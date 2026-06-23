Lionel Messi lập cú đúp lịch sử, Argentina hạ gục Áo 2-0 tại World Cup 2026 Vượt qua Miroslav Klose với kỷ lục 18 bàn thắng tại World Cup, Lionel Messi rực sáng giúp Argentina đánh bại Áo trong trận cầu kịch tính tại bảng J.

Tại sân vận động Dallas, người hâm mộ đã được chứng kiến một đêm thi đấu đi vào sử sách của bóng đá thế giới. Lionel Messi, ở tuổi 38, vẫn biết cách khiến cả khán đài phải nín thở và bùng nổ. Dù khởi đầu đầy sóng gió với một quả phạt đền hỏng ăn, siêu sao của Inter Miami đã kịp thời sửa sai bằng cú đúp đẳng cấp, giúp Argentina giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Áo tại lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026.

Lionel Messi tỏa sáng trong trận đấu với tuyển Áo.

Cú sốc trên chấm 11m và bản lĩnh của nhà vua

Argentina nhập cuộc với sự tự tin của nhà đương kim vô địch, áp đặt lối chơi kiểm soát bóng ngay từ những phút đầu tiên. Cơ hội mở tỷ số đến rất sớm ở phút thứ 7 khi Lautaro Martinez bị phạm lỗi trong vòng cấm sau một pha phối hợp trung lộ xé toang hàng thủ Áo. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Amin Mohamed Omar chỉ tay vào chấm phạt đền.

Tuy nhiên, kịch bản không ai ngờ tới đã xảy ra. Lionel Messi, người thường xuyên thực hiện thành công những quả đá quan trọng, lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong sự ngỡ ngàng của hàng vạn khán giả. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt số 10, nhưng đó cũng là lúc bản lĩnh của một huyền thoại được kích hoạt.

Phút 38 lịch sử: Phá vỡ kỷ lục của Miroslav Klose

Không để tâm lý đè nặng, Argentina tiếp tục kiên trì với những pha ban bật ngắn. Phút 38, từ đường căng ngang chính xác của Facundo Medina bên hành lang cánh, Messi băng vào thực hiện cú dứt điểm một chạm đầy tinh tế, đưa bóng găm thẳng vào góc lưới của Alexander Schlager. Bàn thắng này chính thức giúp Messi đạt cột mốc 17 bàn thắng tại các kỳ World Cup, vượt qua huyền thoại Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Đối đầu chiến thuật giữa Scaloni và Rangnick

Bước sang hiệp hai, đội tuyển Áo của HLV Ralf Rangnick không hề bỏ cuộc. Họ đẩy cao đội hình, thực hiện lối chơi pressing tầm cao đặc trưng khiến Argentina gặp không ít khó khăn trong việc triển khai bóng từ sân nhà. Marcel Sabitzer, trong ngày kỷ niệm trận đấu thứ 100 cho đội tuyển quốc gia, suýt chút nữa đã làm nên chuyện với cú sút phạt hiểm hóc ở phút 54, nhưng sự xuất sắc của Emiliano Martinez đã bảo toàn lợi thế cho đại diện Nam Mỹ.

Nhận thấy sự lúng túng của hàng thủ, HLV Lionel Scaloni đã có những điều chỉnh nhân sự mang tính bước ngoặt. Việc tung những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có khả năng chiến đấu như Nicolas Otamendi, Rodrigo De Paul và Leandro Paredes vào sân đã giúp Argentina giành lại quyền kiểm soát khu trung tuyến, bẻ gãy các đợt phản công của đối thủ.

Lionel Messi độc chiếm kỷ lục ghi bàn tại World Cup với 18 bàn thắng.

Dấu chấm hết ở phút bù giờ

Những phút cuối trận, Áo dồn toàn lực tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ từ những quả tạt của David Alaba. Tuy nhiên, cặp trung vệ Lisandro Martinez và Cristian Romero đã thi đấu cực kỳ tập trung. Khi trận đấu bước sang phút bù giờ 90+4, từ một tình huống phản công lộn xộn trong vòng cấm, Messi một lần nữa có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, ấn định tỷ số 2-0.

Với 18 bàn thắng sau 5 kỳ World Cup, Lionel Messi không chỉ mang về 3 điểm cho Argentina mà còn tự tay viết tiếp những trang sử hào hùng nhất của bóng đá nhân loại. Chiến thắng này giúp "Albiceleste" rộng cửa tiến vào vòng knock-out với vị thế của một ứng cử viên vô địch nặng ký.

Thống kê trận đấu Argentina Áo Tỷ số 2 0 Bàn thắng Messi (38', 90+4') - Thẻ vàng Medina (76') Laimer (76')