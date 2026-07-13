Lionel Messi tuổi 39 và sự tĩnh lặng đáng sợ đưa Argentina vào bán kết World Cup Argentina đánh bại Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút kịch tính để ghi tên mình vào bán kết. Dù dành 63% thời gian để đi bộ, Lionel Messi vẫn chứng minh giá trị của một thiên tài.

Trong màn ăn mừng đầy phấn khích sau trận tứ kết nghẹt thở tại Kansas, Lionel Messi là người đầu tiên cởi phăng chiếc áo đấu của mình. Ở tuổi 39, người đàn ông đã chinh phục mọi đỉnh cao của bóng đá thế giới bỗng chốc trở lại hình ảnh của một cậu bé hạnh phúc thuần khiết. Đây không phải là đêm để Messi sắm vai người hùng trực tiếp ghi bàn kết liễu, mà là đêm để Argentina chứng minh bản lĩnh sinh tồn kinh điển của nhà đương kim vô địch.

Niềm vui của Messi và đồng đội. Ảnh: Getty Images.

Bản lĩnh vượt khó của nhà đương kim vô địch

Argentina đã vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 sau 120 phút thi đấu đầy căng thẳng. "Albiceleste" sớm có lợi thế dẫn trước nhờ pha lập công của Alexis Mac Allister từ quả phạt góc chính xác do Messi thực hiện. Tuy nhiên, Thụy Sĩ cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi Dan Ndoye ghi bàn gỡ hòa, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 72 khi tiền đạo Breel Embolo của Thụy Sĩ phải nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR. Dù chơi hơn người, Argentina vẫn vô cùng chật vật để giải quyết trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức. Phải đợi đến hiệp phụ, những nỗ lực của họ mới được đền đáp. Julian Alvarez lập công ở phút 112 trước khi Lautaro Martinez ấn định chiến thắng ở những phút bù giờ cuối cùng, giúp đội nhà thở phào nhẹ nhõm.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Lionel Scaloni thẳng thắn thừa nhận: "Hôm nay, chúng tôi đã phải chịu đựng. Chúng tôi biết họ là một đối thủ khó chơi và họ đã gây ra rất nhiều khó khăn. Sự thật là may mắn đã đứng về phía chúng tôi hôm nay". Ngay sau đó, Messi cũng chia sẻ trên trang cá nhân rằng tập thể này không bao giờ ngừng tin tưởng dù phải trải qua những thời khắc gian nan nhất.

Nghệ thuật đi bộ của thiên tài tuổi 39

Hành trình của Argentina tại giải đấu năm nay tương đối chật vật với những màn nhập cuộc thiếu ổn định. Thế nhưng, trong những thời khắc quyết định, họ luôn biết cách vượt qua nhờ điểm tựa mang tên Lionel Messi. Dù không còn ở đỉnh cao thể lực, siêu sao này vẫn kiểm soát cục diện theo một cách riêng biệt và đầy tính toán.

Messi vẫn là linh hồn trong lối chơi Argentina. Ảnh: Getty Images.

Đáng chú ý, thống kê chuyên sâu cho thấy Messi đã dành tới 63% thời gian thi đấu để đi bộ – tỷ lệ cao nhất đối với một cầu thủ di chuyển trên sân tại kỳ World Cup này. Anh thong thả quan sát, chạy nhẹ hoặc đứng yên nhìn đối thủ bứt tốc. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng đó chính là vũ khí nguy hiểm nhất. Chỉ cần hàng thủ đối phương lơ là trong một tích tắc, Messi sẽ phá vỡ không gian bằng một đường kiến tạo sắc lẹm hoặc một pha mở góc sút không thể cản phá.

Phong cách chơi bóng tiết kiệm năng lượng này gợi liên tưởng đến cách Michael Jordan chuyển sang những cú ném ngửa người (fadeaway) đầy hiệu quả ở giai đoạn cuối sự nghiệp bóng rổ. Messi hiện tại không cần chạy nhiều để tạo ảnh hưởng; sự hiện diện của anh thu hút toàn bộ sự chú ý của đối phương, mở ra khoảng trống mênh mông cho các đồng đội như Julian Alvarez hay Lautaro Martinez khai thác.

Hướng tới trận đại chiến tại Atlanta

Argentina có thể không phải là đội bóng chơi đẹp mắt nhất tại giải đấu năm nay, nhưng họ là đội bóng biết cách giành chiến thắng trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Việc lọt vào bán kết sau những trận đấu tốn nhiều sức lực đã trui rèn thêm bản lĩnh cho đoàn quân của Scaloni.

Vào thứ Tư tới tại Atlanta, Argentina sẽ đối đầu với đội tuyển Anh trong một trận cầu tâm điểm. Mang theo bản lĩnh của nhà vô địch và sự dẫn dắt của một Messi đầy kinh nghiệm, "Albiceleste" đã sẵn sàng cho cuộc chiến tiếp theo. Tại đây, việc vượt qua những khó khăn đã không còn là trở ngại, mà trở thành một phần trong sứ mệnh bảo vệ ngôi vương của họ.