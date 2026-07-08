Lionel Messi tuổi 39: Bản lĩnh thủ lĩnh và giá trị vô giá trong màn ngược dòng của Argentina Dù bỏ lỡ phạt đền, Lionel Messi vẫn tỏa sáng rực rỡ với bàn gỡ hòa quan trọng, dẫn dắt Argentina vượt qua Ai Cập trong một trận cầu kịch tính tại đấu trường World Cup.

Ở tuổi 39, khi phần lớn các danh thủ cùng thời đã chọn giải nghệ hoặc chuyển đến những giải đấu ít áp lực, Lionel Messi vẫn tiếp tục gánh vác trọng trách thủ quân của đội tuyển Argentina. Tại sân chơi World Cup khốc liệt, siêu sao này không chỉ chơi bóng bằng kỹ thuật mà còn bằng một ý chí sắt đá, điều vừa được thể hiện rõ nét trong màn lội ngược dòng nghẹt thở trước Ai Cập.

Vượt qua bóng ma trên chấm 11m

Chiến thắng của Argentina trước Ai Cập không chỉ đơn thuần là ba điểm trên bảng xếp hạng, mà còn là bản anh hùng ca về sự kiên cường. Trận đấu này đã phơi bày một trong những điểm yếu hiếm hoi trong sự nghiệp lẫy lừng của Messi: khả năng dứt điểm trên chấm phạt đền. Cú sút hỏng ăn trong hiệp một trước thủ thành Mostafa Shobeir đã nối dài những thống kê không mấy ấn tượng của anh ở cự ly 11m tại các kỳ World Cup.

Niềm vui khó tả của Messi. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, sự vĩ đại của Messi nằm ở cách anh phản ứng với sai lầm. Thay vì để tâm lý đè nặng, người đội trưởng 39 tuổi vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Anh liên tục di chuyển rộng, đóng vai trò trạm luân chuyển bóng và kiên trì tìm kiếm những kẽ hở nhỏ nhất trong hệ thống phòng ngự lùi sâu, kỷ luật của đại diện đến từ châu Phi.

Đẳng cấp của nhãn quan chiến thuật tuổi 39

Khi Argentina rơi vào tình thế hiểm nghèo do bị dẫn trước hai bàn, Messi đã chứng minh tại sao anh vẫn là nhân vật không thể thay thế. Ở độ tuổi mà thể lực không còn cho phép những pha bứt tốc quãng dài, El Pulga bù đắp bằng kinh nghiệm phong phú và tư duy chơi bóng thông minh. Anh điều tiết nhịp độ trận đấu, phân phối bóng hợp lý để mở ra các khoảng trống cho đồng đội.

Khoảnh khắc bùng nổ đến ở hiệp hai khi Messi thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng dội mép dưới xà ngang đi thẳng vào lưới, gỡ hòa 2-2. Bàn thắng không chỉ thể hiện kỹ thuật thượng thừa mà còn là sự lạnh lùng cần thiết của một người thủ lĩnh trong thời khắc sinh tử. Chỉ một khoảnh khắc xoay chuyển cục diện, anh đã vực dậy tinh thần cho toàn đội khi đứng trước bờ vực bị loại.

Messi là trung tâm của Argentina. Ảnh: Getty Images.

Biểu tượng của tinh thần và khát vọng

Giá trị của Messi tại Argentina không chỉ nằm ở những con số thống kê chuyên môn. Hình ảnh siêu sao sinh năm 1987 rơi nước mắt hạnh phúc sau bàn thắng quyết định của Enzo Fernandez đã chạm đến trái tim của hàng triệu người hâm mộ. Những giọt nước mắt đó là sự giải tỏa áp lực và là minh chứng cho ngọn lửa đam mê chưa bao giờ tắt, dù anh đã sở hữu mọi danh hiệu cao quý nhất.

Tầm ảnh hưởng của Messi được đo bằng cách anh nâng đỡ các đồng đội trẻ và duy trì niềm tin cho cả một quốc gia trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Ở tuổi 39, Messi có thể không còn sở hữu tốc độ đỉnh cao, nhưng anh vẫn là điểm tựa tinh thần vững chắc, là biểu tượng cho nỗ lực vươn lên không ngừng của bóng đá Argentina trên bản đồ thế giới.