Tiền vệ số 19 bắt vô lê kỹ thuật, tiếc rằng bóng đi thiếu chính xác, sượt qua cột dọc.

32' – Hoàng Hên thử tài, Hazim xuất sắc

Hai Long đưa bóng căng ngang. Hoàng Hên trong tư thế không bị kèm đã tung cú cứa lòng chân trái. Bóng bay hiểm nhưng thủ thành Hazim đã bay người cứu thua, giữ nguyên tỷ số.

30' – Cơ hội cho Hai Long khép lại

Pha phối hợp nhanh bên cánh phải đưa bóng đến vị trí của Hai Long. Tuy nhiên, thủ môn Malaysia đã băng ra thông minh, kịp thời cắt bóng ngay trước vạch vòng cấm.

24’ Việt Nam suýt có bàn thắng với cú sút xa của Hoàng Đức

Hoàng Đức quyết định dứt điểm từ giữa sân, bóng đi mạnh và hiểm nhưng lại tìm đúng xà ngang khung thành Malaysia.

23’ Xuân Son nỗ lực tranh chấp nhưng không thành công

Việt Anh phất bóng dài, Xuân Son băng lên tranh chấp quyết liệt nhưng hàng thủ Malaysia vẫn kiểm soát được tình hình.

17’: Tạt cánh bất thành

Hai Long (Việt Nam) tạt bóng bị hậu vệ Malaysia cản phá.

13’: Chuyền hỏng

Quang Vinh chuyền bóng quá mạnh so với đà chạy của Xuân Son.

10’: Cơ hội mười mươi cho Malaysia

Halim vượt qua thủ môn Filip Nguyễn nhưng dứt điểm ra ngoài.

6’ Duy Mạnh ghi bàn từ phạt góc, Việt Nam dẫn Malaysia

Quả phạt góc của Tiến Anh tạo cơ hội cho Duy Mạnh bật cao đánh đầu chính xác, đưa bóng vào lưới Malaysia, giúp Việt Nam mở tỉ số.

2’ Daniel Cools thử vận may từ ngoài vòng cấm

Malaysia có cơ hội sớm khi Daniel Cools tung cú sút cứa lòng chân phải, bóng đi sạt cột dọc khung thành Việt Nam.

1’ Trận Việt Nam - Malaysia chính thức khởi tranh

Malaysia giao bóng, trận đấu bắt đầu với nhịp độ nhanh ngay từ những phút đầu.

Đội hình ra sân ĐT Malaysia

Syihan Hazmi, Mathew Davies, Haiqal, Ubaidullah, Cools, Laine, Faiz, Corbin Ong, Halim, Josue, Wilkin

Đội hình ra sân ĐT Việt Nam

Nguyễn Filip, Ngọc Bảo, Việt Anh, Tiến Anh, Văn Hậu, Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên, Quang Vinh, Hai Long, Xuân Son

Nhận định trận đấu Việt Nam vs Malaysia

ĐT Việt Nam bước vào trận tái đấu Malaysia với tâm thế thoải mái khi đã chắc ngôi đầu bảng F và vé dự Asian Cup 2027. Dù vậy, mục tiêu duy trì mạch toàn thắng và cải thiện thứ hạng FIFA vẫn khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik quyết tâm cao. Chiến thắng trước Bangladesh cùng sự trở lại của nhiều trụ cột giúp đội chủ nhà có lực lượng mạnh và ổn định.

Trong khi đó, Malaysia gặp nhiều biến động lực lượng sau án phạt, mất đi nhiều trụ cột quan trọng. Dù vẫn sở hữu một số nhân tố đáng chú ý, sự thiếu ổn định trong tổ chức và lối chơi khiến họ bị đánh giá thấp hơn.

Thế trận được dự báo nghiêng về Việt Nam, nhưng tinh thần thi đấu vì danh dự có thể giúp Malaysia gây ra không ít khó khăn.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 2–0 Malaysia.