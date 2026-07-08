Lionel Messi rực sáng giúp Argentina ngược dòng 3-2 trước Ai Cập tại World Cup 2026 Bị dẫn trước hai bàn và bỏ lỡ phạt đền, Lionel Messi đã chứng minh đẳng cấp thiên tài với một bàn thắng và một kiến tạo để giúp Argentina lội ngược dòng ngoạn mục trong vòng 13 phút.

Trận thư hùng giữa Argentina và Ai Cập tại World Cup 2026 đã khắc họa rõ nét chân dung vĩ đại của Lionel Messi. Từ vực thẳm của sự tuyệt vọng với những sai lầm liên tiếp, "El Pulga" đã vùng lên mạnh mẽ để viết tiếp giấc mơ bảo vệ ngai vàng thế giới cho đội tuyển xứ sở Tango.

Messi tỏa sáng trước Ai Cập. Ảnh: Sky Sports.

Khởi đầu ác mộng và áp lực từ lịch sử

Sự nghiệp của Lionel Messi từ lâu luôn được đặt lên bàn cân cùng Cristiano Ronaldo. Khi Ronaldo phải khép lại hành trình World Cup trong nước mắt vào đêm trước đó, đội trưởng Argentina suýt chút nữa đã bước theo vết xe đổ ấy. Trong phần lớn thời gian thi đấu, một kịch bản bi thảm đã hiện hữu ngay trước mắt người hâm mộ Nam Mỹ.

Thực tế, Argentina không thể áp đặt thế trận như ý muốn. Cá nhân Messi trải qua những phút giây bế tắc tột độ. Khó khăn bắt đầu khi anh bị thủ môn đối phương cản phá thành công quả phạt đền trong hiệp một. Dư chấn tâm lý từ pha hỏng ăn kéo theo hàng loạt xử lý lỗi: những đường chuyền thiếu lực, những quả đá phạt vọt xà và những cú sút thiếu chính xác.

Áp lực đè nặng khiến nhịp độ thi đấu của Messi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh liên tục bị đối phương cướp bóng và bị hàng phòng ngự Ai Cập vây ráp nghẹt thở. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Yasser Ibrahim và Mostafa Zico lần lượt ghi bàn, đưa đại diện châu Phi dẫn trước 2-0.

Messi và các đồng đội vừa hoàn tất một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: Getty Images.

Bước ngoặt chiến thuật: Giải phóng không gian cho số 10

Đúng vào thời khắc ngặt nghèo nhất, thiên tài đã thức tỉnh nhờ những điều chỉnh mang tính bước ngoặt từ ban huấn luyện. Quyết định tung tiền đạo Lautaro Martinez vào sân thay cho Rodrigo De Paul đã giải phóng không gian cho Messi. Thay vì mắc kẹt ở khu vực trung lộ ngột ngạt, Messi bắt đầu di chuyển dạt sang cánh phải nhiều hơn.

Bản đồ nhiệt cho thấy Messi nhận bóng bên hành lang phải thường xuyên hơn trong giai đoạn cuối trận, giúp anh tìm thấy không gian để sáng tạo. Phép màu bắt đầu xuất hiện ở phút 79 khi anh thực hiện đường kiến tạo đầu tiên tại giải đấu, giúp Cristian Romero rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

13 phút điên rồ và bản lĩnh của nhà vô địch

Ngay sau bàn gỡ, người hâm mộ được chứng kiến một Messi ở trạng thái đỉnh cao với pha đi bóng lắt léo xé toang hàng thủ đối phương. Khoảnh khắc bùng nổ nhất đến từ một cú vô lê nửa nảy đầy quyết đoán ngay trong vòng cấm. Dù thủ thành Ai Cập đã chạm tay vào bóng, nhưng lực sút quá mạnh đã khiến bóng găm thẳng vào nóc lưới.

Messi tỏa sáng trong thời điểm Argentina cần anh nhất. Ảnh: Getty Images.

Màn lội ngược dòng vĩ đại được hoàn tất chỉ trong 13 phút ngắn ngủi với bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của Enzo Fernandez. Nhận định trên kênh ITV, huyền thoại Roy Keane ca ngợi: "Những chàng trai này là những chiến binh thực thụ. Họ không bao giờ bỏ cuộc. Chất lượng của những bàn thắng mà Argentina ghi được thực sự đáng kinh ngạc."

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Messi không còn là sự tuyệt vọng mà là niềm vui sướng và sự nhẹ nhõm. Ở tuổi 39, Messi chứng minh rằng dù thời gian là kẻ thù, nhưng bản lĩnh thiên tài vẫn có thể giúp anh vượt qua những giới hạn để bảo vệ ngai vàng thế giới.