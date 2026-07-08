Lionel Messi vượt mặt Maradona, dẫn dắt Argentina ngược dòng kịch tính 3-2 trước Ai Cập Siêu sao 39 tuổi thiết lập hai kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại World Cup 2026, đưa Argentina vào tứ kết sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trước Ai Cập tại Atlanta.

Lionel Messi một lần nữa chứng minh tại sao anh là thực thể vĩ đại nhất trong dòng chảy lịch sử World Cup. Trong đêm huyền diệu tại Atlanta, người đội trưởng 39 tuổi đã dẫn dắt đội tuyển Argentina vượt qua lằn ranh sinh tử, thực hiện màn lội ngược dòng ngoạn mục 3-2 trước Ai Cập để ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2026.

Messi tiếp tục xô đổ hàng loạt kỷ lục. Ảnh: Getty Images.

Bản lĩnh của nhà vua trong nghịch cảnh

Trận đấu tại vòng 16 đội không hề là một cuộc dạo chơi cho nhà đương kim vô địch. Ngược lại, Argentina đã phải đối mặt với một thử thách cực đại khi bất ngờ để đại diện từ châu Phi dẫn trước. Áp lực tâm lý càng đè nặng lên vai các vũ công Tango khi chính Messi thực hiện không thành công quả phạt đền ở phút thứ 20.

Tuy nhiên, sự vĩ đại của Messi không nằm ở việc anh không bao giờ sai lầm, mà ở cách anh đứng dậy từ sai lầm đó. Trong bối cảnh đội bóng đứng trước nguy cơ bị loại sớm, bản năng của một thiên tài đã trỗi dậy đúng lúc để xoay chuyển cục diện trận đấu.

Vượt qua cái bóng của vĩ nhân Diego Maradona

Bước ngoặt của trận đấu đến vào phút 79, khi Messi tung ra đường kiến tạo loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đối phương để Cristian Romero dứt điểm rút ngắn tỷ số. Đây không chỉ là một đường chuyền cứu rỗi hy vọng cho Argentina, mà còn là cột mốc lịch sử: pha kiến tạo thứ 9 của Messi tại các kỳ World Cup.

Với con số này, Messi chính thức vượt qua huyền thoại Diego Maradona để trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất lịch sử giải đấu. Trước đó, anh đã vượt qua Miroslav Klose để chiếm ngôi đầu danh sách ghi bàn. Giờ đây, siêu sao sinh năm 1987 đã độc chiếm vị trí số một ở cả hai hạng mục quan trọng nhất của một cầu thủ tấn công: ghi bàn và kiến tạo tại World Cup.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại vòng knock-out

Sự bùng nổ của Messi tiếp tục được cụ thể hóa bằng bàn thắng gỡ hòa quý giá. Pha lập công này giúp anh thiết lập một kỷ lục mà có lẽ sẽ còn rất lâu nữa mới có người chạm tới: trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn trong 6 trận đấu liên tiếp tại vòng knock-out World Cup, kéo dài xuyên suốt từ giải đấu năm 2022 đến 2026.

Hiện tại, Messi đã sở hữu tổng cộng 21 bàn thắng tại đấu trường World Cup, trong đó có tới 8 pha lập công chỉ tính riêng tại kỳ giải năm nay. Thống kê này cho thấy tầm ảnh hưởng tuyệt đối của anh lên lối chơi của Argentina dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Chiến thắng nghẹt thở của đội bóng xứ Tango được ấn định vào những phút bù giờ cuối cùng nhờ cú đánh đầu hiểm hóc của tiền vệ Enzo Fernandez. Vượt qua những giây phút bế tắc và sai lầm trên chấm penalty, Argentina đã lách qua khe cửa hẹp để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương, với một Messi đang ở trạng thái thăng hoa nhất về mặt chỉ số lịch sử.