Lionel Messi và World Cup 2026: Bản sao thống kê kinh ngạc từ hành trình vô địch 2022 Ở tuổi 39, Lionel Messi đang tái hiện những thông số kỹ thuật gần như tuyệt đối so với kỳ World Cup 2022, đưa Argentina tiến sát mục tiêu bảo vệ ngôi vương sau chiến thắng kịch tính trước Thụy Sĩ.

Thế giới bóng đá đang chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ tại World Cup 2026: Lionel Messi, ở tuổi 39, đang đi lại gần như chính xác từng bước chân của chính mình trên hành trình chinh phục cúp vàng tại Qatar cách đây 4 năm. Những con số thống kê không biết nói dối, và chúng đang chỉ ra một sự tương đồng đến mức khó tin giữa hai kỳ đại hội cách nhau gần nửa thập kỷ.

Messi tái hiện phong độ cao như cách đây 4 năm. Ảnh: Reuters.

Sự trùng khớp kỳ lạ của những con số

Tại World Cup 2022, Messi góp mặt trong cả 7 trận đấu, ghi 7 bàn thắng và đóng góp 3 pha kiến tạo. Đó là giải đấu mà siêu sao người Argentina đóng vai trò là hạt nhân tuyệt đối trong lối chơi của "La Albiceleste". Tuy nhiên, những gì đang diễn ra tại World Cup 2026 còn gây kinh ngạc hơn thế.

Chỉ sau 6 trận đấu tính đến thời điểm hiện tại, thủ quân của Argentina đã ghi tới 8 bàn thắng, vượt qua thành tích ghi bàn của chính mình ở giải đấu trước. Đáng chú ý hơn, các chỉ số về khả năng sáng tạo và đột phá của anh dường như được "copy-paste" từ quá khứ.

Chỉ số (Sau 6 trận) World Cup 2022 World Cup 2026 Số bàn thắng 7 8 Số cơ hội tạo ra 21 21 Đường chuyền dọn cỗ (Big chances) 7 7 Pha rê bóng thành công 15 15

Dù mới chỉ có 2 pha kiến tạo (kém 1 so với năm 2022), nhưng Messi vẫn tạo ra đúng 21 cơ hội cho đồng đội, thực hiện thành công 15 pha đi bóng và có 7 đường chuyền mở ra cơ hội ngon ăn. Những con số này gần như trùng khớp hoàn toàn với chiến dịch tại Qatar, cho thấy một sự ổn định về đẳng cấp vượt xa quy luật đào thải của thời gian.

Dù chỉ mới có 2 pha kiến tạo, anh vẫn tạo ra đúng 21 cơ hội cho đồng đội, có 7 đường chuyền tạo cơ hội rõ rệt và thực hiện thành công 15 pha đi bóng.

Đẳng cấp vượt thời gian ở tuổi 39

Việc một cầu thủ sắp bước sang tuổi 40 vẫn duy trì được cường độ hoạt động và hiệu suất sáng tạo tương đương với thời kỳ đỉnh cao là điều hiếm thấy trong lịch sử bóng đá. Phân tích sâu hơn về lối chơi, Messi đã có những điều chỉnh để thích nghi với thể trạng. Anh di chuyển ít hơn nhưng hiệu quả trong mỗi cú chạm bóng lại tăng lên đáng kể.

Chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ sau 120 phút căng thẳng tại vòng tứ kết vừa qua là minh chứng rõ nét nhất. Messi không chỉ là người điều tiết nhịp độ mà còn là điểm nổ quyết định trong những khoảnh khắc đội bóng cần sự đột biến. Tấm vé vào bán kết World Cup 2026 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của anh và các đồng đội.

Messi rực sáng với những bàn thắng và kiến tạo. Ảnh: Reuters.

Tham vọng bảo vệ ngôi vương

Argentina hiện đang đứng trước cơ hội lịch sử để bảo vệ thành công chức vô địch thế giới. Với việc Messi vẫn còn ít nhất một trận đấu nữa (bán kết và sau đó là chung kết hoặc tranh hạng ba), anh hoàn toàn có thể tự phá sâu các kỷ lục cá nhân của chính mình.

Sự tương đồng về mặt thống kê với năm 2022 không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên về con số. Nó phản ánh một hệ thống chiến thuật được vận hành ổn định xung quanh Messi, nơi các vệ tinh trẻ hơn sẵn sàng chạy thay phần của người đàn anh để đổi lấy những khoảnh khắc thiên tài từ cái chân trái của số 10.

Dù không có một công thức cố định nào để giành World Cup, như cách Chris Evans đã viết trong cuốn "How to Win the World Cup", nhưng với Argentina lúc này, công thức của họ dường như vẫn là: Tin tưởng vào Lionel Messi và chờ đợi lịch sử lặp lại.