Lionel Messi và cái ôm trân trọng dành cho thủ môn Vozinha sau trận thắng 3-2 Dù Argentina nhọc nhằn tiến vào vòng sau, khoảnh khắc Lionel Messi tri ân màn trình diễn xuất thần của thủ môn Vozinha mới là điểm nhấn giàu cảm xúc nhất tại World Cup 2026.

Trận đối đầu tại vòng 32 đội World Cup 2026 vào ngày 4/7 đã chứng kiến một trong những kịch bản nghẹt thở nhất giải đấu. Nhà đương kim vô địch Argentina phải mất tới 111 phút mới có thể khuất phục được sự kiên cường của Cape Verde. Tuy nhiên, thay vì những pha ăn mừng cuồng nhiệt, hình ảnh đọng lại sâu sắc nhất sau tiếng còi mãn cuộc lại là cái ôm đầy sự tôn trọng giữa Lionel Messi và thủ thành Vozinha.

Màn trình diễn lịch sử của "người nhện" Vozinha

Trước một hàng công thượng hạng của Argentina, Cape Verde đã tạo nên một thế trận phòng ngự kỷ luật và quả cảm. Đại diện châu Phi hai lần đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, buộc đối thủ phải bước vào hiệp phụ. Nhân tố chính đứng sau màn trình diễn khó tin này chính là thủ môn Vozinha.

Messi dành nhiều lời khen cho Vozinha sau màn trình diễn xuất thần.

Xuyên suốt giải đấu, Vozinha đã thực hiện tổng cộng 18 pha cứu thua sau 4 trận. Riêng trong cuộc đối đầu với Argentina, anh liên tục từ chối những cú dứt điểm hiểm hóc từ Messi và các đồng đội. Thống kê chuyên sâu cho thấy, Vozinha kết thúc hành trình World Cup với tỷ lệ cản phá ấn tượng lên tới 78,3% sau khi đối mặt với 74 cú sút – một con số minh chứng cho đẳng cấp của thủ thành đang trong tình trạng "thất nghiệp" này.

Lời khen từ huyền thoại và hiệu ứng truyền thông bùng nổ

Sau trận đấu, Messi đã chủ động tiến đến ôm Vozinha và dành cho anh những lời động viên chân thành. Chia sẻ về khoảnh khắc này, thủ môn của Cape Verde tiết lộ: "Anh ấy ôm tôi và nói: 'Bạn thật tuyệt vời. Người dân đất nước bạn nên tự hào về bạn'. Được một cầu thủ vĩ đại như Messi khen ngợi là điều không thể tin nổi đối với tôi".

Không dừng lại ở những lời xã giao, Messi còn đồng ý đổi áo đấu với Vozinha trong đường hầm, sau khi hoàn tất các thủ tục phỏng vấn. Sự trân trọng của El Pulga dành cho đối thủ đã tạo nên một làn sóng tích cực trên mạng xã hội.

Sức hút từ màn trình diễn quả cảm đã giúp Vozinha trở thành hiện tượng toàn cầu. Trước giải đấu, tài khoản Instagram của anh chỉ có khoảng 50.000 người theo dõi, nhưng con số này đã bùng nổ vượt mốc 24 triệu sau trận gặp Argentina. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho một đội tuyển đã vượt qua cả Uruguay và Saudi Arabia để viết nên câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026.

Dù phải dừng bước đầy tiếc nuối ở phút 111, nhưng Cape Verde và Vozinha đã rời giải với tư thế ngẩng cao đầu. Họ không chỉ nhận được sự tán thưởng từ người hâm mộ quê nhà mà còn giành được sự nể trọng tuyệt đối từ những nhà vô địch thế giới.