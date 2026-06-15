Thể thao Link xem trực tiếp Thụy Điển đấu với Tunisia trên VTVgo, VTV3 hôm nay Link xem trực tiếp Thụy Điển đấu Tunisia được cập nhật trước trận đấu lúc 09h00 ngày 15/6/2026. Đây là màn ra quân đáng chú ý ở bảng F World Cup 2026, nơi Thụy Điển đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đại diện châu Phi.

Thông tin Thụy Điển đấu với Tunisia

Trận đấu: Thụy Điển vs Tunisia.

Thời gian: 09h00 ngày 15/06/2026, giờ Việt Nam.

Sân đấu: Monterrey, Mexico.

Giải đấu: Bảng F World Cup 2026.

Kênh trực tiếp: VTV3.

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Diễn biến trực tiếp Thụy Điển vs Tunisia - Tỷ số: 3-1

Phút 60: Gyokeres giúp Thụy Điển dẫn 3-1

Isak đoạt bóng sau sai lầm của cầu thủ Tunisia rồi nhanh chóng mở bóng sang cánh phải. Gyokeres nhận bóng và dứt điểm gọn gàng vào góc xa, đưa Thụy Điển tạo cách biệt hai bàn.

Phút 45: Hiệp 1 bước vào thời gian bù giờ

Hiệp 1 được bù giờ 4 phút.

Phút 43: Bàn thắng cho Tunisia

Rekik thực hiện cú đánh đầu chéo góc rất kỹ thuật, đưa bóng vào lưới và giúp Tunisia thu hẹp cách biệt xuống còn 1-2.

Phút 36: Tunisia ưu tiên phòng ngự

Tunisia vẫn đang nỗ lực thu hẹp khoảng trống để giảm sức ép từ Thụy Điển. Với tình hình trên sân, họ có thể phải đặt mục tiêu giữ tỷ số không bị nới rộng, còn Thụy Điển vẫn muốn ghi thêm bàn.

Phút 31: Isak dứt điểm chéo góc thành bàn

Từ pha bóng được Gyokeres đưa sang cánh trái, Isak tăng tốc thoát xuống đầy mạnh mẽ. Anh tung cú dứt điểm chéo góc uy lực, đưa Thụy Điển vượt lên dẫn 2-0.

Phút 29: Thụy Điển khóa chặt khoảng trống

Thụy Điển đang kiểm soát thế trận theo cách khá chắc chắn. Họ không ngại để Tunisia có bóng, nhưng luôn giữ cự ly tốt để hạn chế các pha phối hợp nguy hiểm và sẵn sàng phản công bằng tốc độ của Isak, Gyokeres.

Phút 20: Tunisia tìm cách đáp trả

Thụy Điển vẫn chơi khá ổn sau bàn mở tỷ số. Tunisia đang cố gắng đưa đội hình lên cao hơn để tấn công, nhưng khả năng tận dụng cơ hội sẽ là yếu tố quan trọng.

Phút 12: Tunisia tạo sóng gió

Tunisia có pha tấn công đáng chú ý, khiến khung thành Thụy Điển trải qua khoảnh khắc khó khăn. Nhưng ngay sau đó, trọng tài xác định cầu thủ Tunisia đã rơi vào thế việt vị.

Phút 7: Ayari ghi bàn cho Thụy Điển

Từ một pha bóng không được hàng thủ Tunisia xử lý tốt, Ayari xuất hiện ở tuyến hai và dứt điểm quyết đoán. Cú sút mạnh của anh làm tung lưới Tunisia, đưa Thụy Điển dẫn 1-0.

Phút 3: Thụy Điển chủ động cầm bóng

Thụy Điển nhập cuộc với thời lượng kiểm soát bóng tốt hơn. Tunisia lùi đội hình khá thấp, ưu tiên bịt kín khu vực trước vòng cấm để hạn chế tầm hoạt động của Gyokeres và Isak.

Phút 00: Bóng lăn

Tunisia thực hiện quả giao bóng đầu tiên. Trận đấu tại bảng F World Cup 2026 chính thức bắt đầu.

Đội hình dự kiến ĐT Thụy Điển

Viktor Johansson, Daniel Svensson, Victor Lindelof, Isak Hien, Holm, Jesper Karlstrom, Bergvall, Yasin Ayari, Anthony Elanga, Viktor Gyokeres, Alexander Isak.

Đội hình dự kiến ĐT Tunisia

Sabri Ben Hessen, Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Ali Abdi, Ellyes Skhiri, Anis Ben Slimane, Ismael Gharbi, Rani Khedira, Elias Achouri, Khalil Ayari.

Nhận định bóng đá Thụy Điển vs Tunisia

Thụy Điển trở lại World Cup với nhiều kỳ vọng nhờ dàn cầu thủ tấn công có chất lượng. HLV Graham Potter đang có trong tay những lựa chọn đáng chú ý như Isak, Gyokeres, Elanga, đủ để tạo sức ép trước các đối thủ chơi phòng ngự thấp.

Lối đá của Thụy Điển thiên về tốc độ, khả năng chuyển trạng thái và các pha tấn công trực diện. Khi các tiền đạo có khoảng trống, đội bóng Bắc Âu có thể tạo ra khác biệt chỉ sau vài đường chuyền.

Dù vậy, sự thiếu chắc chắn nơi hàng thủ vẫn là vấn đề Thụy Điển cần giải quyết. Con số 15 bàn thua trong 8 trận gần nhất cho thấy họ không thể chủ quan, nhất là khi Tunisia có những cầu thủ đủ tốc độ để phản công.

Tunisia bước vào trận đấu với nền tảng phòng ngự khá ổn định. Đại diện châu Phi chỉ nhận 1 thất bại trong 6 trận gần đây, nhờ cách tổ chức đội hình chặt chẽ và khả năng tranh chấp tốt ở tuyến giữa.

Trận Thụy Điển vs Tunisia được dự báo cân bằng trong phần lớn thời gian. Thụy Điển có nhiều phương án tấn công hơn, nhưng Tunisia đủ sức gây khó khăn nếu giữ được cự ly phòng ngự.

Dự đoán tỷ số: Thụy Điển 1-0 Tunisia.