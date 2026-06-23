Lionel Messi lập kỷ lục 18 bàn thắng, đưa Argentina vào vòng knock-out World Cup 2026 Với cú đúp đẳng cấp vào lưới Áo, Lionel Messi chính thức phá vỡ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại World Cup, giúp đương kim vô địch Argentina sớm giành vé đi tiếp.

Lionel Messi một lần nữa chứng minh tại sao anh là thực thể khác biệt của bóng đá thế giới. Trong chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Áo tại lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026, siêu sao 39 tuổi đã chính thức thiết lập cột mốc vô tiền khoáng hậu: trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử các kỳ World Cup với 18 pha lập công.

Messi vừa phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup.

Khoảnh khắc đi vào lịch sử tại Bắc Mỹ

Trên sân vận động rực lửa, thủ quân của Argentina đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp, trực tiếp định đoạt số phận trận đấu. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp đội bóng xứ Tango chính thức ghi tên mình vào vòng 32 đội (knock-out) sớm một lượt trận. Ở tuổi 39, khi nhiều đồng nghiệp đã giải nghệ, Messi vẫn đang dẫn dắt hàng công của nhà ĐKVĐ bằng một phong độ hủy diệt.

Con số 18 bàn thắng tại các kỳ World Cup đã chính thức xô đổ mọi kỷ lục trước đó, đưa Messi lên vị thế độc tôn trong ngôi đền huyền thoại của giải đấu danh giá nhất hành tinh. Tuy nhiên, trái với sự bùng nổ của truyền thông và người hâm mộ, số 10 của Argentina vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc.

"Chúng tôi chỉ nghĩ về chiến thắng"

Phát biểu ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Messi khẳng định tâm trí anh không dành cho những con số thống kê cá nhân. "Nghĩ về kỷ lục ư? Không, chúng tôi chỉ nghĩ về việc giành chiến thắng," thủ quân Argentina chia sẻ một cách ngắn gọn nhưng đầy sức nặng.

Dù vừa tạo nên một trong những cột mốc vĩ đại nhất sự nghiệp, Messi thừa nhận sự bào mòn về thể lực ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Anh tâm sự: "Bây giờ tôi đang thấy khá mệt, tôi không nghĩ về điều đó. Tôi chỉ muốn tận hưởng niềm vui cùng các đồng đội của mình." Đây là minh chứng cho tinh thần tập thể - yếu tố cốt lõi giúp Argentina duy trì sự thống trị trong những năm gần đây.

Sứ mệnh bảo vệ ngai vàng

Bên cạnh những chia sẻ về chuyên môn, Messi không quên gửi lời tri ân đến các cổ động viên đã luôn đồng hành cùng đội tuyển. Anh hứa rằng Argentina sẽ không dừng lại sau khi vượt qua vòng bảng: "Chúng tôi đã mang lại cho mọi người nhiều khoảnh khắc vui vẻ, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng mang lại cho họ nhiều hơn nữa."

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một thủ lĩnh đang ở trạng thái thăng hoa về tinh thần, Argentina đang cho thấy hình bóng của một ứng cử viên số một cho chức vô địch. Việc sớm giành vé vào vòng knock-out giúp HLV trưởng có thêm những tính toán nhân sự quan trọng cho lượt trận cuối cùng, nhằm bảo toàn lực lượng cho hành trình bảo vệ ngai vàng đầy khốc liệt tại Bắc Mỹ.

Hiện tại, mọi ánh nhìn đang đổ dồn về bảng J, nơi Messi và các đồng đội đang thực hiện sứ mệnh lịch sử. Với tâm thế vững vàng, đội bóng Nam Mỹ đã sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn ở phía trước.